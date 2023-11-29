አዲስ ጥናት በፀሀይ መጠን መከለስ እንደሚቻል ይጠቁማል

ከቶኪዮ ዩንቨርስቲ እና በካምብሪጅ የስነ ፈለክ ጥናት ኢንስቲትዩት ተመራማሪዎች ባደረጉት እጅግ ጠቃሚ ጥናት መሰረት የኛን ፀሃይ መጠን፣ ለዘመናት በስፋት ሲጠና የቆየው ኮከብ፣ በጥቂቱ መከለስ ሊያስፈልገው ይችላል። ጥናቱ “የፀሐይ አኮስቲክ መጠን” በሚል ርዕስ ከፀሐይ ሄሊዮስፌሪክ ኦብዘርቫቶሪ (SOHO) ሚሼልሰን ዶፕለር ኢመርመር (ኤምዲአይ) ምስል ሰሪ የተሰበሰበ መረጃን ለመተንተን ሄሊዮዚዝምሎጂ በመባል የሚታወቀውን የአቅኚነት ዘዴ ተጠቅሟል።
Helioseismology በፀሐይ ወለል ላይ የሚከሰቱትን ንዝረቶች ወይም ሞገዶች ማጥናት ያካትታል. በ1962 በሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የተገኙት እነዚህ ሞገዶች በምድጃ ላይ የሚፈላውን ውሃ እንቅስቃሴ ይመስላሉ። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች እነዚህን ሞገዶች በመመርመር ስለ ፀሐይ ውስጣዊ ክፍል ግንዛቤን ሊያገኙ አልፎ ተርፎም የፀሐይ ነጠብጣቦች ከመታየታቸው በፊት ሊተነብዩ ይችላሉ።
ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች የፀሐይ ራዲየስን ለመወሰን በ f-mode waves በመባል የሚታወቁት ባነሰ ትክክለኛ የወለል ሞገዶች ላይ ተመርኩዘዋል። ይሁን እንጂ ይህ አዲስ ጥናት በፒ-ሞድ ሞገዶች ላይ ያተኮረ ሲሆን ይህም ረዘም ያለ እና የፀሐይ ውስጠኛ ክፍልን አቋርጧል. ስለሆነም ተመራማሪዎቹ በአሁኑ ጊዜ 695,780 ኪሎ ሜትር እንዲሆን ተቀባይነት ያለው የፀሐይ ራዲየስ በጥቂት መቶኛ በመቶዎች ወይም በግምት 100-200 ኪሎሜትር ሊቀንስ ይችላል.
ለተለያዩ የስነ ፈለክ ስሌቶች አስፈላጊ መለኪያ ስለሆነ የፀሐይ ራዲየስ በሥነ ፈለክ እና በሂሊዮፊዚክስ ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል. ፀሐይ የተለየ የገጽታ ወሰን የሌላት የሃይድሮጂን እና የሂሊየም ፕላዝማ ኳስ በመሆኗ ኃይልን ታመነጫለች እና በምድር ላይ ያለውን ሕይወት በፎቶፈስ - እንደ ወለል አድርገን በምንመለከተው የፀሐይ ብርሃን ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል።
ይህ በፀሐይ መጠን ላይ የተደረገው ክለሳ እዚህ ግባ የማይባል ቢመስልም የኛን አስተናጋጅ ኮከብ ለመረዳት አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል። አዲስ የተገኘው የፀሐይን ውስጣዊ ክፍል በሄሊኦሲዝም ጥናት የመመርመር ችሎታ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የዚህን የሰማይ አካል እንቆቅልሽ ተፈጥሮ የሚገልጡበት አስደናቂ መንገድ አላቸው።
በየጥ:
ጥ፡ ጥናቱ በፀሐይ መጠን ላይ ያለውን ክለሳ ለመወሰን ምን ዘዴ ተጠቀመ?
መ፡ ጥናቱ በፀሃይ ላይ ያለውን መወዛወዝ ወይም ሞገዶችን ማጥናትን የሚያካትት ሄሎዚዝምሎጂ የሚባል ዘዴ ተጠቅሟል።
ጥ: - ሄሎዚዝም እንዴት ይሠራል?
መልስ፡- ሄሊዮዝሞሎጂ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የፀሐይን ውስጣዊ ክፍል በመሬት ላይ የሚፈጠረውን ማዕበል በመተንተን የሰማይ ሞገድ የምድርን እምብርት ለማጥናት እንዴት እንደሚጠቀሙበት ሁሉ ግንዛቤ እንዲያገኙ ያስችላቸዋል።
ጥ: የተሻሻለው የፀሐይ ራዲየስ አሁን ተቀባይነት ካለው እሴት ጋር ሲነጻጸር ምን ያህል ያነሰ ነው?
መ: የተሻሻለው የፀሐይ ራዲየስ በትንሹ በመቶኛ በመቶኛ ያነሰ ነው፣ በግምት 100-200 ኪሎ ሜትር።
ጥ፡ ለምንድነው የፀሐይ ራዲየስ በሥነ ፈለክ ጥናት ውስጥ አስፈላጊ የሆነው?
መ፡ የፀሃይ ራዲየስ ለተለያዩ የስነ ፈለክ ስሌቶች ወሳኝ መለኪያ ሲሆን ሳይንቲስቶች ፀሀይ በምድር እና በስርአተ-ፀሀይ ላይ ያለውን ተፅእኖ እንዲገነዘቡ ይረዳቸዋል።
ጥ፡ ፎተፌር ምንድን ነው?
መ፡ ፎስፌር የሚታየው የፀሃይ ንብርብር ሲሆን በተለምዶ እንደ ገፅዋ ነው።