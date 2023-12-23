አዲስ ግኝት ስለ ግሬይ ሪፍ ሻርኮች እምነት ፈተናዎች

በቅርብ ጊዜ የተደረገ ጥናት ስለ ግራጫ ሻርኮች ባህሪ አዲስ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል፣ ይህም እንዴት እንደሚተነፍሱ እና እንደሚያርፉ ለረጅም ጊዜ የቆዩ እምነቶችን ይፈታተራል። በተለምዶ ግራጫ ሻርኮች ለመተንፈስ ያለማቋረጥ መዋኘት እንደሚያስፈልጋቸው ይታመን ነበር። ይሁን እንጂ በሲሸልስ የሚገኘው የኛን ባህር ዳ አርሮስ የምርምር ማዕከል ተመራማሪዎች እነዚህ ሻርኮች በሲሸልስ ዙሪያ ባለው ውሃ ውስጥ ኮራል ሪፍ ላይ ሲያርፉ ተመልክተዋል።
ግኝቱ ስለ ግራጫ ሻርኮች ያለንን ግንዛቤ በጭንቅላቱ ላይ ቀይሮታል። ዶ/ር ሮበርት ቡሎክ፣ የኛን ባህር ዳ አሮስ የምርምር ማዕከል የምርምር ዳይሬክተር፣ “ይህ ሊያደርጉ ይችላሉ ብለን የምናምነው ነገር አይደለም። ግራጫው ሪፍ ሻርክ አውራ በግ አየርን እንደሚያፈስስ ተቆጥሯል, ማረፍ አይችልም, ስለዚህ እነዚህን አርፈው ለማግኘት ስለእነሱ ያለን መሠረታዊ ግንዛቤ ወደ ጭንቅላታችን ይለውጣል.
ተመራማሪዎቹ ባደረጉት ምልከታ፣ ግራጫ ሪፍ ሻርኮች ብቻቸውን እና በቡድን በተለያዩ ቦታዎች ላይ አርፈው አግኝተዋል። ሻርኮች ዝም ብለው ቀሩ፣ የታችኛው መንገጭላ እንቅስቃሴ ብቻ ወደ ሌላ የአተነፋፈስ ባህሪ መቀየር እንደቻሉ የሚያመለክተው buccal pumping። ይህ የሚያሳየው ግራጫማ ሻርኮች በእረፍት ጊዜ የአተነፋፈስ ዘዴቸውን ማስተካከል እንደሚችሉ ነው።
ግኝቱ ስለ ግራጫ ሻርኮች ባህሪ እና ባዮሎጂ አዳዲስ ጥያቄዎችን ያስነሳል። የ Save Our Seas ፋውንዴሽን ዋና ስራ አስፈፃሚ ዶ/ር ጀምስ ሊያ ስለ ግኝቶቹ የተሰማውን ደስታ ሲገልጹ፣ “እንዴት እየተቋቋሙ ነው? እስከመቼ? በምንያህል ድግግሞሽ? ገና ብዙ የምንማረው ነገር አለን እና ለእኔ ይህ አስደሳች ነው። እነዚህ ሻርኮች እንዴት እንደሚያርፉ እና እንደሚተነፍሱ መረዳት ከአካባቢያዊ ለውጦች ጋር ያላቸውን መላመድ ለመረዳት በጣም አስፈላጊ ነው።
ይህ አዲስ ጥናት በባህር ውስጥ ዝርያዎች ላይ ያለውን እምነት መመርመር እና መቃወምን መቀጠል አስፈላጊ መሆኑን ያሳያል. ዶ/ር ቡሎክ ሳይንስ ስህተት መሆን እና አዳዲስ ግኝቶችን መቀበል እንደሆነ አፅንዖት ሰጥተዋል። በተጨማሪም ከተፈጥሮው ዓለም ጋር ያለንን ግንኙነት እና እነዚህን አስደናቂ የባህር ውስጥ ፍጥረታት ለመጠበቅ የጥበቃ ጥረት እንደሚያስፈልግ ለማስታወስ ያገለግላል።
የግራጫ ሪፍ ሻርኮችን ባህሪ እና ፊዚዮሎጂ በበለጠ ዝርዝር ለመመርመር ተጨማሪ ጥናቶች ይካሄዳሉ፣ በማረፊያ ስልታቸው እና በተለዋዋጭ የአየር ጠባይ ውስጥ የመቆየታቸው አንድምታ።