ከአካል ብቃት እንቅስቃሴ በተማሪ መጠን እና በእውቀት ማበልጸጊያ መካከል ያለው ግንኙነት

የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ስሜትን ማሻሻል እና የእውቀት (ኮግኒቲቭ) ተግባርን ማሳደግን ጨምሮ የተለያዩ ጥቅሞችን እንደሚያቀርብ ከረዥም ጊዜ ጀምሮ ይታወቃል። ሆኖም፣ ከእነዚህ የእውቀት (ኮግኒቲቭ) ማበረታቻዎች በስተጀርባ ያሉት ልዩ የነርቭ ዘዴዎች ግልጽ አይደሉም። በቅርብ ጊዜ በጃፓን የሚገኘው የሱኩባ ዩኒቨርሲቲ የተደረገ ጥናት ተማሪዎቻችን በአካል ብቃት እንቅስቃሴ ወቅት በሚኖራቸው መጠን እና በምናገኛቸው የእውቀት (ኮግኒቲቭ) ጥቅማጥቅሞች መካከል ያለውን ግንኙነት ፍንጭ ሰጥቷል።
24 ተሳታፊዎችን ባሳተፈ ትንሽ ጥናት ተመራማሪዎቹ የተማሪውን መጠን በ10 ደቂቃ ቀላል የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በመከታተል የተሳታፊዎችን የአንጎል እንቅስቃሴ ከግንዛቤ ስራ በፊት እና በኋላ ኒውሮማጂንግ በመጠቀም ይለካሉ። ውጤቶቹ እንዳሳዩት በአካል ብቃት እንቅስቃሴ ወቅት ትልቅ የተማሪ መስፋፋት የነበራቸው ግለሰቦች አነስተኛ የተማሪ መስፋፋት ካላቸው ጋር ሲነፃፀሩ የላቀ የእውቀት (ኮግኒቲቭ) እድገት አግኝተዋል።
የነርቭ ሳይንቲስቶች እና የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ሳይንቲስቶች ቡድን "ይህ ግኝት ከተማሪ ጋር የተገናኙት ዘዴዎች በጣም ቀላል የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የቅድመ-ፊትራል ኮርቴክስ እንቅስቃሴን እና የአስፈፃሚ ተግባራትን የሚያጎለብትበት እምቅ ዘዴ ነው የሚለውን መላምታችንን ይደግፋል።"
በተለምዶ፣ የነርቭ እንቅስቃሴን መለካት ፈታኝ ሆኖ ተገኝቷል፣ ነገር ግን ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ተማሪዎቻችን ስለ አንጎል ጥልቅ እንቅስቃሴ ግንዛቤ ሊሰጡ ይችላሉ። በዚህ ጥናት ውስጥ ጤናማ ወጣት ጎልማሶች ተመልምለው በሁለት ቡድን ተከፍለዋል፡ አንደኛው በቀላል የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ላይ የተሰማራ ሲሆን ሌሎቹ ደግሞ አረፉ። ተመራማሪዎቹ በአካል ብቃት እንቅስቃሴ ጊዜ ውስጥ የተሳታፊዎችን የተማሪ መጠን ያለ ወራሪ ይቆጣጠሩ እና ስሜታቸውን ገምግመዋል።
ከዚህም በላይ ተመራማሪዎቹ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ከመደረጉ በፊት እና በኋላ የስትሮፕ ቀለም ተግባር የተባለ የአስፈፃሚ ተግባር ሙከራ አድርገዋል። በተግባራዊ ቅርብ-ኢንፍራሬድ ስፔክትሮስኮፒ አማካኝነት የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ቡድኑ በእውቀት (ኮግኒቲቭ) ተግባር ውስጥ ካለው የቁጥጥር ቡድን የላቀ መሆኑን በማግኘታቸው የፊት ለፊት የአንጎል እንቅስቃሴን መርምረዋል። በተጨማሪም፣ በአካል ብቃት እንቅስቃሴ ወቅት በተማሪ መስፋፋት እና በቀጣይ የግንዛቤ መጨመር መካከል ያለውን ዝምድና አግኝተዋል።
እነዚህ ግኝቶች ከተማሪ ጋር የተገናኘ የነርቭ እንቅስቃሴ ከብርሃን የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የሚመነጨውን የቅድመ ፊት አስፈፃሚ ተግባርን በማጎልበት ረገድ ከፍተኛ ሚና ሊጫወት እንደሚችል ይጠቁማሉ። ተመራማሪዎቹ “ወደ ፊት ስንመለከት የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በአንጎል ላይ የሚያስከትለውን ውጤት ለመተንበይ የሚያገለግል እንደ ልብ ወለድ ባዮማርከር ተስፋ ሰጪ አቅም አለው” ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል።
ምንም እንኳን ይህ ጥናት በጥቂቱ ተሳታፊዎች እና ሚዛናዊ ባልሆነ የስርዓተ-ፆታ ስርጭት የተገደበ ቢሆንም ለወደፊት ምርምር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። እነዚህን ግኝቶች ለማረጋገጥ እና ለማስፋት ተከታታይ ጥናቶች ያስፈልጋሉ፣ ይህም እንድምታውን እና ጥቅሞቹን የበለጠ እንድንረዳ ይረዳናል።
ይህ ጥናት በተማሪዎቻችን መካከል ያለውን ግንኙነት እና የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የእውቀት (ኮግኒቲቭ) ተፅእኖዎችን በሚመለከት ጠቃሚ ግኝትን ያሳያል። እነዚህን በአይናችን እና በአንጎላችን ተግባራት መካከል ያለውን ግንኙነት በመፍታት፣ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በአእምሯዊ ደህንነታችን ላይ ያለውን አወንታዊ ተፅእኖ ለማሻሻል አዳዲስ መንገዶችን መክፈት እንችላለን።
ጥናቱ በመጀመሪያ በነሐሴ 2023 በNeuroImage ውስጥ ታትሟል።