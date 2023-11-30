በአስትሮባዮሎጂ ውስጥ የማግኔቶታክቲክ ባክቴሪያዎች እንደገና መነቃቃት

በማርስ ሚቴዮራይት ALH84001 ውስጥ ከታዩት አንዳንድ ማግኔቲት ናኖክራይስታሎች ጋር የሚመሳሰሉ ማግኔቶፎሲሎችን መፍጠር የሚችል ማግኔቶታክቲክ ባክቴሪያ (ኤም.ቲ.ቢ.) በአንድ ወቅት በአስትሮባዮሎጂ መስክ ትልቅ ቦታ ነበረው። ይሁን እንጂ የእነዚህን የማግኔቶፎስሎች አመጣጥ በተመለከተ ጥርጣሬ እያደገ ሲሄድ ከማርስ ጋር ያላቸው ግንኙነት ፍላጎት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ ሄደ። በቅርብ ጊዜ የተደረጉ እድገቶች MTB ስለሚስፋፋባቸው ጽንፈኛ አካባቢዎች እና እንዲሁም የዝግመተ ለውጥ አስተዳደጋቸው በሥነ ከዋክብት ጥናት ውስጥ በሚኖራቸው ሚና ላይ አዲስ ትኩረት እንድንሰጥ ዋስትና ይሰጣል።
ባለፉት ጥቂት አሥርተ ዓመታት ውስጥ ተመራማሪዎች በተለያዩ ጽንፈኛ አካባቢዎች ውስጥ የቀጥታ ማግኔቶታክቲክ ባክቴሪያን ያገኙ ሲሆን ይህም ሰፊ ሁኔታዎች አሉት። እነዚህ ባክቴሪያዎች ከፍተኛ የጨው መጠን እስከ 90 ግራም L-1፣ የፒኤች መጠን ከ1 እስከ 10 እና የሙቀት መጠኑ ከ0 እስከ 70 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በሚደርስ አካባቢ ውስጥ ተገኝተዋል።
በተለይም፣ አንዳንድ የኤምቲቢ ህዝቦች አስደናቂ የመዳን ችሎታዎችን አሳይተዋል። የጨረር ጨረርን, መድረቅን, ከፍተኛ የብረታ ብረት ክምችት, ሃይፖማግኔቲክ ሁኔታዎችን እና ማይክሮግራፊን እንኳን መቋቋም ይችላሉ. በተጨማሪም እነዚህ ረቂቅ ተሕዋስያን እንደ ሰልፌት እና ናይትሬት ባሉ ቀላል ኦርጋኒክ ውህዶች ላይ የበለጸጉ ችሎታዎችን ያሳያሉ።
ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ኤምቲቢ በምድር ታሪክ መጀመሪያ ላይ ሊሆን ይችላል ፣ይህም ምድር እና ማርስ ፈሳሽ ውሃ እና ጠንካራ መግነጢሳዊ መስኮች ከያዙበት ጊዜ ጋር ተያይዞ ነው። ኤምቲቢ በተለምዶ በሱቦክሲክ ወይም ኦክሲክ-አኖክሲክ መገናኛዎች በውሃ ውስጥ ባሉ አካባቢዎች ወይም በማርስ ላይ ያሉ ጥንታዊ የእሳተ ጎመራ ሀይቆችን የሚያስታውሱ ደለል ይገኛሉ፣ ጌሌ ክራተር እና ጄዜሮ ክራተርን ጨምሮ።
ከጥንታዊው ማርስ ጋር ተመሳሳይነት ባለው ሁኔታ፣ የመትረፍ መቻላቸው እና መገኘታቸው፣ ኤምቲቢ በሥነ ከዋክብት ጥናት ለተጨማሪ ምርመራ ዋና እጩዎች ናቸው። ኤምቲቢን በማጥናት፣ ሳይንቲስቶች በማርስ ላይ ጥንታዊ ረቂቅ ተህዋሲያን ሊኖሩ ስለሚችሉ ጠቃሚ ግንዛቤዎች እና ከምድርም በላይ ሊኖሩ ስለሚችሉ ዕድሎች ያለንን ግንዛቤ ማስፋት ይችላሉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ: ማግኔቶታክቲክ ባክቴሪያዎች ምንድን ናቸው?
መ: ማግኔቶታክቲክ ባክቴሪያ መግነጢሳዊ መስኮችን በመጠቀም ራሳቸውን ወደ ምድር የማግኔቲክ መስክ መስመሮች በማሰለፍ ራሳቸውን የመምራት ችሎታ ያላቸው ረቂቅ ተሕዋስያን ናቸው።
ጥ: ማግኔቶፎስሎች ምንድን ናቸው?
መ: Magnetofossils የማግኔትቶታክቲክ ባክቴሪያ ቅሪቶች ናቸው። ማግኔቲት ናኖክሪስታሎች ያቀፈ ሲሆን የእነዚህን ተህዋሲያን መግነጢሳዊ ባህሪያት መጠበቅ ይችላሉ.
ጥ: ለምን ማግኔቶታክቲክ ባክቴሪያ ከሥነ ከዋክብት ጥናት ጋር ተዛማጅነት አለው?
መ: ማግኔቶታክቲክ ባክቴሪያዎች በጥንታዊ ማርስ ላይ ያሉትን ጨምሮ እጅግ በጣም አስቸጋሪ በሆኑ አካባቢዎች ውስጥ ረቂቅ ተህዋሲያን ሊኖሩ እንደሚችሉ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። ልዩ የመትረፍ ችሎታቸው እና የማርስን ሁኔታ በሚመስሉ አካባቢዎች መገኘታቸው በአስትሮባዮሎጂ ጥናት ውስጥ ጠቃሚ የጥናት ርዕሰ ጉዳዮች ያደርጋቸዋል።
ጥ፡- ማግኔቶታክቲክ ባክቴሪያ በከፋ አካባቢ የበለፀገው ግኝት ምንድ ነው?
መ: የማግኔትቶታክቲክ ባክቴሪያዎች በተለያዩ እና ጽንፈኛ አካባቢዎች ውስጥ መገኘቱ ስለ ረቂቅ ተህዋሲያን ህይወት የመቋቋም እና የመላመድ ግንዛቤን ያሰፋዋል። ከመሬት በላይ ባሉ አስከፊ ሁኔታዎች ውስጥ የመኖር እድልን በተመለከተ አስገራሚ እድሎችን ይፈጥራል።