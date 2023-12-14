የ IVF ሽሎች መዋጮ ማሽቆልቆል በዩኬ ውስጥ ሳይንሳዊ ምርምርን ያግዳል።

በቅርብ የወጣ ዘገባ ባለፉት 15 ዓመታት ውስጥ የ IVF ሽሎች በዩኬ ውስጥ ለሳይንሳዊ ምርምሮች የሚሰጠው ልገሳ ከፍተኛ ቅናሽ አሳይቷል። ቁጥሩ በ17,925 ከተበረከቱት 2004 ሽሎች በከፍተኛ ሁኔታ ወደ 675 በ2019 ዝቅ ብሏል ። የዚህ ውድቀት ምክንያቶች ዘርፈ ብዙ ናቸው እና እንደ IVF የንግድ ልውውጥ ፣ የተጨናነቁ የኤን ኤች ኤስ ክሊኒኮች እና ከባድ የወረቀት ስራዎች ያሉ ጉዳዮችን ያጠቃልላል።
የዚህ ማሽቆልቆል ተፅእኖ በጣም ሰፊ ነው, የምርምር መርሃ ግብሮች ይሰቃያሉ እና ታካሚዎች የስሜት ቁስለትን ይቋቋማሉ. በተወሳሰበ የልገሳ ሂደት ምክንያት ብዙ ታካሚዎች ረጅም መዘግየቶች እና ተጨማሪ የማከማቻ ክፍያዎች ገጥሟቸዋል። ከካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ የስቴም ሴል ሳይንቲስት የሆኑት ካቲ ኒያካን እነዚህ ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ፅንሶች ለምርምር ዓላማዎች ጠቃሚ ሊሆኑ እንደሚችሉ በመግለጽ ጉዳቷን ገልጻለች።
የዩኬ የመራባት ተቆጣጣሪ የሆነው የሰው ልጅ ማዳበሪያ እና ፅንስ ጥናት ባለስልጣን (HFEA) ዓላማው ለጋሾች ሊሆኑ የሚችሉትን የስምምነት ሂደት ለማቃለል ነው። በአሁኑ ጊዜ ለጋሾች ለተወሰኑ የምርምር ፕሮጀክቶች መስማማት አለባቸው፣ ነገር ግን HFEA እንደ አስፈላጊነቱ ልገሳ የሚመደብበት የፅንስ ባንክ እንዲቋቋም ሐሳብ አቅርቧል። በHFEA የተካሄደው ምክክር ከተጠያቂዎቹ ግማሽ ያህሉ የፅንስ ባንክን ሀሳብ እንደሚደግፉ ቢያሳይም 86% የሚሆነው ህዝብ ግን ተቃውሟል።
የሚገርመው፣ HFEA አሁን ባለው የስምምነት ሂደት የተከሰቱትን ተግዳሮቶች አምኗል፣ ነገር ግን አሁንም ለጽንሱ ባንክ ጥናት አጠቃላይ ስምምነት የተወሰነ ድጋፍ እንዳለ ደምድሟል። ይህ መደምደሚያ በምክክሩ ውስጥ ከተገለጸው የብዙሃኑ የህዝብ አስተያየት ጋር የሚጋጭ ይመስላል።
የ IVF ሽል ልገሳ ማሽቆልቆሉን ለመፍታት እና ለጋሾች ምቹ ሂደትን ለማረጋገጥ ጥረቶችን ማድረግ ያስፈልጋል። እነዚህን ተግዳሮቶች ለማሸነፍ የስምምነት ሂደቱን ማቀላጠፍ እና የታካሚዎችን እና የህዝቡን ስጋቶችን መፍታት ቁልፍ ናቸው። ይህን በማድረግ፣ ዩናይትድ ኪንግደም የእነዚህን መለዋወጫ ሽሎች አቅም ከፍ ማድረግ እና ቀጣይ ሳይንሳዊ ግኝቶችን መፍጠር ይችላል።