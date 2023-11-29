በአየር ንብረት ለውጥ ላይ በባህር ውስጥ ቀንድ አውጣዎች ላይ የሚያስከትለውን ውጤት ማሰስ፡ ከተጠበሰ ውሻ ዊንክል የተገኙ ግንዛቤዎች

ስለ አየር ንብረት ለውጥ ስናስብ ወደ አእምሮህ የሚመጣው የመጀመሪያው ፍጥረት የባህር ቀንድ አውጣዎች ላይሆን ይችላል፣ ነገር ግን እነዚህ ትናንሽ የባሕር ላይ የሚኖሩ ፍጥረታት ስለ ሞቃታማው የወደፊት ሕይወታችን ጠቃሚ ፍንጭ ሊሰጡ ይችላሉ። በብሪቲሽ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በቅርቡ የተደረገ ጥናት በተለያዩ ቀንድ አውጣዎች ላይ የውቅያኖስ ሙቀት መጨመር ሊያስከትል የሚችለውን ተፅዕኖ ብርሃን ፈንጥቋል።
ዶ/ር ፊዮና ቢቲ እና ዶ/ር ክሪስ ሃርሊ፣ ሁለቱም የዩቢሲ የሥነ እንስሳት ትምህርት ክፍል ጥናታቸውን በሁለት የተለያዩ ቦታዎች ላይ ያተኮሩ ናቸው፡- የጆርጂያ ባህር ዳርቻ የአየር ንብረት አደጋዎች መናኸሪያ እና ሴንትራል ኮስት፣ ውሃው በሚቀዘቅዝበት እና በሚሞቅበት ዝቅተኛ ፍጥነት. ተመራማሪዎቹ ከእነዚህ አካባቢዎች የባህር ቀንድ አውጣዎችን በመሰብሰብ እና በማጥናት ቦታው ለተለዋዋጭ የአየር ጠባይ ተጋላጭነትን እንዴት እንደሚጎዳ ለመረዳት ያለመ ነው።
በጥናቱ የተገኘው ውጤት እንደሚያሳየው ከጆርጂያ የባህር ዳርቻ የሚገኙ ቀንድ አውጣዎች ከሴንትራል ኮስት አቻዎቻቸው ጋር ሲነፃፀሩ 50 በመቶ ለውቅያኖስ ሙቀት ተጋላጭ ናቸው። ከባህር ጠለል ያሉ ቀንድ አውጣዎች ቀደም ሲል ወደ ላይኛው የመቻቻል ገደባቸው ቅርብ የሆነ የሙቀት መጠን እያጋጠማቸው ነበር፣ ይህም በሞቀ ውሃ ውስጥ የመጥፋታቸው እድላቸው ሰፊ ነው። በእርግጥ ተመራማሪዎቹ ከሴንትራል ኮስት ጋር ሲነፃፀሩ በጆርጂያ ስትሬት ኦቭ ጆርጂያ ቀንድ አውጣዎች መካከል ከፍተኛ የሞት መጠን ተመልክተዋል።
በዩቢሲ የፒኤችዲ ጥናታቸውን ያካሄዱት ዶ/ር ቢቲ፣ እነዚህ ፍጥረታት ረጅም ርቀት መንቀሳቀስ ባለመቻላቸው ለአየር ንብረት ለውጥ ተጋላጭነታቸውን እንደሚያባብስ አሳስበዋል። ውቅያኖሶች መሞቅ ሲቀጥሉ፣ ብዙ ዝርያዎች ከተለዋዋጭ አካባቢ ጋር ለመጣጣም ሊታገሉ ይችላሉ፣ በተለይም ይበልጥ ተስማሚ ወደሆኑ አካባቢዎች ለመሰደድ ካልቻሉ።
የእነዚህ ግኝቶች አንድምታ ከባህር ቀንድ አውጣዎች አልፏል. ጥናቱ የአየር ንብረት አደጋዎችን ሲገመገም ለእንስሳት ብቻ ሳይሆን ለሰው ልጅም ጭምር ቦታን ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ መሆኑን አመልክቷል። አንድ ዝርያ ከአካባቢው በፍጥነት እየተቀየረ ለመላመድ ካልቻለ በሕይወት ውስጥ ትልቅ ፈተናዎች ሊገጥማቸው ይችላል።
ከዚህም በላይ አንዳንድ እንደ ኦይስተር እና ሰሜናዊ አንቾቪ ያሉ ሙቀትን የሚቋቋሙ እና አጭር የህይወት ጊዜ ያላቸው አንዳንድ ዝርያዎች በሞቃታማ ጊዜ ውስጥ ሊበቅሉ እንደሚችሉ ጥናቱ አመልክቷል። እነዚህ ዝርያዎች፣ እንደ ዓሣ ነባሪዎች ያሉ በእነሱ ላይ ከሚተማመኑ አዳኞች ጋር፣ ውቅያኖሶች መሞቅ ሲቀጥሉ የተሻለ የመሆን እድላቸው ሰፊ ነው።
የአየር ንብረት ለውጥን በተመለከተ ያለን ግንዛቤ እየጨመረ በሄደ መጠን በተለያዩ ዝርያዎች እና በአካባቢያቸው መካከል ያለውን ውስብስብ ትስስር ማወቅ እና ማጥናት አስፈላጊ ነው። ተመራማሪዎች እንደ የባህር ቀንድ አውጣዎች ያሉ ተራ በሚመስሉ ፍጥረታት ላይ በማተኮር የአየር ንብረት ለውጥ በፕላኔታችን ደካማ ስነ-ምህዳር ላይ ስለሚያስከትላቸው ተጽእኖ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. ተመራማሪዎቹ የአየር ንብረት ለውጥ በባህር ቀንድ አውጣዎች ላይ የሚያስከትለውን ውጤት ያጠኑት እንዴት ነው?
