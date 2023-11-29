የሴሬብልም ሚስጥሮችን መክፈት፡ ለሰው ልጅ የግንዛቤ ለውጥ ቁልፍ

ለብዙ አመታት, በሰዎች ውስጥ የከፍተኛ የእውቀት (ኮግኒቲቭ) ተግባራት ዝግመተ ለውጥ ለንቃተ-ህሊና አስተሳሰብ, እንቅስቃሴ እና የስሜት ህዋሳቶች ተጠያቂ የሆነው የአንጎል ክልል ኒዮኮርቴክስ መስፋፋት ምክንያት ነው. ይሁን እንጂ፣ አዲስ ምርምር በእውቀት ዝግመተ ለውጥ ውስጥ ሴሬብለም ስላለው ችላ የተባለውን ሚና ፍንጭ ሰጥቷል።
ከሃይደልበርግ ዩኒቨርሲቲ የተመራማሪዎች ቡድን ከአለም አቀፍ አጋሮች ጋር በመተባበር በሰዎች፣ በአይጦች እና በኦፖሰምስ ላይ የሴሬብል ህዋሶችን የዘረመል እድገትን የሚያሳይ እጅግ አስደናቂ ጥናት አድርጓል። ግኝቶቹ የቅድመ አያቶች እና የዝርያ-ተኮር ሴሉላር ባህሪያትን አሳይተዋል ፣ ይህም ሴሬቤልም ቀላል ሴሉላር አርክቴክቸር ያለው ክልል ነው የሚለውን አስተሳሰብ ይፈታተነዋል።
የጥናቱ አንድ ቁልፍ ግኝት በሰው ሴሬብል ውስጥ ያሉት የተወሰኑ የፑርኪንጄ ህዋሶች ከአይጥ እና ኦፖሶም ጋር ሲነፃፀሩ ከፍተኛ ድርሻ አላቸው። የፑርኪንጄ ህዋሶች፣ ትልቅ እና ውስብስብ የነርቭ ሴሎች በሴሬብልም ውስጥ ጠቃሚ ተግባራት ያላቸው፣ በሰዎች ውስጥ የፅንስ እድገት የመጀመሪያ ደረጃ ላይ ቁጥራቸው በእጥፍ የሚጠጋ ሆኖ ተገኝቷል።
ተመራማሪዎቹ ይህ የፑርኪንጄ ሴሎች መጨመር በበሰለ አንጎል ውስጥ በእውቀት (ኮግኒቲቭ) ተግባራት ውስጥ ከተሳተፉ ኒዮኮርቲካል አካባቢዎች ጋር በመገናኘት ሚና በሚጫወቱ ልዩ ንዑስ ዓይነቶች የሚመራ ነው ብለው ያምናሉ። ይህ የሚያሳየው በሰው ልጅ ዝግመተ ለውጥ ወቅት የእነዚህ ልዩ የፑርኪንጄ ህዋሶች መስፋፋት በሰዎች ውስጥ ከፍተኛ የእውቀት (ኮግኒቲቭ) ተግባራት እንዲፈጠር አስተዋፅዖ እንዳበረከቱ ያሳያል።
ተመራማሪዎቹ ከፑርኪንጄ ሴሎች በተጨማሪ ከ1,000 በላይ ጂኖችን ለይተው አውቀዋል። ከእነዚህ ጂኖች መካከል አንዳንዶቹ ከኒውሮ ልማት መዛባቶች ጋር የተቆራኙ ናቸው፣ ለወደፊት ምርምር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን እና በሰፊው ጥቅም ላይ ከሚውለው የመዳፊት ሞዴል በላይ ሊሆኑ የሚችሉ የሞዴል ስርዓቶች።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ሴሬብልም ምንድን ነው?
ብዙውን ጊዜ "ትንሽ አንጎል" ተብሎ የሚጠራው ሴሬቤል ከራስ ቅሉ ጀርባ ላይ የሚገኝ መዋቅር ነው. በሰው አንጎል ውስጥ ብዙ የነርቭ ሴሎችን ይይዛል እና በሞተር ቁጥጥር ፣ ቅንጅት እና አንዳንድ የእውቀት (ኮግኒቲቭ) ተግባራት ውስጥ ይሳተፋል።
የፑርኪንጄ ሴሎች ምንድናቸው?
የፑርኪንጄ ህዋሶች በሴሬብል ውስጥ የሚገኙ ትላልቅ እና ውስብስብ የነርቭ ሴሎች ናቸው. በሴሬብል ውስጥ ወደ ሌሎች ህዋሶች ምልክቶችን የማሰራጨት ሃላፊነት አለባቸው እና በሞተር ቅንጅት እና አንዳንድ የእውቀት (ኮግኒቲቭ) ተግባራት ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ.
ኒዮኮርቴክስ ምንድን ነው?
ኒዮኮርቴክስ ለንቃተ-ህሊና ፣ ለስሜታዊ ግንዛቤ እና ለተለያዩ ውስብስብ የእውቀት (ኮግኒቲቭ) ተግባራት ኃላፊነት ያለው ከፍተኛ የዳበረ የአንጎል ክልል ነው። እንደ ውሳኔ አሰጣጥ፣ የቋንቋ ሂደት እና የቦታ ግንዛቤ ባሉ ሂደቶች ውስጥ ይሳተፋል።
በ cerebellum ላይ የሚደረገው ጥናት ጠቃሚ የሆነው ለምንድነው?
ይህ የአንጎል ክልል በግንዛቤ ዝግመተ ለውጥ ውስጥ ያለውን ዝቅተኛ ግምት ስለሚያሳይ በሴሬብል ላይ የተደረገው ጥናት ጠቃሚ ነው። ግኝቶቹ እንደሚያሳዩት በሰው ሴሬብል ውስጥ የተወሰኑ የፑርኪንጄ ህዋሶች መስፋፋት በሰዎች ውስጥ ከፍተኛ የእውቀት (ኮግኒቲቭ) ተግባራትን ሊፈጥር ይችላል. ይህ የግንዛቤ ዝግመተ ለውጥ ከኒዮኮርቴክስ መስፋፋት ጋር ብቻ የተያያዘ ነው የሚለውን ባህላዊ እምነት ይፈታተናል።