አርኪኦሎጂስቶች በኢራቅ ውስጥ መንትያ ቤተመቅደሶችን አገኙ

ማጠቃለያ፡ በቅርብ ጊዜ በኢራቅ በተደረጉ የአርኪኦሎጂ ቁፋሮዎች በጥንት ዘመን የነበሩ መንትያ ቤተመቅደሶች መኖራቸውን አረጋግጠዋል። ከክርስቶስ ልደት በፊት በአራተኛው ክፍለ ዘመን የተገነባው አዲሱ ቤተመቅደስ ከታላቁ እስክንድር ጋር ግንኙነት እንዳለው ይታመናል። ግኝቱ በክልሉ የበለጸገ ታሪክ ላይ ብርሃን ይፈጥራል እና የሱመሪያውያን ውርስ አሁንም በሄለናዊው ዘመን ተጽዕኖ እንደነበረው ይጠቁማል።
የብሪቲሽ ሙዚየም በሱመር ከተማ ጊርሱሱ (አሁን ቴሎ እየተባለ በሚጠራው) በተካሄደው የመሬት ቁፋሮ ወቅት፣ አርኪኦሎጂስቶች የቆየ የሱመር ቤተ መቅደስ እና ለግሪክ አምላክ ሄርኩለስ እና ለሱመር የጀግና አምላክ ኒንጊርሱ የተሰጠ አዲስ የሄለናዊ ቤተ መቅደስ ያቀፈ ንብርብር ያለው ግንባታ አግኝተዋል። . ሁለተኛው ቤተ መቅደስ ከመጀመሪያው ጋር ተመሳሳይ በሆነ ቦታ ላይ መገንባቱ ቦታው ለሜሶጶጣሚያ ሰዎች ትልቅ ትርጉም እንዳለው ያሳያል።
ከተገኙት ግኝቶች መካከል በአረማይክ እና በግሪክኛ የተቀረጸበት የተተኮሰ ጡብ ይገኝበታል፤ ይህ ደግሞ “ሁለት ወንድሞች የሰጠ” የሚለውን ይጠቅሳል። ይህ ማጣቀሻ በድል አድራጊነቱ እና ሰፊ ግዛት በማቋቋም የሚታወቀውን ታላቁን እስክንድርን እንደሚያመለክት ይታመናል። ጡቡ የግሪክ የሰማይ አምላክ ከሆነው ከዜኡስ ጋር የተያያዙ ምልክቶችንም ይዟል።
የብር ድራም ፣ የጥንት የግሪክ ሳንቲም ፣ ከመሠዊያ ወይም ከመቅደስ በታች መገኘቱ አሌክሳንደር በቤተመቅደስ ውስጥ የመሳተፍ እድልን የበለጠ ይደግፋል። ሳንቲሙ የሄርኩለስን ምስል ያሳያል፣ የአሌክሳንደርን የተለመደ ሥዕላዊ መግለጫዎች፣ ከዜኡስ ጋር። እስክንድር ባቢሎንን መጎብኘቱ ወይም በሱሳ የግዛት ዘመን ያደረገው ጉዞ የቤተ መቅደሱን መልሶ ግንባታ ላይ ተጽዕኖ እንዲያሳድር እድል ሰጥቶት እንደሚሆን ተገምቷል።
ከእነዚህ ቅርሶች በተጨማሪ ቁፋሮው የወታደሮች ሸክላ ምስሎችን እና ምናልባትም ከጦርነት በኋላ የሚቀርቡ ስጦታዎችን ይፋ አድርጓል። የመቄዶኒያ ፈረሰኞች በፈረስ ላይ መኖራቸው ከአሌክሳንደር ጋር ያለውን ግንኙነት እና የጦርነት ጀግንነት አምልኮን ያመለክታል።
እነዚህ ግኝቶች በታላቁ እስክንድር እና መንትያ ቤተመቅደሶች መካከል ያለውን የጠበቀ ግንኙነት ያመለክታሉ, ይህም የሱመሪያውያንን ዘላቂ ተጽእኖ እና የክልሉን የበለጸገ ታሪካዊ ጠቀሜታ ጎላ አድርጎ ያሳያል. ተጨማሪ ምርምር እና ትንታኔ የእስክንድርን ተሳትፎ መጠን እና በነዚህ ጥንታዊ ስፍራዎች መልሶ ግንባታ ላይ ያሳደረውን ተጽእኖ የበለጠ ብርሃን ያበራሉ።