አዲስ ጥናት የተፅዕኖ ፍንጣሪዎች ባህሪያት የሚወሰኑት በSpin Speed ​​እና Bond Strength ነው

በቅርቡ በብራዚል የካምፒናስ ዩኒቨርሲቲ መሐንዲሶች የተደረገ ጥናት በምድር እና በሌሎች የሰማይ አካላት ላይ ስለሚገኙ የተፅዕኖ ቋጥኞች ልዩ ገፅታዎች ብርሃን ፈንጥቋል። የተፅዕኖ ክስተቶችን አስመስሎ መስራትን በማስኬድ ቡድኑ የእሳተ ገሞራ ባህሪያቱ ላይ ተጽእኖ በሚያሳድር ነገር ላይ እና ተፅዕኖው በሚፈጠርበት ቦታ ላይ ተጽእኖ እንደሚያሳድር ተገንዝቧል።
ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ተፅዕኖ ፈጣሪዎች በተለያየ መልክ እንደሚመጡ, የጠለቀ ልዩነት, የቆሻሻ ቦታ መጠን እና ከፍ ያለ ጠርዝ መኖሩ. ይሁን እንጂ ከእነዚህ ልዩነቶች በስተጀርባ ያሉትን ምክንያቶች ለመመርመር ብዙም አልተሠራም. ይህንን የእውቀት ክፍተት ለመቅረፍ የምርምር ቡድኑ ትንንሽ አካላት ከትላልቅ አካላት ጋር በሚጋጩ የተፅዕኖ ክስተት ውጤት ላይ ተጽእኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ የተለያዩ ምክንያቶችን የሚይዝ ማስመሰል ሰራ።
ቡድኑ በሺዎች የሚቆጠሩ የተለያዩ እፍጋቶችን በመጠቀም ወይን ፍሬ የሚመስሉ ምናባዊ ፕሮጄክቶችን ፈጠረ። ኢላማዎችንም በተመሳሳይ መልኩ ቀርፀዋል። የፊዚክስ መርሆችን በአምሳሎቻቸው ላይ በመተግበር፣ ተመራማሪዎቹ እንደ ተፅዕኖ ፈጣሪ ጥግግት፣ ፍጥነት፣ የፍጥነት ፍጥነት እና የተፅዕኖ አንግል ያሉ ሁኔታዎችን ውጤቶች መመርመር ችለዋል።
አንዳንድ አስደሳች አዝማሚያዎች ከአስመሳይዎቹ ወጡ። ለምሳሌ፣ በፍጥነት የሚሽከረከሩ ፕሮጄክቶች በተጽዕኖው ላይ የተሰበሩ ፍርስራሾች ቀስ በቀስ ከሚሽከረከሩት ጋር ሲነፃፀሩ በሰፊ ቦታ ላይ የመበተን አዝማሚያ አላቸው። ተመራማሪዎቹ በተፅዕኖ ፈጣሪው ቁሳቁስ ትስስር ጥንካሬ እና በተፈጠረው የጉድጓድ ቅርጽ መካከል ያለውን ትስስር አግኝተዋል። በተጨማሪም፣ የግንኙነቱ ጥንካሬ ከተፅእኖ ፈጣሪው የተገኙት ቁሶች ወደ እሳተ ገሞራ ጠርዝ ላይ ማድረጋቸው ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል።
የዚህ ጥናት ግኝቶች በተወሰኑ ጉድጓዶች እና ልዩ ባህሪያቸው ላይ ለተጨማሪ ምርምር አንድምታ ሊኖራቸው ይችላል። ሳይንቲስቶች በቡድኑ የተዘጋጀውን የማስመሰል ሞዴል በመጠቀም የተለያዩ የተፅዕኖ ጉድጓዶች ባህሪያት እንዴት እንደሚወሰኑ ጥልቅ ግንዛቤ ማግኘት ይችላሉ።
ይህ ጥናት የተፅዕኖ ጉድጓዶችን በሚፈጥሩት ነገሮች ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ቢያቀርብም፣ ወደፊት የሚደረጉ ጥናቶች በእነዚህ ክስተቶች ላይ ተጽእኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ ሌሎች ተለዋዋጮችን ማሰስ ይቀጥላል።