ተመራማሪዎቹ የባህር ቀንድ አውጣዎችን ከሁለት የተለያዩ ቦታዎች ማለትም የጆርጂያ ስትሬት እና ሴንትራል ኮስት ሰበሰቡ እና ለአሁኑ እና ወደፊት ለሚጠበቀው የባህር ሙቀት ሞቅ ባለ ውሃ አጋልጠዋል። በላብራቶሪም ሆነ በመስክ ላይ ያሉትን ቀንድ አውጣዎች ለሙቀት ለውጥ ምላሾችን ለመመልከት ክትትል አድርገዋል።
2. ከጆርጂያ ስትሬት የመጡ ቀንድ አውጣዎች ለውቅያኖስ ሙቀት የበለጠ ተጋላጭ የሆኑት ለምንድነው?
ከጆርጂያ ስትሬት የመጡ ቀንድ አውጣዎች ቀድሞውንም ወደ ከፍተኛ የሙቀት ወሰናቸው ቅርብ በሆነ ውሃ ውስጥ ይኖሩ ነበር። በውጤቱም ከሴንትራል ኮስት ቀዝቃዛ ውሃዎች ቀንድ አውጣዎች ጋር ሲነፃፀሩ ለሞቃታማ የሙቀት መጠን ሲጋለጡ ከፍ ያለ የሞት መጠን አጋጥሟቸዋል።
3. መንቀሳቀስ አለመቻሉ ቀንድ አውጣዎች ለአየር ንብረት ለውጥ ያላቸውን ተጋላጭነት እንዴት ይጎዳል?
የ snails' ውሱን ተንቀሳቃሽነት አካባቢያቸው ሲሞቅ ይበልጥ ተስማሚ መኖሪያዎችን የመፈለግ ችሎታቸውን ይገድባል። ይህ ማለት በውቅያኖስ ሙቀት ላይ ፈጣን ለውጥ ሲገጥማቸው የመላመድ ወይም የመትረፍ ዕድላቸው አነስተኛ ነው።
4. ጥናቱ ከባህር ቀንድ አውጣዎች ውጪ ባሉ ዝርያዎች ላይ ያለው አንድምታ ምንድን ነው?
ጥናቱ እንደሚያመለክተው ከፍተኛ ሙቀትን የመቋቋም ችሎታ ያላቸው እና አጭር የህይወት ዘመናቸው እንደ ኦይስተር እና ሰሜናዊ አንቾቪ ያሉ ዝርያዎች ለወደፊት ሞቃታማነት የበለጠ የመቋቋም ችሎታ አላቸው። በተጨማሪም፣ በእነዚህ ዝርያዎች ላይ የሚተማመኑ አዳኞች፣ እንደ ዓሣ ነባሪዎች፣ የአየር ንብረት ለውጥን በመጋፈጥ የመዳን እድላቸው ከፍ ያለ ሊሆን ይችላል።
5. አካባቢ ለአየር ንብረት ለውጥ ተጋላጭነትን እንዴት ይጎዳል?
ጥናቱ የአየር ንብረት ስጋትን ከቦታው ጋር ሊተሳሰር እንደሚችል አፅንዖት ሰጥቷል, ለሁለቱም ዝርያዎች እና የሰዎች ህዝቦች. አንድ ዝርያ ከአካባቢው በፍጥነት ከሚለዋወጠው አካባቢ ለመላመድ ካልቻለ ከባድ ችግሮች ሊያጋጥመው ይችላል. በተመሣሣይ ሁኔታ፣ ተጋላጭ በሆኑ አካባቢዎች ያሉ የሰው ልጆች በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት አሉታዊ ተፅዕኖዎች ሊያጋጥሟቸው ይችላሉ።