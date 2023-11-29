ያለፈውን ቅድመ ታሪክ ይፋ ማድረግ፡ የ Burlington's Dinosaur ግንኙነትን መከታተል

የማወቅ ጉጉት ያላቸው አእምሮዎች በቡርሊንግተን ጥንታዊ መልክዓ ምድር ውስጥ ስለ ዳይኖሰርስ መኖር ከረዥም ጊዜ ጀምሮ ሲያስቡ ኖረዋል። በዚህ የፓሊዮንቶሎጂ እንቆቅልሽ ላይ ብርሃን ለማብራት ጉጉት፣ የሮያል ቢሲ ሙዚየም እና የሮያል እፅዋት ጋርደንስ (RBG) ባለሙያዎች መልስ ለመስጠት ተባብረዋል።
በዲሴምበር 5፣ እነዚህ የተከበሩ ባለስልጣናት በሚስብ የቀጥታ ዥረት አቀራረብ ላይ ይተባበራሉ። የሙዚየሙ የአሁኑ የኮከብ ትርኢት የሆነውን ሱ ዘ ቲ ሬክስን ሲሰናበቱ፣ ወደ ዳይኖሰርስ ማራኪ አለም ውስጥ ይገባሉ።
ግርማ ሞገስ የተላበሰችው ታይራንኖሰርስ ሬክስ ከሰኔ ወር ጀምሮ በመጠንዋ እና እንከን የለሽ ጥበቃዋ ጎብኝዎችን አስገርማለች። እ.ኤ.አ. በ1990 በደቡብ ዳኮታ የመሬት ቁፋሮ ቦታ የተገኘው ይህ ያልተለመደ ናሙና በባለቤትነት ላይ በከፍተኛ ደረጃ ይፋ የተደረገ የህግ ጦርነት ትኩረት ሆነ። በመጨረሻም ሱ በቺካጎ በሚገኘው የፊልድ የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም ውስጥ ቋሚ መኖሪያነቷን በማግኘቷ በሚያስደንቅ 8.3 ሚሊዮን ዶላር በጨረታ ተሸጥታለች።
የኛ ባለሞያዎች፣ በቅሪተ ጥናት ጥናት ጠንቅቀው የሚያውቁ፣ ዓላማቸው በበርሊንግተን የዳይኖሰር ግንኙነት ዙሪያ የሚቃጠሉ ጥያቄዎችን ለመፍታት ነው። እነዚህ ቅድመ ታሪክ ግዙፍ ሰዎች በአንድ ወቅት የአካባቢውን መሬት ተቆጣጠሩት? እና ከሆነ፣ በትክክል የመረጡት የምግብ አቅርቦት ምርጫ ምን ነበር?
በየጥ:
ጥ፡ ዳይኖሰርስ በበርሊንግተን ነበሩ?
መ: በበርሊንግተን ውስጥ የዳይኖሰርስ መኖር የብዙዎችን የማወቅ ጉጉት ቀስቅሷል። በቀጥታ ዥረት አቀራረብ ወቅት ባለሙያዎች ስለዚህ ጉዳይ ብርሃን እንዲሰጡ ተዘጋጅተዋል።
ጥ፡- ቲ-ሬክስን የሚከስ ማን ነው?
መ: ሱ እስከ ዛሬ ከተገኙት ትልቁ እና በጣም ጥሩ-የተጠበቁ የታይራንኖሰርስ ሬክስ ቅሪተ አካላት አንዱ ነው። በአሳሽ ሱ ሄንድሪክሰን የተሰየመው ይህ ድንቅ ዳይኖሰር አሁን በቺካጎ በሚገኘው የፊልድ የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም ውስጥ ይኖራል።
ጥ፡ ሱ ቲ-ሬክስ በስንት ተሽጧል?
መልስ፡ ሱ በጨረታ የተሸጠው በ8.3 ሚሊዮን ዶላር በሚገርም የባለቤትነት ህጋዊ አለመግባባት ከተፈጠረ በኋላ ነው።
እነዚህ ልምድ ያካበቱ ተመራማሪዎች ወደ ጥንታዊው አለም በሚያስደንቅ ጉዞ ውስጥ ሲመሩን የቡርሊንግተንን የቀድሞ ታሪክ ምስጢር ለመግለጥ እድሉን ተቀበሉ። የዚህ ያልተለመደ ተሞክሮ አካል ይሁኑ እና የፓሊዮንቶሎጂ ድንቆች ምናብዎን ያቀጣጥሉ።