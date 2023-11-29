የሚቴን በ Eocene የአየር ንብረት ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ፡ የዋልታ ስትራቶስፈሪክ ደመና ሚናን ይፋ ማድረግ

የEocene ዘመን፣ ከ50 ሚሊዮን ዓመታት በፊት፣ በዋልታ አካባቢዎች ውስጥ የሚያማምሩ ደኖች እና የበለፀጉ ፍጥረታት የበዙበት ጊዜ ነበር—ዛሬ ከሚታየው ማይሎች ውፍረት ካለው የበረዶ ንጣፍ በጣም የተለየ። ይህ የሆነበት ምክንያት በዚያ ዘመን በከፍተኛ ደረጃ ከፍተኛ የሙቀት አማቂ ጋዞች ክምችት በመጨመሩ፣ የአለም ሙቀት መጨመር እና ተክሎች እና እንስሳት ወደ ምሰሶቹ እንዲሰደዱ በማድረጉ ነው። በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ሚቴን የተባለው ኃይለኛ የፕላኔት ሙቀት አማቂ የኢኦሴን ምሰሶዎችን በረቂቅ ሆኖም አስደናቂ በሆነ መንገድ በማሞቅ ረገድ ትልቅ ሚና ተጫውቷል።
ሳይንቲስቶች ሚቴን የፖላር ስትራቶስፌሪክ ደመና (PSCs) በመባል የሚታወቁት የማይታዩ ደመናዎች ብርድ ልብስ እንደፈጠረ ሐሳብ አቅርበዋል፤ ይህ ደግሞ በምድራችን ላይ ሙቀትን ይይዛል። ይህ ክስተት ብቻ በጣም ቀዝቃዛ በሆነው የክረምት የዋልታ ሙቀት በ 7 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ሊጨምር ይችላል. የአየር ንብረት ሳይንቲስት ዲፓሽሪ ዱታ “ሚቴን በከባቢ አየር ውስጥ በሚገኝበት ጊዜ የውሃ ትነት እንደሚያመነጭ እናውቃለን።
በአሁኑ ጊዜ አርክቲክ ከቀሪው ፕላኔት ጋር ሲነፃፀር በአራት እጥፍ በፍጥነት ይሞቃል ይህም የበረዶ መቅለጥ እና ከዚያ በኋላ ለጨለማ ውሃ ወይም መሬት መጋለጥን ጨምሮ በተለያዩ የአስተያየት ምልከታዎች ምክንያት ነው። የPSC ዎች መፈጠር የአየር ንብረት ሞዴሎች የዋልታ ሙቀት መጨመርን ለምን እንደሚገምቱ እና ለምን በአርክቲክ ውስጥ የሚስተዋሉ ሙቀቶች ከተገመተው በላይ እንደሚሆኑ ሊያብራራ ይችላል።
ነገር ግን፣ PSC ን ጨምሮ ደመናዎች በአየር ንብረት ሳይንስ ውስጥ ጉልህ የሆነ የጥርጣሬ ምንጭ ሆነው ይቆያሉ። የኮምፒዩተር ኃይል ውስንነት እና የደመና ተለዋዋጭነት ውስብስብነት ከግምት ውስጥ በማስገባት ሁልጊዜ በበቂ ሁኔታ አይቆጠሩም። ቢሆንም፣ የዋልታ ክልሎች በፍጥነት መለወጣቸውን ስለሚቀጥሉ PSCsን መረዳት ወሳኝ ነው። እነዚህ ደመናዎች ፈጣን የሙቀት መጠን መቀነስን የሚከላከል እና አጠቃላይ የአየር ንብረት ስርዓቱን የሚነካ መከላከያ ሽፋን ይፈጥራሉ።
ባለፉት 50 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ ጉልህ የሆኑ አህጉራዊ ለውጦች የመሬት አቀማመጥ እና የከባቢ አየር ዝውውርን በመቀየር ቀጭን የPSC ሽፋን አስገኝተዋል። ምንም እንኳን አሁን ያለው የPSC ደረጃዎች በEocene ጊዜ ያህል ከፍተኛ ባይሆኑም፣ የሚቴን ልቀቶች መባባስ አደጋን ይፈጥራል። ሚቴን ወደ ከባቢ አየር መለቀቁን ከቀጠለ፣ ተጨማሪ ፒኤስሲዎችን ለመፍጠር የሚያስፈልገውን የስትራቶስፔሪክ የውሃ ትነት ያቀርባል፣ ይህም ለበለጠ ሙቀት አስተዋጽኦ ያደርጋል።
የPSCን ሚና ለማካተት የአየር ንብረት ሞዴሎችን ማሻሻል የወደፊት የአየር ንብረት አዝማሚያዎችን ለመተንበይ እና በዋልታ ስነ-ምህዳር ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። እነዚህ ሞዴሎች ሳይንቲስቶች በተፈጥሮ የአየር ንብረት መለዋወጥ እና በሰዎች ምክንያት የሚፈጠረውን የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀትን ውጤቶች እንዲለዩ ያስችላቸዋል። በተጨማሪም ትክክለኛ ሞዴሎች በአርክቲክ ውስጥ የሚደረጉ ለውጦችን ለመገመት ይረዳሉ, ለምሳሌ አረንጓዴ መጨመር እና በሃይል መሳብ ላይ ያሉ ለውጦች, ይህም በፐርማፍሮስት ማቅለጥ እና ተጨማሪ የአየር ንብረት ሙቀት ሰጪ ጋዞች መለቀቅ ላይ ተጽእኖ ያሳድራሉ.
