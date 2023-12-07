አዲስ የተገኘ ኮከብ ስለ ሚልኪ ዌይ ያለንን ግንዛቤ ይፈታተናል።

ማጠቃለያ፡ በቅርብ ጊዜ በሥነ ፈለክ ተመራማሪው ሾጎ ኒሺያማ ከሚያጊ የትምህርት ዩኒቨርሲቲ የተመራ ምርምር ኤስ-06 ተብሎ የተሰየመውን ሚስጥራዊ ኤስ-ኮከብ ፍኖተ ካርታው፣ ፍኖተ ሐሊብ ጋላክሲ መሃል ላይ ካለው እጅግ ግዙፍ ጥቁር ቀዳዳ አጠገብ። ጥናቱ እንደሚያሳየው S-06 በአካባቢው ከሚገኙ ሌሎች ኤስ-ኮከቦች የሚለይ የኬሚካል ፕሮፋይል ያለው ሲሆን ይህም ፍኖተ ሐሊብ ከተባለው መንገድ ውጪ ሊሆን እንደሚችል ይጠቁማል። የኮከቡ ትንታኔ በግምት ወደ 10 ቢሊዮን ዓመታት ዕድሜ እንዳለው የሚያመለክት ስፔክትረም ያወጣል ፣ ይህም እምቅ ውጫዊ አመጣጥን የበለጠ ይደግፋል። ሆኖም፣ የኤስ-06ን አመጣጥ በትክክል ለማረጋገጥ ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል።
የሳይንስ ሊቃውንት በጋላክሲያችን መሀል በሚገኘው እጅግ ግዙፍ ጥቁር ጉድጓድ አጠገብ ያለው ምስቅልቅል አካባቢ የኮከብ አፈጣጠርን አያበረታታም ብለው ያምኑ ነበር። ስለዚህ፣ ኤስ-ኮከቦች በጥቁር ጉድጓድ ዙሪያ ሲሽከረከሩ ከፍተኛ ፍጥነት ያላቸው፣ ፍኖተ ሐሊብ ካለበት ሌላ ቦታ መሰደድ አለባቸው ተብሎ ይታሰብ ነበር። ይሁን እንጂ የኤስ-06 ግኝት ይህን አስተሳሰብ ይፈታተነዋል።
የከዋክብት ኬሚካላዊ ቅንጅት ስለ እድሜ እና አመጣጥ ወሳኝ መረጃ ይሰጣል. በተለምዶ ኤስ-ኮከቦች ተመሳሳይ የኬሚካል መገለጫዎችን ያሳያሉ። ነገር ግን፣ የ S-06 ስፔክትረም ትንታኔ ከጥቁር ጉድጓድ አጠገብ ካሉ ሌሎች ኤስ-ኮከቦች ጋር ሲነጻጸር የተለየ ስብጥር አሳይቷል።
የዚህ ግኝት አንድምታ ጉልህ ነው። S-06 ከሌላ ጋላክሲ የመጣ ከሆነ፣ የውጭ ጋላክሲዎች ኮከቦች ወደ ሚልኪ ዌይ ማእከላዊ ክልል የሚሄዱበትን ዘዴ በተመለከተ አስገራሚ ጥያቄዎችን ያስነሳል።
ምንም እንኳን ይህ በጃፓን አካዳሚ ሂደቶች ተከታታይ B ላይ የታተመው ጥናት ለ S-06 ከውጪ የመጣ አመጣጥ አሳማኝ ማስረጃዎችን የሚያቀርብ ቢሆንም፣ ይህንን መላምት በማጠቃለል ለመደገፍ ተጨማሪ ምርምር አስፈላጊ መሆኑን ልብ ሊባል ይገባል።
በእኛ ጋላክሲ ውስጥ የከዋክብትን አመጣጥ እና ተለዋዋጭነት መረዳት የአጽናፈ ዓለሙን ሚስጥሮች ለመፍታት ወሳኝ ነው። የኤስ-06 ግኝት አዳዲስ የአሰሳ መንገዶችን ከፍቷል እናም ያለን ነባራዊ የከዋክብት አፈጣጠር እና ፍልሰት ሚልኪ ዌይ ውስጥ ያለን ግንዛቤ ተግዳሮታል።