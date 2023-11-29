ያልተለመዱ የባህር ውስጥ ትሎች ልዩ የመራቢያ ስትራቴጂ ያዘጋጃሉ።

አንዳንድ የባህር ውስጥ ትሎች ከኋላ ጫፎቻቸው ላይ ሁለተኛ ትል በማደግ ልዩ የሆነ የመራቢያ ዘዴን ወስደዋል ይህም በመጨረሻ የትዳር ጓደኛ ለማግኘት ይቋረጣል። የጃፓን አረንጓዴ ሲሊድስ (ሜጋሲሊስ ኒፖኒካ) ይህን ያልተለመደ ስልት ይጠቀማል፣ በቅርቡ በሳይንሳዊ ሪፖርቶች ላይ በወጣው ጥናት ላይ እንደዘገበው። እነዚህ ትሎች በተለምዶ ከውቅያኖስ በታች ይኖራሉ ነገር ግን ለመራባት ሲዘጋጁ ጉልህ ለውጦችን ያደርጋሉ፣ ሰውነታቸውን ኤፒቶክ ወደሚባል መዋቅር ይለውጣሉ። ይህ ለውጥ በውሃ ዓምድ ውስጥ እንዲዋኙ ያስችላቸዋል, ይህም አጋሮችን ለመፈለግ ረጅም ርቀት እንዲጓዙ ያስችላቸዋል.
አብዛኛዎቹ የሲሊይድ ትሎች ከተባዙ በኋላ ይሞታሉ, የጃፓን አረንጓዴ ሲሊድስ ግን የተለየ አቀራረብ ይወስዳሉ. በጅራታቸው ጫፍ ላይ ስቶሎን የሚባል ክፍል ያዘጋጃሉ፣ በመጨረሻም ተቃራኒ ጾታን ለመጋባት ፈልጎ በመለየት ይዋኛሉ። ስቶሎን ጅራት ብቻ ሳይሆን የራሱ አንጎል፣ አይኖች፣ አንቴናዎች እና የወሲብ አካላት ያሉት ሙሉ በሙሉ የተገነባ አካል ነው። ነገር ግን ዋና አላማው በፍጥነት ከመጥፋቱ በፊት እንቁላል ወይም ስፐርም ማምረት ስለሆነ የሚሰራ የአፍ ወይም የምግብ መፍጫ ሥርዓት የለውም።
በጥናቱ ውስጥ የተሳተፉ ተመራማሪዎች በተለይ በስቶሎን ውስጥ የሆክስ ጂኖች አገላለጽ በጣም ተማርከዋል። መጀመሪያ ላይ የጂን አገላለጽ ከመጀመሪያው አካል ጋር ተመሳሳይ በሆነ ቦታ ላይ ለጭንቅላት ፣መሃል ክፍል እና ጅራት ጂኖች እንዲገለጡ ጠብቀው ነበር። ይሁን እንጂ ስቶሎን መካከለኛ ክፍል የሌለው ጭንቅላት እና ጅራት ብቻ እንደሚይዝ ደርሰውበታል. የስቶሎን የመለየት ዘዴ እስካሁን ሙሉ በሙሉ አልተረዳም ነገር ግን በሚሽከረከርበት ጊዜ እንደሚሰበር ይታመናል።
ስቶሎን በውሃ ዓምድ ውስጥ የትዳር ጓደኛ ለመፈለግ ሲወጣ, የቀረው ትል ትንሽ ቡቃያ ማብቀል ይጀምራል, በመጨረሻም የጠፋውን ጭራ ይተካዋል. ይህ የማይበገር ትል ህልውናውን ቀጥሏል፣ እየመገበ እና ለወደፊት ለመራባት ሌላ ሊነቀል የሚችል ቡትን በማደግ ላይ። የእነዚህ የባህር ትሎች ልዩ የመራቢያ ስልት ፍጥረታት በአካባቢያቸው ለመዳን እና ለመስፋፋት ስለሚጠቀሙባቸው ልዩ ልዩ እና ፈጠራ ዘዴዎች አስደናቂ እይታን ይሰጣል።