ዓለም እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ የሙቀት መጠን እና ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ ለውጦች እንደሚመሰክረው፣ እንደ ኢኦሴን ያሉ ያለፉ የአየር ንብረት ሁኔታዎች ጥናት ሞዴሎችን ለማጣራት እና በግሪንሀውስ ጋዞች፣ ደመና እና አለምአቀፍ የአየር ንብረት መካከል ስላለው ውስብስብ መስተጋብር ግንዛቤያችንን ለማሳደግ ጠቃሚ የመሞከሪያ ቦታን ይሰጣል። በመጨረሻም፣ ይህ እውቀት ለወደፊት ሙቀት መጨመር እና ለአካባቢው መዘዞች ትክክለኛ ትንበያዎችን ለማዘጋጀት ይረዳል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. የፖላር ስትራቶስፌሪክ ደመናዎች (PSCs) ምንድን ናቸው?
የዋልታ ስትራቶስፌሪክ ደመና በቀዝቃዛው የክረምት ሁኔታዎች ውስጥ በዋልታ ክልሎች መካከል ባለው ክፍል ውስጥ የሚፈጠሩ የማይታዩ ደመናዎች ናቸው። ፈጣን የሙቀት መጠን መቀነስን በመከላከል እና በአጠቃላይ የአየር ንብረት ስርዓት ላይ ተጽእኖ በመፍጠር እንደ መከላከያ ንብርብር ይሠራሉ.
2. ሚቴን ለ Eocene ምሰሶዎች ሙቀት አስተዋጽኦ ያደረገው እንዴት ነው?
በከባቢ አየር ውስጥ ያለው ሚቴን የውሃ ትነት አመነጨ፣ እሱም በተራው፣ የፖላር ስትራቶስፌሪክ ደመናዎች (PSCs) እንዲፈጠር ረድቷል። እነዚህ በዓይን የማይታዩ ደመናዎች ሙቀቱን ወደ ላይ ያዙ, ይህም በጣም ቀዝቃዛ በሆነው የክረምት ወራት የዋልታ አካባቢዎች ላይ የሙቀት መጠን እንዲጨምር አድርጓል.
3. ለምንድነው የአየር ንብረት ሞዴሎች ብዙውን ጊዜ የዋልታ ሙቀትን አቅልለው የሚመለከቱት?
ባለው ውስን የስሌት ሃይል ምክንያት የአየር ንብረት ሞዴሎች PSCን ጨምሮ የደመናን ተፅእኖ በትክክል ለማስመሰል ተቸግረዋል። የደመና ተለዋዋጭነት ውስብስብነት እና በዙሪያቸው ያሉ ጥርጣሬዎች በተስተዋሉ የዋልታ ሙቀት እና በአምሳያ ትንበያዎች መካከል አለመግባባት እንዲፈጠር አስተዋፅዖ ያደርጋሉ።
4. የዋልታ ስትራቶስፈሪክ ደመናን መረዳታችን የሚጠቅመን እንዴት ነው?
ስለ ዋልታ ስትራቶስፌሪክ ደመናዎች የተሻለ ግንዛቤ ስለወደፊቱ የአየር ንብረት አዝማሚያዎች እና በፖላር ስነ-ምህዳር ላይ ያላቸውን አንድምታ ለመተንበይ ወሳኝ ነው። ይህ እውቀት ሳይንቲስቶች በተፈጥሮ የአየር ንብረት መለዋወጥ እና በሰዎች ምክንያት የሚፈጠረውን የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀትን ውጤቶች እንዲለዩ ያስችላቸዋል።