ሳይንቲስቶች በከፍተኛ ደረጃ የተረጋጋ እና ካታሊቲክ ቺራል ፖሊዮክሶሜትሌት ላይ የተመሰረቱ ማዕቀፎችን ለመፍጠር አዲስ ዘዴ ፈጠሩ።

የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን በቺራል ፖሊዮክሶሜትሬት (POM) ላይ የተመሰረቱ ማዕቀፎችን በተሻሻለ መረጋጋት እና ካታሊቲክ እንቅስቃሴ በመፍጠር ረገድ ትልቅ ስኬት አድርጓል። ኢንኦርጋኒክ ያልሆኑ POMዎችን ከኦርጋኒክ ሳይክሎዴክስትሪን ሞለኪውሎች ጋር በማዋሃድ ተመራማሪዎቹ የተጠላለፈ ኦርጋኒክ-ኢንኦርጋኒክ ዲቃላ ንብርብርን የሚያሳይ ባለ ሶስት አቅጣጫዊ ማዕቀፍ መገንባት ችለዋል። በፖሊዮክሶሜትሬትስ መጽሔት ላይ የታተመው ይህ ምርምር እንደ ቁሳዊ ሳይንስ፣ ካታሊሲስ፣ ሕክምና፣ አካባቢ ጥበቃ እና ሃይድሮጂን አመራረት በመሳሰሉት የPOM ዎች በተለያዩ መስኮች ሊተገበሩ ስለሚችሉ አዳዲስ ግንዛቤዎች ይሰጣል።
POMዎች ከፍተኛ አሉታዊ ክፍያዎችን፣ ታዋቂ የመልሶ ማቋቋም ችሎታዎችን እና የሚገኙ ኦርጋኒክ መተከልን ጨምሮ ልዩ ንብረቶች ያሏቸው ናኖ ማቴሪያሎች ናቸው። ይሁን እንጂ በካይራል POM ላይ የተመሠረቱ ማዕቀፎችን መገንባት በአወቃቀራቸው ውስብስብነት ምክንያት ለተመራማሪዎች ፈታኝ ሆኖ ቆይቷል። የቺራል ውህዶች የራሳቸው የመስታወት ምስሎች ናቸው፣ እና የቺራል ማዕቀፎችን መፍጠር ትክክለኛ ሞለኪውላዊ ዝግጅቶችን ይፈልጋል። በፖም ላይ የተመሰረቱ ማዕቀፎችን ለመፍጠር POMsን ለመጠቀም ከዚህ ቀደም የተደረጉ ሙከራዎች በእነዚህ ተግዳሮቶች ተስተጓጉለዋል።
እነዚህን መሰናክሎች ለማሸነፍ፣የምርምር ቡድኑ POMsን እንደ ህንጻ ግንባታ ብሎኮች በመጠቀም በካይራል POM ላይ የተመሰረቱ ተግባራዊ ማዕቀፎችን በመገንባት ላይ አተኩሯል። ተመራማሪዎቹ ኦርጋኒክ ያልሆኑ POMዎችን እና ኦርጋኒክ ሳይክሎዴክስትሪን ሞለኪውሎችን በማዋሃድ የተሻሻለ መረጋጋትን እና የካታሊቲክ እንቅስቃሴን የሚያሳይ የቺራል POM-ተኮር ማዕቀፍ በተሳካ ሁኔታ ፈጥረዋል። ሳይክሎዴክስትሪንስ፣ ከስታርች የተገኘ ሳይክሊክ ኦሊጎሳቻራይድ፣ አወቃቀሩን ለማሟላት እና የማዕቀፉን የፊዚዮኬሚካላዊ ባህሪያት በማሻሻል ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውተዋል።
ቡድኑ ልዩ የሆነ አካሄድ ተጠቅሟል፣ አሉታዊ ኃይል ያላቸውን {SiW12} anions ከማንጋኒዝ ions ጋር በማገናኘት ሙሉ በሙሉ ኢንኦርጋኒክ ያልሆነ ሽፋን ባዶዎችን ይፈጥራል። ከዚያም ይህንን ሽፋን ከኦርጋኒክ ሳይክሎዴክስትሪን ንብርብር ጋር በማጣመር ክፍተቶቹን ሞልቶ ከፖም-ማንጋኒዝ ሽፋን ጋር በመቀላቀል ኦርጋኒክ-ኢንኦርጋኒክ ድብልቅን ፈጠረ. ይህ ድብልቅ መዋቅር በሶዲየም ions በመጠቀም ወደ ሶስት አቅጣጫዊ ማእቀፍ የበለጠ ተዘርግቷል.
የማዕቀፉን መረጋጋት እና ተግባራዊነት ለመፈተሽ ተመራማሪዎቹ የሙቀት ብስክሌት ሙከራዎችን አድርገዋል. የተቀናበረው ማዕቀፍ ጠንካራ መረጋጋትን እንደሚያሳይ እና ለቺራል መለያየት እና ለካይራል ካታላይዝስ ተስፋ ሰጪ ውጤቶችን እንዳሳየ ደርሰውበታል። ቡድኑ የተለያዩ ንዑሳን ንጣፎችን በመሞከር የዚህን የቺራል ማእቀፍ እምቅ አተገባበር የበለጠ ለመመርመር አቅዷል።
ይህ መሠረተ ቢስ ምርምር በጣም የተረጋጋ እና ካታሊቲክ ቺራል POM-ተኮር ማዕቀፎችን ለማዳበር አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል። የእነዚህን ማዕቀፎች ሞለኪውላዊ አደረጃጀት በትክክል የመቆጣጠር ችሎታ በተለያዩ መስኮች ማለትም የመድኃኒት ግኝት፣ የኬሚካል ውህደት እና የኢነርጂ ማከማቻን ጨምሮ ከፍተኛ አንድምታ ሊኖረው ይችላል። የዚህ ጥናት ግኝቶች ለቀጣይ ናኖሜትሪዎች እድገት እና በተለያዩ ሳይንሳዊ ዘርፎች ውስጥ አፕሊኬሽኖቻቸው አስተዋፅኦ ያደርጋሉ.