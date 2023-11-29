ከእሳተ ገሞራ ፍንዳታ የአየር ንብረት ለውጥ፡ የዳይኖሰር መጥፋት ቁልፍ ምክንያት

ለዳይኖሰር መጥፋት ተጠያቂው ሜትሮይት ብቻ ነው ከሚለው ልማዳዊ እምነት በተቃራኒ አዲስ ጥናት እንደሚያመለክተው በግዙፍ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ የተቀሰቀሰው የአየር ንብረት ለውጥ ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል። ከሜክሲኮ ባሕረ ሰላጤ በታች የ65 ሚሊዮን ዓመት ዕድሜ ያለው የተፅዕኖ ጉድጓድ መገኘቱ በተመራማሪዎች መካከል የጥንቶቹ ግዙፎቹ መጥፋት ዋነኛ መንስኤ በተመራማሪዎች መካከል ክርክር አስነስቷል።
ጥናቱ ያተኮረው በምእራብ ህንድ ውስጥ ከአንድ ሚሊዮን አመታት በላይ በፈጀ ሰፊ የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ በተሰራው በዲካን ትራፕስ በተባለው ሰፊ ቦታ ላይ ነው። በምድር ታሪክ ውስጥ ሁለተኛው ትልቁ ተብሎ የሚታሰበው ፍንዳታ፣ በተወሰኑ የዲካን ወጥመዶች ክልሎች ውስጥ ከሁለት ኪሎ ሜትር በላይ ውፍረት ያለው የእሳተ ገሞራ ንብርብሮችን አስከትሏል።
የእሳተ ገሞራነት ስሜት በዳይኖሰር መጥፋት ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመመርመር አንድ ዓለም አቀፍ የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን የክሪቴስ ዘመን ከማብቃቱ በፊት በነበሩት 200,000 ዓመታት ውስጥ የዲካን ትራፕ ፍንዳታ ያስከተለውን የአካባቢ መዘዝ ተንትኗል። ተመራማሪዎቹ የእሳተ ገሞራ ሰልፈር እና የፍሎራይን መጠን ወደ ከባቢ አየር የሚለቀቁትን ንጥረ ነገሮች እና ቀዝቃዛ የላቫ ማዕድኖችን መኖራቸውን በመመርመር ገምግመዋል።
በሚያስደንቅ ሁኔታ፣ ግኝታቸው እንደሚያመለክተው የሰልፈር መለቀቅ በአለም አቀፍ ደረጃ የሙቀት መጠን እንዲቀንስ ሊያደርግ እንደሚችል እና ይህም የእሳተ ገሞራ ክረምት ተብሎ ወደሚታወቀው ክስተት ያመራል። በአስደናቂ ሁኔታ ይህ የአየር ንብረት አለመረጋጋት አስትሮይድ ምድርን ከመታ በፊት ለአሥርተ ዓመታት ሊቆይ ይችል ነበር።
የጥናቱ አስተባባሪ ፕሮፌሰር ዶን ቤከር በዲካን ትራፕስ ፍንዳታ ሳቢያ የሚከሰቱ በርካታ የእሳተ ገሞራ ክረምቶች ለሁሉም ህይወት ያላቸው ፍጥረታት በጣም ፈታኝ ሁኔታዎችን ሊፈጥሩ ይችሉ እንደነበር አፅንዖት ሰጥተዋል። የጥናቱ ውጤት ለዝርያዎቻችን ዝግመተ ለውጥ ከፍተኛ ጠቀሜታ ስላለው የመጥፋት ክስተት ብርሃን ፈንጥቋል።
ከቀዝቃዛው ተጽእኖ በተጨማሪ፣ በ2021 የታተመ ጥናት የዲካን ትራፕስ ፍንዳታ በቂ ካርቦን ዳይኦክሳይድ በመልቀቁ የግሪንሀውስ ተፅእኖ እንዲፈጠር ሀሳብ አቅርቧል። ይህ ክስተት ከእሳተ ገሞራው ክረምት ወደ ዓለም አቀፍ ሙቀት መጨመር እንዲለወጥ ያደርገዋል, ይህም በህይወት ቅርጾች ላይ ያለውን የአካባቢ ጭንቀት የበለጠ ያባብሰዋል.
ጥናቱ፣ “በቅርብ ጊዜ ክሬታስ፡ ሰልፈር እና ፍሎራይን ባጀት የዲካን ትራፕስ ላቫስ ወቅት ተደጋጋሚ የእሳተ ገሞራ ክረምት” በሚል ርዕስ ሳይንስ አድቫንስ (2023) በተባለ መጽሔት ላይ ታትሟል። Keila DePape ከማክጊል ዩኒቨርሲቲ ለዚህ የምርምር ስራ ተጨማሪ ቁሳቁሶችን እና ቃለመጠይቆችን አቅርቧል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ የዳይኖሰርስ መጥፋት ምክንያት የሆነው ምንድን ነው?
መ፡ ባህላዊው ትረካ የሜትሮራይት ተፅእኖን ቢወቅስም፣ የቅርብ ጊዜ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ግዙፍ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ እና ያስከተለው የአየር ንብረት ለውጥም ጉልህ ሚና ተጫውቷል።
ጥ፡ የዲካን ወጥመዶች ምንድን ናቸው?
መ: የዲካን ወጥመዶች በምዕራብ ህንድ ውስጥ ከአንድ ሚሊዮን ዓመታት በፊት በሰፊው በእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ የተቋቋመ ግዙፍ አምባ ነው።
ጥ፡ የእሳተ ገሞራ ክረምት ምንድን ነው?
መ፡ የእሳተ ገሞራ ክረምት የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ ከፍተኛ መጠን ያለው ኤሮሶል እና ጋዞችን ወደ ከባቢ አየር የሚለቀቅበት ክስተት ሲሆን ይህም የአለም የሙቀት መጠን እንዲቀንስ እና የአየር ንብረት ሁኔታዎች እንዲለዋወጡ ያደርጋል።
ጥ፡ የዲካን ወጥመዶች ፍንዳታ በአካባቢው ላይ ምን ተጽዕኖ አሳደረ?
መ፡ የዲካን ትራፕስ ፍንዳታ ከፍተኛ መጠን ያለው ሰልፈር እና ፍሎራይን በመልቀቁ ለአስርተ አመታት ሊቆይ የሚችል የእሳተ ገሞራ ክረምት አስከትሏል። ይህ የአየር ንብረት አለመረጋጋት በሁሉም ህይወት ያላቸው ፍጥረታት ላይ ትልቅ ፈተና ፈጥሯል፣ ይህም በመጨረሻ ለዳይኖሰር መጥፋት አስተዋጽኦ አድርጓል።
ጥ፡ የዚህ ጥናት ጠቀሜታ ምንድነው?
መ፡ ጥናቱ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ እና የአየር ንብረት ለውጥ ወሳኝ ሚና ለአጥቢ እንስሳት መነሳት እና ለዝርያዎቻችን እድገት ምክንያት የሆነውን የመጥፋት ክስተት አስተዋጽኦ አድርጓል።