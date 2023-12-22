እንቆቅልሽ ማስፈጸሚያ፡ የቅኝ ግዛት ዘመን የራስ ቅልን ምስጢር መፍታት

ማጠቃለያ፡ በቅርብ ጊዜ የተደረገ ጥናት በአሁኑ ጊዜ የኢንዶኔዥያ ፓፑዋ ግዛት በሆነችው በቅኝ ግዛት ዘመን በባርነት ተገዛች እና ተገድላለች የተባለች ሴት የራስ ቅል መገኘቱን ይፋ አድርጓል። የራስ ቅሉ ትንተና ብዙ የሹል ሃይል ጉዳቶችን ያሳያል፣ ይህም የግድያ አይነት ግድያ ነው። ተመራማሪዎችም ሴትየዋ በታሪክ መዛግብት ጠንቋይ ልትሆን እንደምትችል ይገምታሉ። ይህ ግኝት በዚህ ጊዜ ውስጥ የሰዎችን ህይወት እና ሞት ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር እንደሚያስፈልግ ያሳያል.
በኢንዶኔዥያ ቅኝ ግዛት ውስጥ ስለነበረች አንዲት ሚስጥራዊ ሴት በቅርቡ በተደረገ ጥናት አስገራሚ ዝርዝሮች ታይተዋል። በሞተችበት ጊዜ ከ26 እስከ 42 አመት እድሜ ያላቸው የእዚች ሴት ቅሪት በ1935 በቢክ ደሴት ተገኘ።የአየርላንጋ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የራስ ቅሉን በቅርበት ለመመርመር የላቀ ዲጂታል እና አልትራቫዮሌት ፎቶግራፍ ተጠቅመዋል። ያገኙት ነገር በከባድ የጉልበት ጉዳት በተለያዩ የክራኒየሙ ክፍሎች ላይ የደረሰ ጉዳት ሲሆን ይህም አሰቃቂ ግድያ ነው።
የሴቲቱ ማንነት ባይታወቅም ከጥንቆላ ጋር የነበራት ግንኙነት የምሁራንን ፍላጎት ቀስቅሷል። በቅኝ ግዛት ዘመን "ሞን" በመባል የሚታወቁት ሴት አስማተኞች በወረራ ወቅት በጣም ይፈልጉ ነበር. ይህ ሴቲቱ ከተፈጥሮ በላይ የሆኑ ችሎታዎች ሊኖሯት የሚችሉትን አስገራሚ እድል ከፍ ያደርገዋል, ይህም ወደ እሷ ለመያዝ እና ከዚያ በኋላ እንዲገደል ያደርጋል.
የጥናቱ መሪ ሪዝኪ ሱጊያንቶ ፑትሪ ተጎጂው የተገደለው በባሪያ ወረራ ወይም በጎሳ መካከል በተካሄደ ጦርነት መሆኑን ማረጋገጥ አስቸጋሪ መሆኑን አጽንኦት ሰጥቷል። ነገር ግን፣ በጉልበቱ ላይ የተፈጸመው የግድያ መሰል ቁስሎች ሴቲቱ ተንበርክካ ወይም ተቀምጣ እንደነበረች ይጠቁማሉ፣ ይህም መከላከያ እንዳትሆን አድርጓታል።
ሌላው እንቆቅልሽ የአጥፊዎቹ ማንነት ነው። ሱጊያንቶ ፑትሪ ቁስሎቹ በፓፑአን ጎሳዎች በብዛት የሚጠቀሙበት ፓራንግ ካደረሱት ጋር እንደሚመሳሰል ይጠቁማል። ይህ በቅኝ ግዛት ዘመን የነበረውን ውስብስብ የኃይል እና የግጭት ተለዋዋጭነት በማረጋገጥ የአካባቢ ነገዶችን ተሳትፎ ያሳያል።
ከኢንዶኔዥያ የቅኝ ግዛት ዘመን በሰው ቅሪት ላይ የተደረገው ጥናት እጥረት የዚህን ግኝት አስፈላጊነት አጉልቶ ያሳያል። ፑትሪ ይህ ጥናት ለቀጣይ ምርመራዎች እንደ ማበረታቻ እንደሚያገለግል ተስፋ ያደርጋል፣ በዚህ ግርግር ወቅት የግለሰቦችን የህይወት ተሞክሮ እና ያልተነገሩ ታሪኮች ላይ ብርሃን ይሰጣል። በዚህች ሴት ህይወት እና ሞት ዙሪያ ያለውን እንቆቅልሽ መፍታት ስለ ሰፊው ታሪካዊ አውድ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ይችላል።