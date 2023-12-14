ማጠቃለያ፡- በቅርቡ የተገኘ የጃፓን ሞሳሰር ዋካያማ ሶሪዩ ወይም “ሰማያዊ ድራጎን” ተብሎ የሚጠራው፣ ሳይንቲስቶችን ገዳይ አዳኝ ያደረጉትን ልዩ ባህሪያቱን አስገርሟል። በዋካያማ አሪዳጋዋ ወንዝ ውስጥ የሚገኘው በጥሩ ሁኔታ የተጠበቀው አፅም በጃፓን እና በሰሜን ምዕራብ ፓሲፊክ ክልል ውስጥ እስከ ዛሬ ከተገኘ እጅግ የተሟላ የሞሳሳር ናሙና ነው። ሻርክ በሚመስል የጀርባ ክንፍ ለፈጣን እንቅስቃሴዎች እና ለየት ያለ ረጅም የኋላ ግልበጣዎችን ለመንቀስቀስ ፣ ሰማያዊው ዘንዶ አስደናቂ አካላዊ ባህሪዎች አሉት። ሁለት ባይኖኩላር ያለው እይታው አስፈሪ አዳኝ ያደረጋት ሲሆን መቅዘፊያ የሚመስሉ ፊኛዎች ግን ከሌሎች እንስሳት የሚለይ አድርገውታል። የዚህ ጥንታዊ የባህር ተሳቢ እንስሳት ግኝት በአንድ ወቅት የምድርን ውቅያኖሶች ይቆጣጠሩ የነበሩትን ልዩ ልዩ እና ያልተለመዱ ፍጥረታት ላይ ብርሃን ይፈጥራል።
በሲኒሲናቲ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች እጅግ አስደናቂ በሆነ ጥናት የሰማያዊውን ዘንዶ ሚስጥሮች አጋለጡ። ዋና ሳይንቲስት የሆኑት ታኩያ ኮኒሺ ግኝቱን ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ መሆኑን ገልፀው “ወዲያውኑ ከዚህ በፊት አይቼው የማላውቀው ነገር ነበር” ብለዋል። ጥንታዊው ሞሳሰር ከ72 ሚሊዮን ዓመታት በፊት የኖረው ከታዋቂው ታይራንኖሳዉረስ ሬክስ እና ሌሎች ዳይኖሰርቶች ጋር አብሮ ይኖር ነበር። ነገር ግን፣ በጅምላ የመጥፋት ክስተት ወቅት ሞሳሳውር ስለጠፋ እጣ ፈንታው የዳይኖሰሮችን አንጸባርቋል።
የሰማያዊው ዘንዶ ልዩ የሰውነት አካል ከአቻዎቹ ይለየዋል። የኋላ መንሸራተቻዎቹ ከጭንቅላቱ በላይ ይረዝማሉ ፣ ይህ ባህሪ በሌሎች ሞሳሰርስ ውስጥ የማይታይ ነው። በተጨማሪም የፊት ክንፎቹ ለፈጣን እንቅስቃሴዎች ተስማሚ ነበሩ፣ የኋለኛው ክንፎች በውሃ ውስጥ ለመጥለቅ እና በውሃ ወለል ላይ ወሳኝ ሚና ተጫውተዋል። የእነዚህ ማስተካከያዎች ጥምረት ሰማያዊው ድራጎን በጣም ቀልጣፋ ዋናተኛ እና አዳኝ እንዲሆን አድርጎታል, ከዘመናዊ የባህር ውስጥ ፍጥረታት አቅም በላይ.
የሳይንስ ማህበረሰብ የሰማያዊውን ዘንዶ ቅሪተ አካል ያልተለመደ ሙሉነት ግምት ውስጥ በማስገባት የዚህን ግኝት አስፈላጊነት አድንቀዋል። ሳይንቲስቶች ቅሪተ አካሉን በዙሪያው ካለው የአሸዋ ድንጋይ በጥንቃቄ ለማውጣት አምስት ዓመታት ፈጅቶባቸዋል። በመጨረሻም፣ ጥረታቸው ያበቃው በጆርናል ኦቭ ሲስታቲክ ፓላኦንቶሎጂ ታትሞ በወጣ ጥናት በአንድ ወቅት በጥንታዊ የፓስፊክ ውቅያኖሶች ይዞር ስለነበረው አስደናቂ ፍጡር ዝርዝር ግንዛቤን ሰጥቷል።
የዋካያማ ሶሪዩ ግኝት በዳይኖሰር ዘመን የበለፀገውን የተለያዩ የባህር ህይወት እውቀታችንን ያሰፋል። ገዳይ በሆነ የማደን ችሎታው፣ ወደር በሌለው የሰውነት አካል እና አስደናቂ መጠን ከትልቅ ነጭ ሻርክ ጋር ሲወዳደር ሰማያዊው ዘንዶ የምድርን ጥንታዊ ድንቆች እንደ ምስክር ነው።