በአውሎ ነፋሱ ላሪ ወቅት በአየር ውስጥ የማይክሮ ፕላስቲኮች ተገኝተዋል

በቅርቡ በዳልሆውዚ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የተደረገ ጥናት ያልተጠበቀ ግኝት አረጋግጧል፡- ማይክሮፕላስቲኮች በአውሎ ንፋስ አየር ውስጥ ይገኛሉ እና ረጅም ርቀት ሊጓዙ ይችላሉ። የአካባቢ ሳይንስ ማስተር ተማሪ በሆነችው አና ራያን የተመራው እና በታዋቂው ጆርናል ኔቸር ላይ የታተመው ጥናቱ በ2021 ከአውሎ ንፋስ ላሪ በፊት፣ ጊዜ እና በኋላ የአየር ናሙናዎችን ሰብስቧል። ስኩዌር ኪሎ ሜትር በቀን, በራሱ አውሎ ነፋስ ወቅት ተገኝቷል.
ጥናቱ ያነሳሳው የውቅያኖስ ማይክሮፕላስቲክ አውሎ ነፋሶች ወደ ከባቢ አየር ሊገፉ እና በነፋስ ሞገድ ወደ ሩቅ አካባቢዎች ሊወሰዱ ይችላሉ በሚል ስጋት ነው። ይህንን ንድፈ ሐሳብ ለመፈተሽ፣ ራያን እና ባልደረባዋ በኒውፋውንድላንድ የገጠር ማህበረሰብ በሴንት ሚካኤል አቅራቢያ የመስታወት ሲሊንደር አቆሙ። የጥናቱ ውጤት እንደሚያመለክተው ከተለያዩ ምንጮች የሚመነጩ ማይክሮፕላስቲኮች ለምሳሌ ትላልቅ የፕላስቲክ ምርቶች መበላሸት ወይም ከፕላስቲክ ጠርሙሶች ላይ የሚወጡ ቅንጣቶች፣ ማሸጊያዎች እና ሰው ሰራሽ አልባሳት በአየር ወለድ ተውጠው በሰውና በእንስሳት ጤና ላይ አደጋ ሊፈጥሩ ይችላሉ።
ይህ ጥናት በአየር ሁኔታ ክስተቶች ወቅት የከባቢ አየር ማይክሮፕላስቲክ መኖሩን ከሚመረምሩ ጥቂት ዓለም አቀፍ አንዱ ነው. ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች በአውሎ ነፋሶች እና በዝናብ ዝናብ ወቅት በከባቢ አየር ውስጥ የሚገኙትን ማይክሮፕላስቲኮችን ሲመረምሩ ፣ በአውሎ ነፋሱ ላሪ ወቅት የተገኘው የማይክሮ ፕላስቲኮች ትኩረት በከፍተኛ ደረጃ ከፍ ያለ ነበር። ጥናቱ በሁሉም አከባቢዎች የማይክሮፕላስቲክ መስፋፋት ላይ አፅንዖት ይሰጣል እና ይህን ዓለም አቀፋዊ ችግር ለመፍታት አፋጣኝ ፍላጎትን አጉልቶ ያሳያል.
ሌላዋ የዳልሆውዚ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ጀስቲን አምመንዶሊያ በአሁኑ ጊዜ ከትሮፒካል ትሮፒካል አውሎ ንፋስ ፊዮና በከባቢ አየር ውስጥ ባሉ ማይክሮፕላስቲክ ላይ የሚያስከትለውን ውጤት እያጠና ነው። ተመራማሪዎች በገጠር እና በከተማ ውስጥ የተካሄዱትን የሁለቱም ጥናቶች ውጤቶችን በማነፃፀር በከባቢ አየር ውስጥ ያለው የማይክሮፕላስቲክ ብክለት መጠን እና ተፅእኖ ጥልቅ ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።
ይህንን ጉዳይ ለመዋጋት ሁለቱም ራያን እና አምመንዶሊያ በመጀመሪያ ደረጃ ወደ አካባቢው እንዳይገቡ ለመከላከል ነጠላ ጥቅም ላይ የሚውሉ ፕላስቲኮችን መቀነስ አስፈላጊ መሆኑን ያሳስባሉ. የምርምር ግኝቶቹ ለፖሊሲ አውጪዎች ጠቃሚ ግብአት ሆነው ያገለግላሉ እና የፕላስቲክ ብክለትን ለመከላከል በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እና እርምጃ ሊወስዱ ይችላሉ።