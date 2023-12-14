አዲስ ጥናት በአርክቲክ ፐርማፍሮስት ውስጥ ያለውን የሚቴን ጋዝ አስደንጋጭ ደረጃ ያሳያል

ሳይንቲስቶች በአርክቲክ ፐርማፍሮስት ላይ አንድ አስደናቂ ጥናት ማድረጋቸው በፕላኔታችን ላይ ከባድ ስጋት የሚፈጥር ግዙፍ የሚቴን ጭራቅ እንደሚይዝ ነው። የአየር ሙቀት መጨመር እና የፐርማፍሮስት መቅለጥ ሲጀምር ከፍተኛ መጠን ያለው ሚቴን እየለቀቀ ነው, ኃይለኛ የሙቀት አማቂ ጋዝ የአለም ሙቀት መጨመርን ሊያፋጥን ይችላል.
በኖርዌይ በተመራማሪዎች የተደረገው ጥናቱ በስቫልባርድ የኖርዌይ ደሴቶች ላይ ያተኮረ ሲሆን በአስደንጋጭ ሁኔታ ከበረዶው መሬት በታች ያለውን የሚቴን ጋዝ መጠን አረጋግጧል። ሳይንቲስቶቹ ከቅሪተ አካል ነዳጅ ኩባንያዎች የተቆፈሩ ስምንት የጉድጓድ ጉድጓዶች የተገኘውን መረጃ በመተንተን ግማሾቹ ከፍተኛ መጠን ያለው ሚቴን እንደያዙ አረጋግጠዋል። ይህ ግኝት ሚቴን ከፐርማፍሮስት መለቀቅ በጣም የተስፋፋ ክስተት እንጂ በስቫልባርድ ብቻ የተወሰነ እንዳልሆነ ያመለክታል።
ዋና ጸሐፊ ቶማስ ቢርቻል “አንድ ምሳሌያዊ ምሳሌ በቅርቡ በሎንግዪርባየን አውሮፕላን ማረፊያ አቅራቢያ ከተቆፈረው የጉድጓድ ጉድጓድ ነው። "መሰርሰሪያዎቹ ከጉድጓዱ ውስጥ የሚነፋ ድምጽ ሰምተዋል፣ስለዚህ የሚቴን ፈንጂ ደረጃን ለመለየት የተነደፉ ዘመናዊ ማንቂያዎችን ታጥቀን ለማየት ወሰንን - ይህም ከጉድጓዱ ጉድጓዱ ላይ ስንይዘው ወዲያው ተቀስቅሷል።"
ይህን ጥናት በተለይ ጉልህ የሚያደርገው በስቫልባርድ የፐርማፍሮስት ውስጥ የሚቴን ጋዝ ለመጀመሪያ ጊዜ ስልታዊ ትንታኔ ማድረጉ ነው፣ ምንም እንኳን የቅሪተ አካል ነዳጅ ኩባንያዎች በክልሉ ውስጥ ከ50 ዓመታት በላይ የቁፋሮ ሥራዎችን ቢያካሂዱም። ስለ ሚቴን ስጋት ክብደት ወሳኝ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና ጉዳዩን ለመፍታት አፋጣኝ እርምጃ አስፈላጊ መሆኑን ያጎላል።
ከአርክቲክ ፐርማፍሮስት የሚወጣው ሚቴን ትክክለኛ መጠን በትክክል ባይታወቅም፣ አሁን ያለው ጥናት የችግሩን ስፋት ብርሃን ፈንጥቋል። ከ18 የሃይድሮካርቦን ፍለጋ ጉድጓዶች፣ 500 የድንጋይ ከሰል ፍለጋ ጉድጓዶች እና 10 ሳይንሳዊ ጉድጓዶች የተሰበሰበው መረጃ ለዚህ ጥናት መሰረት ሆኖ ስለሁኔታው አጠቃላይ ግንዛቤን ያሳያል።
የአየር ንብረት ቀውሱ እየጠነከረ ሲሄድ፣ በአርክቲክ በረዷማ ወለል ስር ተደብቆ የሚገኘውን የሚቴን ጭራቅ መጋፈጥ በጣም አስፈላጊ ነው። የዚህ ጥናት ግኝቶች ጊዜው ከማለፉ በፊት የሙቀት አማቂ ጋዞችን ልቀትን ለመግታት እና የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል ዘላቂ መፍትሄዎችን መከተል አስፈላጊ ስለመሆኑ ትልቅ ማስታወሻ ነው።