ኮከብ ቆጣሪዎች በተለዋዋጭ የብርሃን ብክለት ደረጃዎች መካከል አስደናቂ የሜትሮ ሻወርን ይጠብቃሉ።

ዓመታዊው የጌሚኒድስ ሜትሮ ሻወር ከፍተኛ ደረጃ ላይ በደረሰበት በዚህ ሳምንት በዓለም ዙሪያ ያሉ ኮከብ ቆጣሪዎች በጣም ከሚያስደንቁ የተኩስ ኮከቦች ማሳያ አንዱን በጉጉት እየጠበቁ ነው። “የተፈጥሮ የራሷ የገና ብርሃኖች” በመባል የሚታወቀው የዘንድሮው ሻወር በተለይ አስደናቂ እንደሚሆን ቃል ገብቷል፣ በሰአት ከ100 በላይ ሜትሮዎች የሌሊቱን ሰማይ ያበራሉ።
ነገር ግን፣ በዚህ የሰማይ ትዕይንት የመደሰት ችሎታው የሚወሰነው በአካባቢያቸው እና በአካባቢያቸው ባለው የብርሃን ብክለት ደረጃ ላይ ነው። ለምሳሌ ዩናይትድ ኪንግደም በከተሞቿ ውስጥ በብርሃን ብክለት ደረጃ ላይ ጉልህ ልዩነቶች አሏት። በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው ለንደን፣ ማንቸስተር እና በርሚንግሃምን ጨምሮ 12 የሀገሪቱ ከተሞች እጅግ የከፋ የብርሃን ብክለት አለባቸው ተብለው ተመድበዋል። በአንጻሩ፣ ፍኖተ ሐሊብ ይበልጥ በግልጽ የሚታይባቸው እንደ ላንካስተር፣ ቺፔንሃም፣ ፎልክስቶን፣ ትሩሮ እና ዊንቸስተር ያሉ 20 የብርሃን ብክለት ደረጃ ያላቸው XNUMX ከተሞች አሉ።
የጌሚኒድስ ሜትሮ ሻወር የተከሰተው በ1862 በተገኘ አስትሮይድ ፋኤቶን በተሰኘው ፍርስራሽ ነው።እነዚህ ሚቲየሮች በተለይ በደመቅነታቸው እና ባለብዙ ቀለም ተፈጥሮቸው በከዋክብት እይታዎች ዘንድ ታዋቂ ናቸው፣ብዙውን ጊዜ እንደ ቢጫ፣ አረንጓዴ እና ሰማያዊ ብርሃን ጅራቶች ይታያሉ። ከዋክብት ጀሚኒ አጠገብ የጠቆረ የሰማይ ቦታ ለማግኘት ይመከራል ፣ ከየትኛው ሜትሮዎች ይንፀባርቃሉ እና አስደናቂውን ማሳያ በትዕግስት ይጠብቁ። እነዚህ ተወርዋሪ ኮከቦችን ለማየት እርቃናቸውን ዓይን የተሻለ ስለሆነ ምንም ቴሌስኮፕ ወይም ቢኖክዮላር አያስፈልግም።
የዘንድሮው የሜትሮር ሻወር ሐሙስ ምሽት ከቀኑ 7፡30 አካባቢ ከፍተኛ ከፍታ ይኖረዋል፣ ይህም አነስተኛ የብርሃን ብክለት ባለበት አካባቢ ዕድለኛ ለሆኑት ለማየት አስደናቂ እይታ ያደርገዋል። ሻወር ከአዲሱ ጨረቃ ጋር ሲገጣጠም ፣ ጠቆር ያለ ሰማያትን ይሰጣል ፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች እና ሳይንቲስቶች 2023 በሰማይ ላይ የሜትሮ ርዝራዥዎችን ለመመልከት ልዩ ምቹ ዓመት እንደሚሆን ይተነብያሉ።
እንግዲያው፣ እራስዎን በደማቅ ብርሃን ከተማ ውስጥ ወይም የበለጠ ንጹህ የምሽት ሰማይ ባለው ቦታ ውስጥ ያገኙ ከሆነ፣ ከላይ ያለውን የአጽናፈ ሰማይ አስደናቂ ነገሮች ለማድነቅ ትንሽ ጊዜ ይውሰዱ። የጌሚኒድስ ሜትሮ ሻወር ከኮስሞስ ውበት ጋር ለመገናኘት አስማታዊ እድልን ይሰጣል፣ ይህም ከራሳችን ትንሽ አለም ባሻገር ያለውን ስፋት እና ድንቅ ነገር ያስታውሰናል።