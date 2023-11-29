ስለ የቢራ መዓዛ አዲስ ግንዛቤዎች፡ ስለ ሊናሎል ፈታኝ ግምቶች

በሙኒክ ቴክኒካል ዩኒቨርሲቲ የላይብኒዝ የምግብ ሲስተም ባዮሎጂ ተቋም በቅርቡ ያካሄደው ጥናት ሊናሎል በቢራ ጠረን ውስጥ ስላለው ሚና አዲስ ብርሃን ፈንጥቋል። በአበቦች እና በሲትረስ መዓዛው የሚታወቀው ሊናሎል የቢራ መዓዛ ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ እንዳለው ሲታሰብ ቆይቷል። ነገር ግን ጥናቱ ይህን ግምት የሚፈታተነው በሊናሎል ኤንቲዮመሮች መካከል ያለው የመዓዛ መጠን ልዩነት ቀደም ሲል እንደሚታመንበት ጽንፍ እንዳልሆነ ያሳያል።
ኤንንቲዮመሮች ተመሳሳይ ቁጥር እና የአተሞች አይነት ያላቸው ግን በቦታ አወቃቀራቸው የሚለያዩ ሞለኪውላዊ ተለዋጮች ናቸው። በሊናሎል ውስጥ, ሁለቱ ኤንቲዮመርስ, (R)-linalool እና (S) -linalool, የተለያየ ሽታ ያላቸው ጥንካሬዎች አሏቸው. ከዚህ ቀደም የተደረጉ ጥናቶች (R) -ሊናሎል ከመስተዋት ምስል አቻው (ኤስ) - ሊናሎል ይልቅ በቢራ መዓዛ ላይ የበለጠ ጠንካራ ተጽእኖ እንዳለው ጠቁመዋል። ነገር ግን፣ የሁለቱም ኤንንቲዮመሮች የመዓዛ ገደቦች ላይ አስተማማኝ መረጃ አልተገኘም።
ይህንን የእውቀት ክፍተት ለመቅረፍ፣የምርምር ቡድኑ ኤንአንቲዮሜሪካል ንፁህ (S) -linaloolን ለመለየት የዝግጅት ዘዴን አመቻችቷል። ይህም የሰለጠነ የስሜት ህዋሳትን በመጠቀም የሁለቱም ኤንቲዮመሮች በውሃ ውስጥ እና ያልታጠበ ቢራ ያላቸውን ልዩ የመዓዛ መጠን እንዲወስኑ አስችሏቸዋል። ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት (R) -ሊናሎል በአንድ ኪሎግራም ውሃ ውስጥ 0.82 ማይክሮግራም የሆነ የመዓዛ መጠን ያለው ሲሆን (ኤስ) - ሊናሎል ደግሞ 8.3 ማይክሮግራም በኪሎግራም አለው። ባልታጠበ ቢራ ውስጥ፣ ጣራዎቹ በኪሎግራም (R) -linalool እና 6.5 ማይክሮግራም በኪሎግራም ለ (ኤስ) -ሊናሎል ነበሩ።
ግኝቶቹ (R) -linalool ከፍተኛ የመሽተት አቅም እንዳለው ያረጋግጣሉ። ነገር ግን፣ በኤንቲዮመሮች መካከል ያለው የመሽተት ገደብ ልዩነት ከፍተኛ ነው የሚለውን የቀደመውን ግምትም ይቃወማሉ። ጥናቱ እንደሚያሳየው ልዩነቱ ከስምንት እስከ አስር እጥፍ ገደማ ሲሆን ይህም (R-linalool) ወደ (ኤስ) -ሊናሎል በመብቀል ሂደት እና በማከማቸት ወቅት መለወጥ ቀደም ሲል እንደታመነው የቢራ መዓዛ ላይ ትልቅ ተጽእኖ እንደማይኖረው ይጠቁማል.
ይህ ጥናት ስለ ቢራ መዓዛ እድገት እና ለውጦች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል ፣ ይህም ስለ ጠመቃ ሂደት እና ስለ ቢራ እርጅና የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖር አስተዋጽኦ ያደርጋል። ስለ ሊናሎል ለረጅም ጊዜ የቆዩ ግምቶችን በማቃለል፣ ጠማቂዎች አሁን ስለ ቢራዎቻቸው መዓዛ ባህሪያት የበለጠ ትክክለኛ ትንበያዎችን ማድረግ ይችላሉ።
ማጣቀሻ፡ "Enantiospecific የ (R) እና (ኤስ) -ሊናሎል በውሀ እና ቢራ ውስጥ ያለውን የመዓዛ ገደብ መወሰን" በK. Reglitz, J. Stein, J. Ackermann, V. Heigl, L. Brass, F. Ampenberger ፣ ኤም. ዛርኮው እና ኤም. Steinhaus፣ ጁላይ 2023፣ የጠመቃ ሳይንስ።