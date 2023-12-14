የማይሰበር ንብረቶች ያለው አዲስ ቁሳቁስ የምህንድስና መተግበሪያዎችን አብዮት ሊያደርግ ይችላል።

ዓለም አቀፍ የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን በጠንካራነት ደረጃ ከአልማዝ ሊበልጥ የሚችል አብዮታዊ ንጥረ ነገር ይፋ ባደረገው አስደናቂ ግኝት። በኤድንበርግ ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ ጽንፍ ሁኔታዎች የሳይንስ ማዕከል በተመራማሪዎች የሚመራው ቡድን ከቤይሩት ዩኒቨርሲቲ እና ከሊንኮፒንግ ዩኒቨርሲቲ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ሳይንቲስቶችን ለብዙ አሥርተ ዓመታት ሲያደናቅፍ የነበረውን እንቆቅልሽ ፈትቷል።
ካርቦን ናይትራይድ በመባል የሚታወቀው ንጥረ ነገር የተፈጠረው የካርቦን እና ናይትሮጅን ቀዳሚዎችን ለከፍተኛ ሙቀት እና ግፊት በማስገዛት ነው። በአሁኑ ጊዜ ከአልማዝ ቀጥሎ ሁለተኛው በጣም ከባዱ ቁሳቁስ ከሆነው ኪዩቢክ ቦሮን ናይትራይድ በልጦ፣ የካርቦን ናይትራይድ በሚገርም ሁኔታ የመቋቋም ችሎታ እንዳለው ተረጋግጧል።
ተመራማሪዎች ከ1980ዎቹ ጀምሮ የካርቦን ናይትራይድስን እምቅ አቅም ለመጠቀም ጥረት ሲያደርጉ ቆይተዋል፣በዋነኛነት በልዩ ባህሪያቸው፣በተለይ ሙቀትን የመቋቋም አቅማቸው ከፍተኛ ነው። ነገር ግን፣ ከሶስት አስርት አመታት በላይ የተካሄደ ጥናትና ይህንን ቁሳቁስ ለመፍጠር ስፍር ቁጥር የሌላቸው ሙከራዎች ቢደረጉም፣ ተዓማኒነት ያለው ውጤት በቅርቡ ነው የተዘገበው።
የምርምር ቡድኑ ከ 70 እስከ 135 ጊጋፓስካል ግፊቶችን ከ 1,500 ዲግሪ ሴልሺየስ የሚበልጥ የሙቀት መጠን በማጣመር የተለያዩ የካርቦን ናይትሮጅን ቅድመ ሁኔታዎችን ለከባድ ሁኔታዎች ሲያጋልጥ ነው ውጤቱ። የውጤቱን ውህዶች የአቶሚክ መዋቅር ለመወሰን ቡድኑ በፈረንሳይ፣ ጀርመን እና አሜሪካ በሚገኙ ቅንጣቢ አፋጣኞች ላይ ኃይለኛ የኤክስሬይ ጨረሮችን ተጠቅሟል።
በሚያስደንቅ ሁኔታ, ሳይንቲስቶቹ ወደ መደበኛው ግፊት እና የሙቀት ሁኔታዎች በሚመለሱበት ጊዜ እንኳን የአልማዝ መሰል ባህሪያትን የሚያሳዩ ሶስት የካርቦን ናይትራይድ ውህዶችን ለይተው አውቀዋል. ተጨማሪ ስሌቶች እና ሙከራዎች በጥቃቅን ጅምላ ውስጥ ጉልህ የሆነ የኢነርጂ ማከማቻን የሚያነቃቁ የፎቶላይሚንሴንስ እና ከፍተኛ የኢነርጂ ጥንካሬን ጨምሮ ተጨማሪ ባህሪያትን አሳይተዋል።
የእነዚህ እጅግ በጣም የማይጨበጥ የካርቦን ናይትራይዶች ሊሆኑ የሚችሉ አፕሊኬሽኖች በጣም ሰፊ ናቸው እና እንደ የመጨረሻ የምህንድስና ቁሳቁሶች ፣ የአልማዝ ተቀናቃኞች ያደርጋቸዋል። ከግንባታ እና ከማኑፋክቸሪንግ ጀምሮ እስከ ኤሌክትሮኒክስ እና ኢነርጂ ማከማቻ ድረስ በተለያዩ መስኮች ላይ ለውጥ ሊያመጡ ስለሚችሉ የተመራማሪዎችን እና የኢንዱስትሪ ባለሙያዎችን ትኩረት ስቧል።
በኤድንበርግ ዩኒቨርሲቲ የወደፊት የመሪዎች ባልደረባ የሆኑት ዶክተር ዶሚኒክ ላኒኤል ስለ ግኝቱ ያላቸውን ደስታ ገልጸው፣ “እነዚህ ቁሳቁሶች ከፍተኛ ግፊት ባለው ቁሳቁስ ውህደት እና በኢንዱስትሪ አፕሊኬሽኖች መካከል ያለውን ልዩነት አጥብቀው ያበረታታሉ። በሊንኮፒንግ ዩኒቨርሲቲ ረዳት ፕሮፌሰር የሆኑት ዶ/ር ፍሎሪያን ትሪቤል የግኝቱን አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥተዋል፣ “ይህ የትብብር ምርምር ለመስኩ አዳዲስ እድሎችን እንደሚከፍት አጥብቀን እናምናለን።
ይህ የካርቦን ኒትሪድ ፈጠራ አዲስ የቁሳቁስ ሳይንስ እና የምህንድስና ዘመንን ይከፍታል፣ ይህም በሚያስደንቅ ሁኔታ ጠንካራ እና ጠንካራ ቁሶች ከዚህ ቀደም በማይታሰብ መንገድ ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉበትን የወደፊት ጊዜ ፍንጭ ይሰጣል። ተጨማሪ እድገቶች ሲደረጉ, ለተግባራዊ አፕሊኬሽኖች እና ለኢንዱስትሪ መስፋፋት እድሉ ይጨምራል, ይህም ለአዲስ የቴክኖሎጂ ፈጠራ ሞገድ መንገድ ይከፍታል.