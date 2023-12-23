የ Diogenite Meteorites እና የቀደምት የፀሐይ ስርዓት እንቆቅልሾችን ማሰስ

በቱኒዚያ በታታሁይን ከተማ ላይ የዘነበውን ዝነኛን ጨምሮ በዲዮጀኒት ሚቲዮራይትስ ላይ የተደረገ የቅርብ ጊዜ ጥናት የእነዚህን የሚቲዮራይቶች አመጣጥ ላይ ብርሃን ፈንጥቆ ስለ መጀመሪያው የፀሐይ ስርዓት ግንዛቤ ሰጥቷል። የ Diogenite Meteorite ከ Tatahouine፣ የ Skywalker ምናባዊ የቤት ፕላኔት ክፍል ባይሆንም፣ ታቶይን፣ ስሙን ከከተማው ጋር ይጋራል እና አስደናቂ የቅንብር እና የምስረታ ታሪክ አለው።
ዲዮጋኒትስ በአስትሮይድ ውስጥ ጠልቆ የሚፈጠር እና ቀስ ብሎ የሚቀዘቅዝ፣ ይህም ትልቅ ክሪስታሎች እንዲፈጠሩ የሚያደርግ የአይግኒየስ ሜትሮይት አይነት ነው። የታታሁዊን ሜቴዮራይት እስከ 5ሚ.ሜ የሚደርሱ ክሪስታሎች እና ልዩ ልዩ ጥቁር ደም መላሽ ቧንቧዎች በድንጋጤ የሚፈጠሩ ተፅዕኖ ቅልጥሞች በመባል የሚታወቁት በከፍተኛ ሙቀት እና በሜትሮራይት የወላጅ አካል ላይ በሚፈጠሩ ግጭቶች የተፈጠሩ ናቸው። እነዚህ ደም መላሾች የሚያመለክቱት ሜትሮይት እስከ 25 ጊጋፓስካል ግፊቶች አጋጥሞታል ይህም ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል።
የሳይንስ ሊቃውንት የዲያኦጂን ሜትሮይትስ ስፔክትረምን በማጥናት እና በአስቴሮይድ እና በፕላኔቶች ስርአታችን ውስጥ ካሉት ፕላኔቶች ጋር በማነፃፀር የእነዚህን የሚቲዮራይቶች ምንጭ ለይተው አውቀዋል። ታታሆይን ሜትሮይትን ጨምሮ ዲዮጂንትስ በአስትሮይድ ቀበቶችን ውስጥ ሁለተኛው ትልቁ አስትሮይድ ከሆነው 4 ቬስታ እንደሚመነጩ ይታመናል። ከ 4 ቬስታ የመጡ ሜትሮይትስ ስለ መጀመሪያው የፀሐይ ስርዓት ጠቃሚ መረጃ ይሰጣሉ ፣ ምክንያቱም እነሱ ጥንታዊ ናቸው ፣ ወደ 4 ቢሊዮን ዓመታት ገደማ።
በቅርብ ጊዜ የተደረገው በ18 diogenite meteorites ላይ፣ ከታታሆይን ያለውን ጨምሮ፣ የራዲዮሜትሪክ አርጎን-አርጎን እድሜን ለማወቅ የፍቅር ጓደኝነት ቴክኒኮችን ተጠቅሟል። በተለያዩ የአርጎን አይዞቶፖች መካከል ያለውን ጥምርታ በመመርመር ሳይንቲስቶች የሜትዮራይቶችን ዕድሜ ለመገመት ችለዋል። በተጨማሪም፣ ኤሌክትሮን የኋላ ስክታተር ልዩነት፣ በአጉሊ መነጽር የሚታይ ቴክኒክ፣ በተፅእኖ ክስተቶች ምክንያት የሚፈጠሩ ለውጦችን ለመገምገም ጥቅም ላይ ውሏል።
ይህ የቴክኒኮች ጥምረት ተመራማሪዎቹ በ 4 ቬስታ ላይ የተፅዕኖ ክስተቶችን ጊዜ እንዲያዘጋጁ እና ስለ መጀመሪያው የፀሐይ ስርዓት ግንዛቤን እንዲያገኙ አስችሏቸዋል። ጥናቱ እንደሚያመለክተው 4 ቬስታ ከ 3.4 ቢሊዮን ዓመታት በፊት አስከፊ ክስተት እስኪፈጠር ድረስ ቀጣይ ግጭቶች አጋጥሟቸዋል. ይህ ክስተት ሌላ የሚጋጭ አስትሮይድን ያካተተ ሊሆን ይችላል፣ በዚህም ምክንያት “ቬስቶይድ” በመባል የሚታወቁት ትናንሽ የፍርስራሽ ክምር አስትሮይዶች እንዲፈጠሩ አድርጓል። እነዚህ ቬስቶይዶች ባለፉት 50 እና 60 ሚሊዮን አመታት ውስጥ ሜትሮይትስ ምድር ላይ እንዲደርሱ አድርጓቸዋል፣ ይህም የታታሆይን ነዋሪዎችን የማረከውን ሜትሮይትን ጨምሮ።
ይህ ጥናት የአስትሮይድን ዝግመተ ለውጥ እና የቀደመውን የፀሐይ ስርዓት ተለዋዋጭነት ለመረዳት የሜትሮይትስ ጥናትን አስፈላጊነት ያጎላል። ተጽዕኖ ክስተቶች የእኛን ሥርዓተ ፀሐይ ታሪክ በመቅረጽ ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውተዋል፣ እና እንደ ዲዮጋኒትስ ያሉ ሜትሮራይቶች ለእነዚህ ክስተቶች ቀጥተኛ ግንኙነት አላቸው። ሳይንቲስቶች የእነዚህን የሜትሮራይትስ እንቆቅልሾችን በመፍታት የሰማይ ሰፈር ያለፈውን ዓመፅ ማግኘታቸውን መቀጠል ይችላሉ።