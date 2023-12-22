አዲስ የካንሰር ህክምና ፈጠራን በራስ የተገጣጠመ ኮንጁጌት ይጠቀማል

እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ጥናት የካንሰርን ግንድ ሴሎችን (CSCs) ለማስወገድ ተስፋ ሰጪ አዲስ አካሄድ አሳይቷል፣ በእብጠት ቲሹዎች ውስጥ ያሉ ብርቅዬ ቁጥር ያላቸው የዕጢ እድገት እና ስርጭት። ጥናቱ የሚያተኩረው የፎቶዳይናሚክ ቴራፒ (PDT) አጠቃቀም ላይ ሲሆን ይህም የፎቶሴንቲዘርስ ሌዘር ማግበርን በመጠቀም ምላሽ ሰጪ የኦክስጂን ዝርያዎችን (ROS) ለማፍለቅ እና የዕጢ እድገትን የሚገታ ነው።
የ PDT ውሱንነት አንዱ የኦክስጅን መጠን ዝቅተኛ በሆነበት ሃይፖክሲክ እጢ አካባቢ በሚገኙ ሲኤስሲዎች ላይ ያለው ውጤታማ አለመሆኑ ነው። እንደ ኦክሲጅን ተሸካሚ ቁሶች ወይም ሃይድሮጅን ፓርሞክሳይድ ካታላይዝስ ያሉ እጢ ሃይፖክሲያን ለመቅረፍ ነባር ስልቶች ክሊኒካዊ ትርጉማቸውን የሚያደናቅፉ ድክመቶች አሏቸው። ይሁን እንጂ በፕሮፌሰር ዚፉ ሊ የሚመራ ቡድን በፒዲቲ ውስጥ ያለውን በቂ ያልሆነ የኦክስጂን አቅርቦት ችግር የሚፈታ የናኖ መድኃኒት አቅርቦት ሥርዓት በማዘጋጀት ረገድ ከፍተኛ እድገት አድርጓል።
ተመራማሪዎቹ ተጨማሪ ማረጋጊያዎችን ሳያስፈልግ የተረጋጋ ናኖፓርቲለስሎችን የሚፈጥር CyOA የተባለ በራስ የተገጣጠመ ኮንጁጌት ቀርጸው አዋህደዋል። ROS የሚያመነጨው የፎቶኬሚካላዊ ምላሾች ቦታ በሆነው በሚቶኮንድሪያ ውስጥ CyOA ኤንፒዎች በብቃት ሲከማቹ ተገኝተዋል። ጥናቱ እንደሚያሳየው CyOA NPs በሴሉላር ኦክሲጅን ፍጆታ ውስጥ ሚና የሚጫወተውን ሚቶኮንድሪያል ኮምፕሌክስ II ፕሮቲን ሱኩሲኔት ዲሃይድሮጂንሴስ (ኤስዲኤኤ) ሊገታ ይችላል።
በሙከራ ሞዴሎች፣ CyOA NPs በጡት ካንሰር ግንድ ህዋሶች (BCSCs) ላይ ከተለመደው ፎቶሴንቲዘርዘር ጋር ሲወዳደር በከፍተኛ ደረጃ ከፍ ያለ የፎቶቶክሲክሽን አሳይተዋል። በተጨማሪም፣ CyOA NPs የበለጠ ዕጢን መከልከል እና በቲሞር ሞዴሎች ላይ ሜታስታሲስን በመቀነሱ ክሊኒካዊ ጥቅም ላይ የዋሉ ፎቶሴንሴስቲዘርሮችን በማሳየት።
የCyOA NPዎች ቀላልነት፣ ቅልጥፍና እና ዝቅተኛ መርዛማነት ለክሊኒካዊ ትርጉም ተስፋ ሰጭ ያደርጋቸዋል። ይህ የፈጠራ አቀራረብ በባህላዊ PDT ውስጥ የኦክስጂን እጦት እና የ ROS የህይወት ዘመን ተግዳሮቶችን ለመፍታት ብቻ ሳይሆን የሲ.ኤስ.ሲ.ዎችን ውጤታማ በሆነ መልኩ ያነጣጠረ ነው። የዚህ ጥናት ግኝቶች የተሻሻሉ የካንሰር ህክምና ዘዴዎችን በተመለከተ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ.
በጆርናል ሪሰርች ላይ የታተመው ጥናቱ የካንሰር ህክምናን ለማራመድ ጠቃሚ እርምጃን የሚያመለክት እና ለወደፊቱ ክሊኒካዊ አፕሊኬሽኖች እምቅ አቅም አለው.
ኦሪጅናል ጽሑፍ፡ [ከመነሻ መጣጥፍ ጋር አገናኝ]