በሳንባ ካንሰር ሕክምና ላይ አዳዲስ ግኝቶች ግላዊ እንክብካቤን ሊለውጡ ይችላሉ።

በቱላኔ ዩኒቨርሲቲ የተደረገ አንድ አዲስ ጥናት የሳንባ ካንሰርን እድገት ለመግታት ቁልፉን ሊይዝ የሚችል ከዚህ ቀደም የማይታወቅ የሞለኪውላር መንገድ አሳይቷል። በብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ ፕሮሲዲንግስ በተሰኘው በታዋቂው ጆርናል ላይ የታተመው ይህ ጥናት፣ አዲስ ፀረ-ካንሰር መድሐኒት እና ለግል የተበጁ ሕክምናዎች እንዲዳብር በማድረግ የሳንባ ካንሰር ሕክምናን የመቀየር አቅም አለው።
የሳንባ ካንሰር በአለም አቀፍ ደረጃ ከካንሰር ጋር በተያያዙ ህይወቶች ምክንያት ለአብዛኛው ሞት ተጠያቂ የሆነ ገዳይ በሽታ ነው። በቱላን ዩኒቨርሲቲ የሕክምና ትምህርት ቤት የሬይኖልድስ እና የራያን ቤተሰቦች የትርጉም ካንሰር ሊቀመንበር እና ከፍተኛ የጥናት ደራሲ የሆኑት ዶ/ር ሁዋ ሉ ይህ ፈር ቀዳጅ ጥናት በ RBM10 ላይ ያተኮረ ነው፣ ይህም የሳንባ ካንሰርን እድገት በመግታት ወሳኝ ሚና ይጫወታል።
ተመራማሪዎቹ በምርመራቸው RBM10 የካንሰር ሴሎችን እድገትና መስፋፋት የሚገፋፋውን የ c-Myc ፕሮቲን ተግባር ለመግታት RBM5 ከሁለት ራይቦሶማል ፕሮቲኖች RPL11 እና RPL10 ጋር በጥምረት እንደሚሰራ አረጋግጠዋል። c-Mycን በማረጋጋት RBMXNUMX የሳንባ ካንሰርን ስርጭት በትክክል ይከለክላል።
እነዚህ ግኝቶች በፕሮቲኖች መካከል ካንሰርን የሚገታ ግንኙነት ለመጀመሪያ ጊዜ የተመዘገቡ ማስረጃዎችን ስለሚወክሉ በጣም አስደናቂ ናቸው. ዶ/ር ሉ RBM10 በቀጥታ ለ c-Myc መበስበስን እንደሚያነጣጥር እና ከ RPL5 እና RPL11 ጋር ባለው ግንኙነት የካንሰር አምጪ ተጽኖዎቹን እንደሚቀንስ ያስረዳሉ።
በጣም አስፈላጊው ነገር፣ ጥናቱ በተለምዶ በሳንባ ካንሰር ሕዋሳት ውስጥ የሚገኘውን RBM10 በሚውቴሽን አይነት ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። ይህ የሚውቴሽን ፎርም c-Mycን የመጨቆን ችሎታውን ያጣል እና ከ RPL5 እና RPL11 ጋር መያያዝ ተስኖታል፣ በመጨረሻም ዕጢውን ከመከልከል ይልቅ እንዲራባ ያደርጋል።
ዶ / ር ሉ በ RBM10 ሙታንት ላይ ተጨማሪ ምርምር በተለይ ይህንን ቅጽ ኢላማ ለማድረግ የተነደፈ ፀረ-ካንሰር መድሃኒት እንዲፈጠር ተስፋ ያደርጋሉ. ስለዚህ ልዩ መዋቅር ያለንን ግንዛቤ በመጠቀም፣ ሳይንቲስቶች የ RBM10 ሚውቴሽን ቅርፅን በመቀየር የ c-Myc ካንሰርን የሚያስከትል እንቅስቃሴን በብቃት ለመግታት የሚያስችል ሞለኪውል ማዳበር ይችሉ ይሆናል።
ይህ ምርምር ለግል የተበጀ የሳንባ ካንሰር ሕክምና አዲስ መንገዶችን ይከፍታል እና ለወደፊቱ ለታካሚዎች የተሻሻሉ ውጤቶችን ተስፋ ይሰጣል። የሳይንስ ሊቃውንት የሳንባ ካንሰር እድገትን ሞለኪውላዊ ሚስጥሮችን በመክፈት በዚህ አስከፊ በሽታ በተጠቁ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ህይወት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ የታለሙ ህክምናዎችን ለማዘጋጀት አንድ እርምጃ እየቀረበ ነው።
ማጣቀሻ፡- “አር ኤን ኤ-ቢንዲንግ ሞቲፍ ፕሮቲን 10 ከሪቦሶማል ፕሮቲኖች uL18 እና uL5 ጋር በመተባበር c-Mycን ያነቃቃል” በሀይሚን ሊ፣ ጂ ሁን ጁንግ፣ ህዩን ሚን ኮ፣ ሄዎን ፓርክ፣ አሊሰን ኤም. ሴጋል፣ ሮጀር ኤል. ሸፍማከር፣ ጂኪዮንግ ዋንግ፣ ዌስሊ ዲ. ፍሬይ፣ ናታን ፋም፣ ዮንግቦ ዋንግ፣ ዪዌይ ዣንግ፣ ጄምስ ጂ. ጃክሰን፣ ሼሊያ X. ዜንግ እና ሁዋ ሉ፣ የብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ ሂደቶች፣ ህዳር 30፣ 2023፣ DOI፡ 10.1073/pnas.2308292120።