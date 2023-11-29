አዲስ ጥናት በመካከለኛው ፓሊዮሊቲክ ጊዜ ውስጥ የጥንት ሰዎች የተለያዩ ምግቦችን ያሳያል

በቱቢንገን ዩኒቨርሲቲ የሴንከንበርግ የሰው ልጅ ኢቮሉሽን እና ፓላኢኦንቫይሮንመንት ማዕከል (SHEP) ተመራማሪዎች በቅርቡ የተደረገ ጥናት በመካከለኛው ፓሊዮሊቲክ ዘመን የጥንት ሰዎች የአመጋገብ ልማዶች ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። ከቀደምት ግምቶች በተቃራኒ ጥናቱ እንደሚያሳየው እነዚህ ጥንታዊ ሆሚኒኖች ቀደም ሲል ከታሰበው በላይ የተለያዩ ምግቦችን ይመገቡ ነበር.
በኢራን ውስጥ በዛግሮስ ተራሮች ላይ በሚገኝ ቦታ ላይ በተደረገው ትንታኔ ተመራማሪዎቹ በርካታ የእንስሳትን ፍጆታ የሚያሳዩ ማስረጃዎችን አግኝተዋል። ከ 81,000 እስከ 45,000 ዓመታት በፊት, በዚህ ጣቢያ ውስጥ በአካባቢው hominins እንደ አሳማ, አጋዘን, ላሞች, ፈረሶች እና ዝሆኖች ያሉ ሰኮና ያላቸው አጥቢ እንስሳትን ጨምሮ አንጓዎችን እንደበሉ ተገኝተዋል. በተጨማሪም፣ ግኝቶቹ ኤሊዎች፣ ወፎች፣ ሥጋ በል አጥቢ እንስሳት እና ዓሦች መጠቀማቸውን ያመለክታሉ፣ ምንም እንኳን እነዚህ በብዛት የሚበሉ ቢሆኑም።
እነዚህ ግኝቶች የጥንት ሰዎች በዋነኝነት የሚተማመኑት በኡንጉሊትስ ፍጆታ ላይ ነው የሚለውን አስተሳሰብ ይቃወማሉ። ጥናቱ እንደሚያመለክተው የእነዚህ ሆሚኒኖች አመጋገብ ከሌሎች ክልሎች የኒያንደርታሎች እና ዘመዶቻቸው የአመጋገብ ልምዶች ጋር ተመሳሳይነት ያለው አመጋገብ በጣም የተለያየ ነበር.
በኢራን ውስጥ ያሉት የዛግሮስ ተራሮች በደቡብ ምዕራብ እስያ በመካከለኛው ፓሊዮሊቲክ ዘመን የሰው ልጅ ዝግመተ ለውጥን ለማጥናት ትልቅ ጠቀሜታ አላቸው። ተራሮች በሚያስደንቅ የአካባቢ ልዩነት እና የተለያዩ መልክዓ ምድሮች አማካኝነት ስለ መጀመሪያዎቹ ሰዎች ሕይወት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
ቀደም ሲል ከክልሉ የተገኙ የአርኪኦሎጂ ግኝቶች በዋናነት በ ungulates ላይ ያተኮሩ ቢሆንም፣ በ Ghar-e Boof ጣቢያ ላይ ያሉ ተመራማሪዎች ሥጋ በል አጥቢ እንስሳት እና ዔሊዎች ላይ ማስረጃ በማግኘታቸው የእነዚህን ጥንታዊ ሆሚኒን የአመጋገብ ምርጫዎች ግንዛቤያችንን አስፍቷል።
ዔሊዎች የምግባቸው ዋነኛ አካል መሆናቸውንም ጥናቱ አረጋግጧል። ተመራማሪዎቹ አንድ ትልቅ አዳኝ ድመት፣ ምናልባትም ነብር እና ቀይ ቀበሮ ጨምሮ የተለያዩ የአእዋፍ ዝርያዎች ቅሪቶች እና ሥጋ በል እንስሳት ቅሪተ አካል አግኝተዋል። ዔሊዎቹ በቅርፎቻቸው ውስጥ የተጠበሱት በውጫዊ ገጽታቸው ላይ በሚታዩ ምልክቶች ላይ ነው ብለው ድምዳሜ ላይ ደርሰዋል።
እነዚህ ግኝቶች እንደሚያመለክቱት በዛግሮስ ክልል በመካከለኛው ፓሊዮሊቲክ ዘመን የነበሩ የመጀመሪያዎቹ ሰዎች ተመሳሳይ የአደን ባህሪ እንደነበራቸው በሌሎች የዩራሺያ ክፍሎች ተመሳሳይ ግኝቶች ተንጸባርቋል። ጥናቱ የአባቶቻችንን አመጋገብ ውስብስብነት አጉልቶ ያሳያል እና በሰው ልጅ ዝግመተ ለውጥ ላይ ተጨማሪ ግንዛቤዎችን ለማግኘት ቀጣይ ምርምር እንደሚያስፈልግ አመልክቷል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ የመካከለኛው ፓሊዮሊቲክ ዘመን ምንድን ነው?
