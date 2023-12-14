ጥናት ቁራዎችን የመማር እና መሳሪያዎችን የመጠቀም ችሎታ ያሳያል

በተፈጥሮ ኮሙኒኬሽን ውስጥ የታተመ አዲስ ጥናት የአሜሪካ ቁራዎችን የማወቅ ችሎታ እና በመሳሪያ አጠቃቀም ላይ ያላቸውን ብቃት ላይ ግንዛቤዎችን ያሳያል። በዋሽንግተን፣ ፍሎሪዳ እና ዩታ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ትብብር የተደረገው ጥናት የአሜሪካ ቁራዎች በውሃ ከተሞላ ቱቦ ውስጥ ድንጋይ ሲያገኙ አእምሮአቸውን መመልከትን ያካትታል።
ተመራማሪዎቹ በመሳሪያ አጠቃቀም ወቅት ይበልጥ የተካኑ ቁራዎች አእምሮ ውስጥ የሚገኙት የሞተር መማሪያ እና የመነካካት መቆጣጠሪያ ማዕከላት ነቅተዋል. በሌላ በኩል፣ ብዙም ችሎታ የሌላቸው ቁራዎች አእምሮ በስሜት ህዋሳት እና በከፍተኛ ደረጃ የማቀነባበሪያ ማዕከላት ውስጥ መነቃቃትን አሳይቷል። ይህ የሚያመለክተው ከመሳሪያዎች ጋር ያለው ብቃት ከተወሰኑ ትውስታዎች እና የጡንቻ መቆጣጠሪያ ጋር የተያያዘ ነው.
የሚገርመው ጥናቱ እንደሚያመለክተው ሴት ቁራዎች በተለይ በመሳሪያዎች አጠቃቀም የተካኑ ከመሆናቸውም በላይ ከወንድ አቻዎቻቸው ጋር ሲነፃፀሩ የላቀ የብቃት ደረጃ ያሳያሉ። ተመራማሪዎቹ ይህ ከሴት ቁራዎች የመንከባከብ እና አነስተኛ የበላይነት ሚና ጋር የተያያዘ ሊሆን እንደሚችል ይገምታሉ, ይህ ደግሞ የመሳሪያ አጠቃቀም አቅማቸውን ከፍ አድርጓል.
እንደ ኒው ካሌዶኒያን ቁራ እና የሃዋይ ቁራ ባሉ ውስጣዊ መገልገያዎቻቸው የሚታወቁት የተወሰኑ የቁራ ዝርያዎች ብቻ ሲሆኑ፣ ይህ ጥናት እንደሚያመለክተው የአሜሪካን ቁራ ጨምሮ ሌሎች የቁራ ዝርያዎች መሳሪያዎችን የመማር እና የመጠቀም ነርቭ ተለዋዋጭነት አላቸው።
ተመራማሪዎቹ የቁራዎችን የአንጎል እንቅስቃሴ ለማጥናት 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography (FDG-PET) የሚባል ወራሪ ያልሆነ ዘዴ ተጠቅመዋል። ይህ ዘዴ ቀዶ ጥገና ወይም መትከል ሳያስፈልጋቸው የአንጎል እንቅስቃሴን እንዲመረምሩ አስችሏቸዋል, ይህም ለቁራዎች ጭንቀትን ይቀንሳል. FDG-PET እንደ አልዛይመርስ በሽታን እንደ መመርመር በመሳሰሉ የሕክምና ምስሎችም በብዛት ጥቅም ላይ ይውላል።
በሙከራዎቹ ውስጥ፣ ተመራማሪዎቹ የተሻሻለውን የኤሶፕ ተረት ተረት ለመፍታት ድንጋዮቹን እንዲጠቀሙ አሠልጥነዋል። ውሃ በተሞላው ማሰሮ ፈንታ፣ ጥርት ያለ ቱቦ ጥቅም ላይ ውሎ ነበር፣ ከቱቦው ውጭ በተሰቀሉት ድንጋዮች የውሃውን ከፍታ ከፍ ለማድረግ ቁራዎቹ ምቹ ናቸው። አንድ አይብ ፓፍ በቱቦው ስር እንደ ሽልማት ሆኖ አገልግሏል።
ተመራማሪዎቹ ቁራዎችን ድንጋዮቹን እንዲጠቀሙ ማሠልጠን በአንጻራዊነት ቀላል ነው, እና ወፎቹ ሽልማቱን ለማግኘት አስፈላጊውን እርምጃ በፍጥነት ተምረዋል.
ይህ ጥናት ስለ ኮርቪድ ኮግኒቲሽን እንድንረዳ አስተዋጽኦ ያበረክታል እና ቁራዎችን የማሰብ ችሎታ እና ችግር የመፍታት ችሎታን ተጨማሪ ማስረጃዎችን ይሰጣል። በአስደናቂው የመሳሪያ አጠቃቀማቸው እና ተለዋዋጭ የነርቭ ኔትወርኮች ቁራዎች ተመራማሪዎችን መማረካቸውን እና የእንስሳትን ባህሪ ውስብስብነት ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።