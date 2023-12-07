የEPFL ተመራማሪዎች አናሎግ የነርቭ ኔትወርኮችን ለማሰልጠን ስልተ-ቀመር ያዘጋጃሉ፣ በጥልቅ ትምህርት የኢነርጂ ውጤታማነትን ማሳደግ

የ EPFL ተመራማሪዎች እንደ ባህላዊ ዲጂታል ኔትወርኮች በትክክል ሊያሠለጥኗቸው የሚችል አልጎሪዝም በመፍጠር በአናሎግ ነርቭ ኔትወርኮች እድገት ውስጥ ትልቅ ስኬት አግኝተዋል። ይህ እድገት በጥልቅ ትምህርት ሃርድዌር ውስጥ የበለጠ ኃይል ቆጣቢ አማራጮችን ለማግኘት በር ይከፍታል።
እንደ ቻት-ጂፒቲ ያሉ ጥልቅ የነርቭ አውታረ መረቦች በአልጎሪዝም ትምህርት እጅግ በጣም ብዙ መረጃዎችን የማካሄድ ችሎታ ስላላቸው እጅግ በጣም ጥሩ አቅም አላቸው። ይሁን እንጂ መጠናቸው እየጨመረ፣ ውስብስብነታቸው እና የኃይል ፍጆታቸው ስለ አካባቢው ተጽእኖ ስጋት ፈጥሯል።
ይህንን ችግር ለመፍታት፣ ተመራማሪዎች፣ በሮማን ፍሉሪ ከEPFL's Laboratory of Wave Engineering፣ ከዲጂታል ኔትወርኮች አካላዊ አማራጮችን ዳስሰዋል። በሳይንስ የታተመው ግኝታቸው የተሻሻለ ፍጥነትን፣ ጥንካሬን እና የኃይል ፍጆታን አሁን ካሉት ዘዴዎች ጋር ሲወዳደር የሥልጠና ስልተ-ቀመርን ዘርዝሯል።
ቡድኑ የድምፅ ሞገዶችን፣ የብርሃን ሞገዶችን እና ማይክሮዌሮችን የሚጠቀሙትን ጨምሮ በማዕበል ላይ በተመሰረቱ ፊዚካል ሲስተሞች ላይ ስልተ ቀመራቸውን በተሳካ ሁኔታ ሞክሯል። አሊ ሞሜኒ, የመጀመሪያ ደራሲ እና የ LWE ተመራማሪ, የአቀራረቡን ሁለገብነት ያጎላል, ይህም ማንኛውንም የአካል ስርዓት ለማሰልጠን ሊተገበር ይችላል.
ከነሱ ስልተ-ቀመር በስተጀርባ ያለው ቁልፍ ፈጠራ ባህላዊውን የኋላ ቀር ማለፊያ (የኋላ ማባዛትን) በአካላዊ ሥርዓቱ ሁለተኛ ወደፊት ማለፍን በመተካት ላይ ነው። ይህ ማሻሻያ እያንዳንዱን የኔትወርክ ሽፋን በአገር ውስጥ ለማዘመን ያስችላል፣ የዲጂታል መንታ ፍላጎትን ያስወግዳል እና የኃይል ፍጆታን ይቀንሳል። በተጨማሪም፣ ይህ አካሄድ ከሰዎች ትምህርት ጋር በቅርበት ይጣጣማል፣ ይህም በሥነ-ህይወታዊ አሳማኝ ያደርገዋል።
ተመራማሪዎቹ ለሙከራ አኮስቲክ እና ማይክሮዌቭ ሲስተሞች እንዲሁም ሞዴል የሆነ የኦፕቲካል ሲስተምን ለማሰልጠን አካላዊ የአካባቢያቸውን የመማሪያ ስልተ-ቀመር (PhyLL) ተጠቅመው ከ BP-ተኮር ስልጠና ጋር ተመጣጣኝ ትክክለኛነትን አግኝተዋል። ከዚህም በላይ ዘዴው ላልተጠበቁ ውጣ ውረዶች በሚጋለጥበት ጊዜ እንኳን ጥንካሬን እና መላመድን አሳይቷል, ከሥነ-ጥበብ ሁኔታ ይበልጣል.
ምንም እንኳን የመለኪያዎቹ ዲጂታል ዝመናዎች አሁንም የሚፈለጉ ቢሆኑም፣ የ EPFL ቡድን ወደፊት በሚደረጉ ድግግሞሾች በተቻለ መጠን ዲጂታል ስሌትን ለመቀነስ ያለመ ነው። የእነሱን ስልተ-ቀመር በአነስተኛ የኦፕቲካል ስርዓት ላይ ለመተግበር እና በመቶዎች በሚቆጠሩ ንብርብሮች እና በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ መመዘኛዎች ለነርቭ ኔትወርኮች የመለጠጥ አቅሙን ለመመርመር አቅደዋል.
ይህ በአናሎግ ነርቭ ኔትወርክ ስልጠና ውስጥ የተገኘው ግኝት የበለጠ ኃይል ቆጣቢ እና ለአካባቢ ተስማሚ የሆነ ጥልቅ የመማር መፍትሄዎችን ይሰጣል። ሁለቱንም መጠን እና የኃይል ፍጆታ በመቀነስ, እነዚህ እድገቶች ለ AI ቴክኖሎጂዎች ዘላቂነት አስተዋፅኦ ያደርጋሉ.