የመካከለኛው ፓሊዮሊቲክ ዘመን ከ250,000 እስከ 30,000 ዓመታት በፊት የነበረውን የሰው ልጅ ቅድመ ታሪክ ጊዜን ያመለክታል። በፍሌክ መጠቀሚያ መሳሪያዎች እና በስፋት እሳትን በመጠቀም ይገለጻል.
ጥ፡ በቅርብ የተደረገው ጥናት በመካከለኛው ፓሊዮሊቲክ ዘመን ስለነበሩት ቀደምት ሰዎች አመጋገብ ምን ገለጠ?
ጥናቱ እንደሚያሳየው በመካከለኛው ፓሊዮሊቲክ ዘመን የመጀመሪያዎቹ ሰዎች ቀደም ሲል ከታሰበው የበለጠ የተለያየ አመጋገብ አላቸው. ዝንጀሮዎችን ብቻ ሳይሆን ኤሊዎችን፣ ወፎችን ፣ ሥጋ በል አጥቢ እንስሳትን እና አልፎ አልፎም አሳን ይበላሉ ።
ጥ፡ የዛግሮስ ተራሮች አካባቢ ለሰው ልጅ ዝግመተ ለውጥ ጥናት ጠቃሚ የሆነው ለምንድነው?
በኢራን ውስጥ ያሉት የዛግሮስ ተራሮች በደቡብ ምዕራብ እስያ በመካከለኛው ፓሊዮሊቲክ ዘመን ውስጥ የሰው ልጅ ዝግመተ ለውጥን ለማጥናት እንደ ቁልፍ ጂኦግራፊያዊ ክልል ይቆጠራሉ። ተራሮች ስለ መጀመሪያዎቹ ሰዎች ሕይወት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን በመስጠት ትልቅ የአካባቢ ልዩነት እና ውስብስብ የመሬት አቀማመጥ ይሰጣሉ።
ጥ፡- ቀደምት ሰዎች በዛግሮስ ክልል ከበሉዋቸው እንስሳት መካከል አንዳንዶቹ ምን ነበሩ?
ጥናቱ በዛግሮስ አካባቢ የጥንት ሰዎች እንደ አሳማ፣ አጋዘን፣ ላሞች፣ ፈረሶች እና ዝሆኖች ያሉ አጃቢዎችን እንደሚበሉ የሚያሳይ ማስረጃ አሳይቷል። በተጨማሪም ኤሊዎችን፣ ወፎችን፣ ሥጋ በል አጥቢ እንስሳትን እና አሳን አልፎ አልፎ በላ።
ጥ፡- ዔሊዎቹ በጥንት ሰዎች እንዴት ይጠጡ ነበር?
በቅሪተ አካል ኤሊ ዛጎሎች ላይ በተገኙ የቃላት ምልክቶች ላይ ተመስርተው ተመራማሪዎቹ ዔሊዎቹ ከመመገባቸው በፊት በቅርፎቻቸው ውስጥ የተጠበሰ ነበር ብለው ደምድመዋል።
ጥ፡ ይህ ጥናት በመካከለኛው ፓሊዮሊቲክ ዘመን ስለነበሩት የመጀመሪያዎቹ ሰዎች የአደን ባህሪ ምን ይጠቁማል?
ጥናቱ እንደሚያመለክተው በመካከለኛው Paleolithic ዘመን በዛግሮስ ክልል ውስጥ የጥንት ሰዎች የአደን ባህሪ ከዚህ ቀደም ከታሰበው በላይ የተለያየ ነበር። ከሌሎች የዩራሺያ ክፍሎች ግኝቶች ጋር ተመሳሳይ የሆነ የበለጠ የተለያየ አመጋገብ ነበራቸው።