ስለ መጀመሪያው ዩኒቨርስ አዲስ ግንዛቤዎች በጋላክሲ ቅርጾች ተገለጡ

በተመራማሪዎች ቡድን የተካሄደ አንድ ጅምር ጥናት በአሁኑ ጊዜ የጠፈር ህንጻዎች አመጣጥ ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። ተመራማሪዎቹ ከጋላክሲዎች የቦታ ስርጭት እና የግለሰብ ጋላክሲዎች ቅርጾችን መረጃ በማጣመር ከአንድ ሚሊዮን በላይ ጋላክሲዎችን መርምረዋል የፕሪሞርዲያል መዋዠቅን ስታቲስቲካዊ ባህሪያትን ለመተንተን።
ጥናቱ በሰፊው ተቀባይነት ያለውን የ ΛCDM ሞዴል ያረጋግጣል, እሱም የአጽናፈ ዓለሙን ማዕቀፍ የሚገልጽ እና የጨለማ ጉልበት እና ቀዝቃዛ ጨለማ ቁስ አስፈላጊነት ላይ ያተኩራል. በዚህ ሞዴል መሰረት፣ በጽንፈ ዓለሙ የመጀመሪያ ደረጃ ላይ የፕሪሞርዲያል መዋዠቅ ተፈጥሯል፣ ይህም ከዋክብትን፣ ጋላክሲዎችን እና ሌሎች የሰማይ አካላትን በስበት ሃይሎች መፈጠርን አስጀምሯል።
በጋላክሲዎች የቦታ ስርጭት ላይ ብቻ ያተኮሩ ከቀደምት ጥናቶች በተለየ ይህ ጥናት የጋላክሲዎችን ቅርጾችም ዳስሷል። ተመራማሪዎቹ የጋላክሲ ቅርጾችን አቅጣጫዎች በመተንተን ከ100 ሚሊዮን በላይ የብርሃን ዓመታት ልዩነት ባላቸው ጋላክሲዎች መካከል በስታቲስቲካዊ ጉልህ የሆነ አሰላለፍ አግኝተዋል። በሚያስደንቅ ሁኔታ እነዚህ ትስስሮች ነጻ የመፍጠር ሂደቶችን ባደረጉ በጋላክሲዎች መካከል ያሉ እና በምክንያት ያልተገናኙ ናቸው።
የጋላክሲ ቅርጾችን የሃይል ስፔክትረም ለመለካት የፈጠራ ዘዴን የፈጠሩት መሪ ተመራማሪ ቶሺኪ ኩሪታ የዚህን ጥናት አስፈላጊነት ሲገልጹ “ይህ ስኬት የጋላክሲ ቅርጾችን በመጠቀም አዲስ የኮስሞሎጂ ዘርፍ ለመክፈት የመጀመሪያው እርምጃ ይሆናል” ብለዋል። ጥናቱ የጋላክሲ ቅርጾችን እምቅ አቅም ጎላ አድርጎ ያሳያል የጥንት አጽናፈ ሰማይ ፊዚክስን ለመመርመር እንደ ጠቃሚ መሳሪያ።
ከዚህም በላይ ጥናቱ የተመለከቱት ትስስሮች በዋጋ ግሽበት ንድፈ ሐሳብ ከተገለጹት ትንበያዎች ጋር እንደሚጣጣሙ አረጋግጧል. ግንኙነቶቹ የ ΛCDM ሞዴልን መዋቅር የበለጠ የሚደግፉ የጋውሲያን ያልሆኑ ባህሪያትን አያሳዩም።
"አዲስ ፊዚክስ የዋጋ ግሽበትን ለመለየት የሚያስችል አዲስ ግኝት ባናደርግም ለወደፊት ምርምር መንገድ ከፍተናል እናም አዳዲስ የጥናት ዘርፎችን ከፍተናል" ሲሉ ለጥናቱ ቁልፍ አስተዋፅዖ ካደረጉት መካከል ፕሮፌሰር ማሳሂሮ ታካዳ ተናግረዋል።
የዚህ ጥናት ዘዴዎች እና ግኝቶች የወደፊት ተመራማሪዎች የዋጋ ግሽበትን ንድፈ ሃሳብ ለመፈተሽ እና ለማጣራት ያስችላቸዋል, ይህም ስለ መጀመሪያው አጽናፈ ሰማይ ጥልቅ ግንዛቤን ይሰጣል. ጥናቱ በጥቅምት 31 ላይ እንደ የአርታዒዎች አስተያየት በአካላዊ ክለሳ D ላይ ታትሟል.