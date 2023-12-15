አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወደ ጆርናል የማተም ችሎታዎች ይጠጋል

የትሪኒቲ ኮሌጅ ዱብሊን ተመራማሪዎች በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) መስክ ለጆርናል ህትመት ተስማሚ የሆኑ የአካዳሚክ ወረቀቶችን የማዘጋጀት አቅሙን በማሳየት ከፍተኛ እድገት አሳይተዋል። በፕሮፌሰር ብሪያን ሉሲ እና በፕሮፌሰር ማይክል ዶውሊንግ የሚመራው ጥናቱ፣ በፋይናንስ ውስጥ የአካዳሚክ ወረቀት ለማዘጋጀት ChatGPT በመባል የሚታወቀውን AI ሞዴል ተጠቅሟል። በተመራማሪዎቹ በትንሹ ግብአት፣ AI በአካዳሚክ ጆርናል ውስጥ ለህትመት የሚያስፈልጉትን መስፈርቶች የሚያሟሉ ውጤቶችን ማመንጨት ችሏል። ይህ ግኝት እንደ ChatGPT ያሉ የ AI ሞዴሎችን እና በምርምር እና በትምህርት ውስጥ ሊሆኑ የሚችሉ አፕሊኬሽኖች እያደገ መምጣቱን ያሳያል።
የጂን ቴራፒ ለግላኮማ ሕክምና ተስፋ ይሰጣል
ከሰባት ዓመታት ሰፊ ምርምር በኋላ የትሪኒቲ ኮሌጅ ዱብሊን ሳይንቲስቶች የግላኮማ ሕክምና ላይ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል እጅግ አስደናቂ የሆነ የጂን ሕክምናን ይፋ አድርገዋል። ለእይታ ማጣት የሚዳርግ የተንሰራፋው የዓይን ሕመም ግላኮማ በዓለም ዙሪያ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን ይጎዳል። የሥላሴ ተመራማሪዎች የዓይንን ግፊት ለመቀነስ ቫይራል ቬክተር የተባለውን የተሻሻለ ቫይረስ በተሳካ ሁኔታ ተጠቅመው የነርቭ ጉዳት እንዳይደርስባቸው አድርገዋል። ይህ ፈር ቀዳጅ የሆነ የጂን ህክምና የተለመዱ በሽታዎችን ለማከም በአይን ህክምና መስክ ትልቅ እድገትን የሚያመለክት ሲሆን ለወደፊቱ የግላኮማ በሽተኞችን ህይወት ለማሻሻል ተስፋ ይሰጣል.
የስበት ሞገዶች ግኝት በኮስሞሎጂ ታሪክ ላይ ብርሃን ፈነጠቀ
የሥላሴ ተመራማሪዎች በአውሮፓ ፑልሳር ቲሚንግ አሬይ ውስጥ ጉልህ ሚና ተጫውተዋል፣ ይህም እጅግ በጣም ዝቅተኛ ድግግሞሽ የስበት ሞገዶችን የሚያሳይ ማስረጃ ለሆነ ታላቅ ግኝት አስተዋፅዖ አድርገዋል። በጠፈር ጊዜ ውስጥ ሞገዶች የሆኑት የስበት ሞገዶች ለረጅም ጊዜ በጽንሰ-ሀሳብ ሲተነተኑ ቆይተዋል ግን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በቀላሉ ሊታዩ አልቻሉም። የእነዚህን ሞገዶች በጣም ዝቅተኛ በሆነ ድግግሞሽ ማግኘታችን ስለ አጽናፈ ሰማይ የስበት ሞገዶች ግንዛቤ ውስጥ ትልቅ ምዕራፍ ነው እና ስለ ጽንፈ ዓለማችን ታሪክ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ይህ እመርታ ከ25 ዓመታት በላይ የተደረገ የቁርጠኝነት ጥናት ፍጻሜ ሲሆን በኮስሞሎጂ መስክ ለተጨማሪ አሰሳ መንገድ የሚከፍት ነው።
በተጓዥ ማህበረሰብ መካከል የጤና ልዩነቶች
በሥላሴ ተመራማሪዎች የተደረገ አስደናቂ ጥናት በተጓዥ ማህበረሰብ እና በተቀረው የአየርላንድ ህዝብ መካከል ከፍተኛ የጤና ልዩነት እንዳለ አሳይቷል። ጥናቱ በተጓዦች መካከል እንደ አስም፣ ሳንባ ነቀርሳ፣ ብሮንካይተስ እና ሜታቦሊዝም ሲንድረም ያሉ የጤና እክሎች ያልተመጣጠነ ከፍተኛ ስርጭትን ያሳያል። ይህ ግኝት የጤና ውጤቶችን ለማሻሻል እና ልዩነቶችን በመቀነስ የመጨረሻው ግብ እነዚህን እኩልነቶች ለመፍታት እና ለተጓዥ ማህበረሰብ ልዩ የጤና እንክብካቤ ፍላጎቶች ቅድሚያ ለመስጠት ለጤና አጠባበቅ አቅራቢዎች አስቸኳይ ፍላጎት አጽንኦት ይሰጣል።
የማይረሳ ተጽእኖ፡ መዘንጋት እንደ የመማሪያ ዘዴ
በአስደናቂ ግኝት፣ የሥላሴ ኒውሮሳይንስ ዲፓርትመንት መርሳት እንደ አልዛይመርስ ካሉ ከማስታወስ ጋር የተገናኙ በሽታዎችን ለማከም የሚረዳ የመማሪያ ዘዴ ሊሆን እንደሚችል አረጋግጧል። ይህ ጥናት የሚዲያ ትኩረትን ያገኘው የራፕ ታዋቂውን ኤምሲ ሀመር በትዊተር ላይ ስራውን አድንቆ በጥናቱ ውስጥ የተሳተፈውን ተባባሪ ፕሮፌሰር የሆኑትን ዶ/ር ቶማስ ሪያንን እንኳን ደስ ያለዎት ነው። ይህ ያልተጠበቀ እውቅና የግኝቱን አስፈላጊነት እና ስለ ትውስታ እና ስለ ህመሞቹ ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ ያለውን አቅም ያጎላል።