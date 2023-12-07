ቴኒስ በአሰቃቂ የአንጎል ጉዳት ላይ ከባድ አደጋ ሊያስከትል ይችላል, ጥናት ይገለጣል

በቅርብ የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው ቴኒስ የሚባለው ስፖርት ብዙውን ጊዜ ከአቅም እና ከቅጣት ጋር ተያይዞ ተጫዋቹ በቴኒስ ኳስ ከተመታ ለአሰቃቂ የአእምሮ ጉዳት (TBI) ከፍተኛ አደጋ ሊፈጥር ይችላል። በተለምዶ እንደ እግር ኳስ፣ እግር ኳስ እና ራግቢ ያሉ ስፖርቶችን ከጭንቀት ጋር ስናያይዘው፣ በፍጥነት የሚንቀሳቀሰው የቴኒስ ኳስ በጭንቅላቱ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ከባድ ሊሆን ይችላል።
ጥናቱ በሰአት ከ89 ማይል በላይ የሚጓዝ የቴኒስ ኳስ የተጫዋቹን ጭንቅላት ቢመታ ለጭንቅላት መንቀጥቀጥ የመፍጠር አቅም እንዳለው አረጋግጧል። ፕሮፌሽናል ቴኒስ ተጫዋቾች ብዙውን ጊዜ ከ100 ማይል በሰአት በላይ በሆነ ፍጥነት ማገልገል እንደሚችሉ ከግምት በማስገባት በስፖርቱ ውስጥ የቲቢአይ አደጋ ከፍተኛ ነው። ምንም እንኳን አማተር ተጨዋቾች ኳሱን በኃይል መምታት ባይችሉም በቴኒስ ኳሶች ላይ የሚደርሱ ጉዳቶች እምብዛም ባይሆኑም አሁንም ሊኖሩ ይችላሉ።
ቴኒስ በዓለም ዙሪያ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተሳታፊዎች ያሉበት ተወዳጅ ስፖርት በመሆኑ ባለሙያዎች በቴኒስ ኳስ ተጽእኖ ምክንያት የሚመጡትን የጭንቅላት ጉዳቶች መረዳት እና መከላከል አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል። ተመራማሪዎች የቴኒስ ኳስ የሰውን ጭንቅላት በተለያየ ፍጥነት፣ማእዘን እና ቦታ መምታት ሊያስከትል የሚችለውን ጉዳት ለመገመት በመኪና አደጋ ወቅት የጭንቅላት ጉዳቶችን ለመተንበይ ጥቅም ላይ ከሚውለው ጋር ተመሳሳይ የሆነ የኮምፒውተር ሞዴል ተጠቅመዋል።
ጥናቱ በተጨማሪም በቴኒስ ኳሶች ላይ የሚደርሰው የጭንቅላት ጉዳት ኳሱ ከጭንቅላቱ ጎን ሲመታ ወይም በቀጥታ በ90 ዲግሪ ማዕዘን ላይ እንደሚገኝ አመልክቷል። እነዚህ ግኝቶች በቅርቡ በጆርናል ኦፍ አፕሊይድ ሜካኒክስ ታትመዋል። መንቀጥቀጥ በአጠቃላይ ቀላል አሰቃቂ የአንጎል ጉዳቶች እንደሆኑ ቢቆጠሩም, አሁንም እንደ ራስ ምታት, ማዞር እና ትኩረትን የመስጠት ችግርን የመሳሰሉ ደካማ ምልክቶችን ሊያስከትሉ ይችላሉ, ይህም ለሳምንታት ወይም ለወራት ይቆያል.
ይህ ጥናት በዋነኛነት በአዋቂ ወንዶች ላይ የሚያደርሰውን አደጋ ላይ ያተኮረ ቢሆንም በሴቶች እና ህጻናት ላይ ሊደርሱ የሚችሉትን አደጋዎች ለመገመት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል። ይሁን እንጂ ግኝቶቹ በጾታ እና በእድሜ ቡድኖች ላይ ተመሳሳይ ሊሆኑ ይችላሉ.
የቴኒስ ተወዳጅነት እየጨመረ ሲሄድ እና ተሳትፎው እየጨመረ በሄደ ቁጥር ለአትሌቶች፣ ለአሰልጣኞች እና ለወላጆች ከስፖርቱ ጋር ተያይዘው ሊከሰቱ የሚችሉ አደጋዎችን ማወቅ ወሳኝ ነው። በጭንቅላት ላይ የሚደርሱ ጉዳቶችን ለመቀነስ ተገቢ የሆነ የራስጌር መልበስ እና በጨዋታው ላይ ያለውን ቦታ ግምት ውስጥ ማስገባት ያሉ ጥንቃቄዎች ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል።