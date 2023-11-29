በገፀ ምድር ላይ የበረዶ መጣበቅን በተመለከተ አዲስ ግንዛቤዎች

የበረዶ ክምችት አቪዬሽን እና ማጓጓዣን ጨምሮ ለተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ከፍተኛ አደጋዎችን ሊያስከትል ይችላል። በረዶን ከመሬት ላይ ማስወገድ ፈታኝ እና ጉልበትን የሚጠይቅ ነው፣ ይህም ተመራማሪዎች ተገብሮ በረዶን የሚያፈስሱ ቁሶችን እንዲመረምሩ መርቷቸዋል። ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች ከንጹህ ውሃ በተሰራው በረዶ ላይ ያተኮሩ ቢሆንም፣ በቅርቡ በኢሊኖይ ቺካጎ ዩኒቨርሲቲ የተደረገ ጥናት በተፈጥሮ ውሃ ውስጥ የሚገኙትን ቆሻሻዎች በረዶ ከተለመዱት መዋቅራዊ ቁሶች ጋር በማጣበቅ ላይ ያለውን ተፅእኖ በጥልቀት ገምግሟል።
በቤተ ሙከራ ውስጥ፣ ሳይንቲስቶች እንደ ጨው፣ ሰርፋክታንት እና ሟሟ ባሉ የተለያዩ ቆሻሻዎች የተፈጠረውን በረዶ መርምረዋል። በሚያስደንቅ ሁኔታ የተበከለው በረዶ በተወሰኑ ሁኔታዎች ውስጥ ከንጹህ ውሃ ከተሰራው በረዶ ያነሰ ተጣብቋል. ይህ የተቀነሰ የማጣበቅ ሁኔታ በረዶ ከጠንካራ ቁስ ጋር ሲገናኝ በሚፈጠረው ኩሲ-ፈሳሽ ንብርብር በሚባለው ክስተት ነው።
በጠንካራው ወለል አቅራቢያ የሚገኘው የኳሲ-ፈሳሽ ንብርብር በበረዶ መጣበቅ ጥንካሬ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ፈሳሽ መሰል ንብረቶች አሉት። ይህንን ንብርብር በሙከራዎች መተንተን ፈታኝ ነው። ቢሆንም፣ ተመራማሪዎች ቆሻሻዎች በባህሪያቱ ላይ እንዴት ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ ለማጥናት ሞለኪውላር ዳይናሚክስ ማስመሰሎችን ተጠቅመዋል። ቆሻሻዎች ከበረዶው ውስጥ የሚወጡት በበረዶ እና በማፍሰሻ ሂደቶች መሆኑን ደርሰውበታል, በዚህም ምክንያት የበረዶው ንጣፍ ቅልጥፍናን የሚጨምር ፈሳሽ ሽፋን ይፈጥራል.
የሚገርመው ጥናቱ በአርክቲክ ክልሎች መርከቦች የሚያጋጥሟቸውን ተግዳሮቶች ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። በጨው ውሃ ውስጥ ዝቅተኛ የጨው ክምችት ቢኖርም, የበረዶ መፈጠር አሁንም ችግር አለበት. ውሃ የሚቀዘቅዝበት ፍጥነት የብክለት ፍልሰት ላይ ተጽእኖ ያሳድራል፣ በዝግታ ቅዝቃዜ በረዶ-ጠንካራ በይነገጽ ላይ ቆሻሻዎች እንዲከማቹ ያስችላቸዋል፣ ይህም ወደ ከፍተኛ መጣበቅን ያመጣል። ነገር ግን፣ በረዶው በፍጥነት በሚከሰትበት ጊዜ፣ ቆሻሻዎች ይገለላሉ ወይም ይባረራሉ፣ ይህም ንፁህ እና ጠንካራ በረዶ ያስገኛል፣ ይህም ከመሬት ላይ ያነሰ ነው።
ይህ ምርምር ንፁህ በረዶን በማጣበቅ ላይ ጥልቅ ምርምር መጀመሩን ያሳያል ፣ ይህም የተለያዩ መስኮችን ያጠቃልላል። ግኝቶቹ በበረዶ ላይ ስላለው የበረዶ ባህሪ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ እና ለምርምር እና ለፈጠራ አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታሉ።
በየጥ:
ጥ፡ ለምንድነው በረዶን ከመሬት ላይ ማስወገድ ፈታኝ የሆነው?
መ፡ በረዶ ከአብዛኛዎቹ ንጣፎች ጋር በጥብቅ ይጣበቃል፣ ይህም መወገድን አደገኛ እና ጉልበትን የሚጠይቅ ያደርገዋል።
ጥ፡ የኢሊኖይ ዩኒቨርሲቲ የቺካጎ ጥናት ምን መረመረ?
መ፡ ጥናቱ በተለምዶ በተፈጥሮ ውሃ ውስጥ የሚገኙትን ቆሻሻዎች በረዶ ከጋራ መዋቅራዊ ቁሶች ጋር በማጣበቅ ላይ ያለውን ተጽእኖ ፈትሾታል።
ጥ፡- የኳሲ-ፈሳሽ ንብርብር ምንድን ነው?
መ: የኳሲ-ፈሳሽ ንብርብር በረዶ ከጠንካራ ነገር ጋር ሲገናኝ የሚፈጠር ልዩ መዋቅር ነው, ፈሳሽ መሰል ባህሪያት አሉት.
ጥ: - ቆሻሻዎች በበረዶ መጣበቅ ላይ ምን ተጽዕኖ አሳድረዋል?
መ: ከበረዶው ውስጥ ቆሻሻዎች በማቀዝቀዣ እና በማፍሰስ ሂደቶች ተወስደዋል, በዚህም ምክንያት የበረዶውን መንሸራተት የሚጨምር ፈሳሽ ሽፋን ተፈጠረ.
ጥ: - በአርክቲክ ክልሎች መርከቦች ዝቅተኛ የጨው ክምችት ቢኖራቸውም አሁንም ከበረዶ መፈጠር ጋር መታገል የሚችሉት ለምንድነው?
መ: ቀስ ብሎ ማቀዝቀዝ ቆሻሻዎች በበረዶው ጠጣር በይነገጽ ላይ እንዲከማቹ ያስችላል፣ ይህም ወደ ከፍተኛ መጣበቅን ያመጣል። በፍጥነት ማቀዝቀዝ ቆሻሻዎችን ይለያል ወይም ያስወጣል፣ በዚህም ምክንያት ንፁህ እና ጠንካራ በረዶ ወደ ላይ ያነሰ ተጣብቋል።