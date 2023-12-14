አንድ አስደናቂ ግኝት ሳይንቲስቶች በዕድሜ እየገፉ ሲሄዱ የታይራንኖሰርስ የአመጋገብ ልማዶች ስለሚለዋወጡበት ረጅም መላምት ለመደገፍ ጉልህ ማስረጃዎችን ሰጥቷል። በአልበርታ የሮያል ታይሬል ሙዚየም ኦፍ ፓሊዮንቶሎጂ ተመራማሪዎች በአንድ ወቅት በተደረገው የስራ ፍለጋ የ75 ሚሊዮን አመት የጎርጎሳዉረስ ቅሪተ አካል እና የሆድ ይዘቱ በተአምራዊ ሁኔታ ተጠብቀውበታል።
እ.ኤ.አ. በ 2009 ጠለቅ ብለው ሲመረመሩ ፣ ሳይንቲስቶቹ ከዳይኖሰር የጎድን አጥንት የሚወጣውን የእግር ጣት አጥንቶች ለይተው አውቀዋል። በሚገርም ሁኔታ ለአስር ሚሊዮኖች አመታት በሆድ ውስጥ ተይዞ የነበረውን የጎርጎሳዉሮስ የመጨረሻ ምግብ አፅም እየተመለከቱ መሆናቸውን ተረዱ።
በቅርብ ጊዜ በጨጓራ ይዘት ላይ የተደረገው ትንታኔ የሲቲፔስ ኤሌጋንስ, ትናንሽ ወፍ የሚመስሉ ዳይኖሰርስ የስጋ እግር መኖሩን አረጋግጧል. ይህ የተለየ የጎርጎሳዉረስ ቅሪተ አካል ለመጀመሪያ ጊዜ የታይራንኖሰር ሆድ ይዘት ሙሉ በሙሉ ሲጠበቅ ያሳያል።
ከጥናቱ አዘጋጆች አንዱ የሆኑት የካልጋሪ ዩኒቨርሲቲ ባልደረባ የሆኑት ዶ/ር ዳርላ ዘሌኒትስኪ ግኝቱን በተመለከተ የተለያዩ ስሜቶችን ገልጸዋል። ለሲቲፔስ አሳዛኝ እንደሆነ ስታስብ፣ አስደናቂውን የዕድል ምት አምናለች። ግኝቶቹ በሳይንስ አድቫንስ ጆርናል ላይ ታትመዋል።
የተጠበቀው ቅሪተ አካል እንደገለጸው ጎርጎሳዉሩ የመጨረሻውን ምግብ ከበላ በኋላ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ሊሞት ይችላል, ምንም እንኳን የሞት ትክክለኛ መንስኤ ባይታወቅም. አስከሬኑ የተገኘው በወንዝ ቻናል ክምችት ውስጥ ሲሆን ይህም ከመስጠም ይልቅ መቀበርን ያመለክታል. ወንዞች ባላቸው ከፍተኛ የደለል ይዘት ምክንያት ለቅሪተ አካል ጥበቃ ተስማሚ አካባቢዎች ሆነው ያገለግላሉ።
የታዋቂው ቲ.ሬክስ ትንሽ ዘመድ የሆነው ታዳጊ ጎርጎሳዉሩስ ከአምስት እስከ ሰባት አመት እድሜ እንዳለው ይገመታል። በሚጠፋበት ጊዜ፣ ወደ 738 ፓውንድ ይመዝናል እና ርዝመቱ 13 ጫማ ያህል ነበር። በአስፈላጊ ሁኔታ, ጥናቱ በተጨማሪም ወጣት Tyrannosaurs ያላቸውን አዋቂ ጋር ሲነጻጸር የተለያዩ ልማዶች እና አመጋገብ አሳይተዋል አሳይቷል.
ወደ 2,200 ፓውንድ የሚመዝኑ ጎርጎሳዉሩሶች በጠንካራ መንገጭላቸዉ እና ጥርሶቻቸዉ ትላልቅ እፅዋትን በማደን ይታወቃሉ። በአንፃሩ፣ ታዳጊዎች ትንንሽ አደንን ለማሳደድ በመምረጥ ቅልጥፍና እና ፍጥነት አሳይተዋል። በአልበርታ የተገኘው የጎርጎሳዉሩስ ናሙና እንደ ሲቲፔስ ያሉ ትናንሽ እና ፈጣን አዳኞችን በሚያድኑበት ጊዜ ትክክለኛነታቸውን እና ምርጫቸውን በማሳየት ስለእነዚህ ጥንታዊ አዳኞች የአመጋገብ ባህሪ ጠቃሚ ግንዛቤን ይሰጣል።
ተመራማሪዎቹ የቲራኖሰርስ የአመጋገብ ምርጫዎችን እና እነዚህ ልማዶች በጊዜ ሂደት እንዴት እንደሚሻሻሉ ምርምር ለማድረግ እነዚህን ግኝቶች ለመጠቀም አስበዋል. በአመጋገብ ላይ የተደረጉ ለውጦችን በመጠቆም እና የሚበላውን የአደን አይነት በመለየት በእነዚህ አስደናቂ ፍጥረታት ዙሪያ ያሉ ተጨማሪ ምስጢሮችን ይፋ ለማድረግ ተስፋ ያደርጋሉ። በመጨረሻም፣ ታይራንኖሰርስ በሕይወት ዘመናቸው ሁሉ የተለያዩ የስነምህዳር ቦታዎችን እንዲይዙ ያላቸውን ችሎታ መረዳታቸው እንደ ከፍተኛ አዳኞች ወደር የለሽ ስኬታቸው ብርሃን ሊፈነጥቅ ይችላል።