በወረርሽኙ ወቅት የአየር ብክለትን መቀነስ የሂማሊያን የበረዶ ግግር በረዶዎችን ማዳን ይችላል።

ማጠቃለያ፡ እ.ኤ.አ. በ 19 በ COVID-2020 መቆለፊያ ወቅት የተደረገ ጥናት የአየር ብክለትን ወደ ወረርሽኙ ጊዜ ወደ ተመሳሳይ ደረጃዎች መቀነስ የሂማሊያን የበረዶ ግግር በክፍለ አመቱ መጨረሻ ላይ እንዳይጠፋ ሊከላከል እንደሚችል ይጠቁማል። ንፁህ አየር በበረዶው ላይ ትንሽ የጥላ መጠን እንዲኖር አድርጓል፣ ይህም የበረዶ መቅለጥ እንዲቀንስ አድርጓል። ይህ በእስያ ውስጥ ዘላቂ የውኃ አቅርቦት እና ስነ-ምህዳር ላይ ከፍተኛ አንድምታ አለው.
በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት የተተገበሩ የአየር ብክለት ቅነሳ እርምጃዎች የሰው ልጅ እንቅስቃሴ በአካባቢ ላይ ስላለው ተጽእኖ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። በተለይም የሳይንስ ሊቃውንት የአየር ብክለትን መቀነስ በሂማሊያ የበረዶ ግግር ላይ በጎ ተጽእኖ እንዳለው ደርሰውበታል.
የበረዶ ግግር በፍጥነት ማፈግፈግ እና የበረዶ ሽፋን ማጣት በእስያ በቢሊዮኖች ለሚቆጠሩ ሰዎች የውሃ አቅርቦት ላይ ከፍተኛ ስጋት ይፈጥራል። እንደ ኢንዱስ፣ ጋንጌስ እና ያንግትዝ ያሉ ወንዞች ለመስኖ፣ ለሀይድሮ ሃይል እና ለመጠጥ ውሃ በበረዶ ቀልጦ ውሃ ላይ በእጅጉ ይተማመናሉ። የአየር ብክለትን ሊቀንስ የሚችለውን ተፅእኖ ለመረዳት አንድ አለም አቀፍ የምርምር ቡድን ወረርሽኙ በተዘጋበት ወቅት ሁኔታውን አጥንቷል።
በመቀነሱ ምክንያት የሚፈጠረው ንፁህ አየር በበረዶ ግግር በረዶዎች ላይ ያለው የጥላሸት ክምችት እንዲቀንስ እንዳደረገ ደርሰውበታል። በውጤቱም, በየቀኑ ከ 0.5 እስከ 1.5 ሚሊ ሜትር የበረዶ መቅለጥ ቀንሷል. ይህ የበረዶ መቅለጥ መቀነስ ለቀጣናው ዘላቂ የውሃ አቅርቦት ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋል።
ጥናቱ ወደ ንጹህ የኃይል ምንጮች መሸጋገር እና ዝቅተኛ የልቀት መጓጓዣ ዘዴዎችን መከተል ያለውን ጠቀሜታ አጽንዖት ሰጥቷል. ወረርሽኙ በተዘጋበት ወቅት ካለው የአየር ብክለት ጋር ተመሳሳይ የሆነ የአየር ብክለት ደረጃን በማሳካት፣ የበረዶ መቅለጥ እስከ 50 በመቶ ሊቀንስ ይችላል። እንዲህ ዓይነቱ ቅነሳ የሂማሊያን የበረዶ ግግርን ከመጠበቅ በተጨማሪ በእስያ ውስጥ የውሃ ሀብቶችን, እርሻን እና ስነ-ምህዳሮችን በአጠቃላይ ለመጠበቅ አስተዋፅኦ ያደርጋል.
እነዚህ ግኝቶች የአየር ብክለትን እና በአካባቢው ላይ የሚያስከትሉትን ጎጂ ውጤቶች ለመቅረፍ አፋጣኝ እርምጃ መውሰድ አስፈላጊ መሆኑን ያሳያሉ. የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ለአየር ጥራት ጊዜያዊ እፎይታ ቢያመጣም፣ እንደ ሂማሊያ የበረዶ ግግር ያሉ አስፈላጊ ሥነ-ምህዳሮችን ለመጠበቅ የረዥም ጊዜ ዘላቂ መፍትሄዎች አስፈላጊ ናቸው። ከወረርሽኙ የተማርናቸውን ትምህርቶች ከግምት ውስጥ በማስገባት የሰው ልጅ እንቅስቃሴን አሉታዊ ተፅእኖ ለመቀነስ እና የበለጠ ቀጣይነት ያለው የወደፊት ሁኔታ ለመፍጠር እድል አለን።