ጃይንት ቅድመ ታሪክ የባህር አዳኝ በዩኬ ተገኘ

በዩኬ ውስጥ በቅሪተ አካል አዳኞች ቡድን አስደናቂ ግኝት ተገኘ። ፕሊሶሰር ተብሎ የሚጠራውን የቅድመ ታሪክ የባሕር አዳኝ የሆነውን ግዙፍ የራስ ቅል በቁፋሮ አግኝተዋል። ይህ የባህር ተሳቢ እንስሳት ከ150 ሚሊዮን ዓመታት በፊት በውቅያኖስ ውስጥ ይኖሩ ነበር።
የቡድኑ አካል የሆነው የፓሊዮንቶሎጂ ባለሙያው ስቲቭ ኢቼስ የራስ ቅሉን እስካሁን ከተገኙት እጅግ በጣም ጥሩ ከሚባሉት ውስጥ አንዱ እንደሆነ ገልጿል። የታችኛው መንገጭላ እና የላይኛው የራስ ቅል ተያይዟል፣ እነዚህ ፍጥረታት በህይወት ውስጥ እንዴት እንደሚመስሉ ፍንጭ ይሰጠናል።
ፕሊዮሶር እስከ 39 ጫማ ርዝመት ሊደርስ የሚችል ግዙፍ ፍጡር ነበር። በውሃው ውስጥ በፍጥነት እንዲዘዋወር የሚያስችል ልዩ የእንባ ቅርጽ ያለው አካል እና አራት ተንሸራታች የሚመስሉ እግሮች ነበሩት። አየር ለመተንፈስ ሳንባ ያለው እና ኃይለኛ መንጋጋ በተሰነጣጠለ ጥርሶች የተሞላው ፕሊሶሳር አስፈሪ አዳኝ ነበር። አንዳንድ ሳይንቲስቶች ከባሕር ታይራንኖሳዉረስ ሪክስ ጋር ያወዳድራሉ።
የ pliosaur አንድ አስደናቂ ገጽታ በሚያስደንቅ ሁኔታ ጠንካራ የመንከስ ኃይል ነው። የብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ ፓሊዮዮሎጂስት ኤሚሊ ሬይፊልድ የፕሊዮሰር የንክሻ ኃይል ልክ እንደ ታይራንኖሳዉረስ ሬክስ ወደ 33,000 ኒውተን አካባቢ እንደሆነ ይገምታሉ። በንጽጽር፣ ሰዎች የመንከስ ኃይል ያላቸው 700 ኒውተን ብቻ ነው።
ከታዋቂ እምነት በተቃራኒ ፕሊሶሳር ዳይኖሰር ሳይሆን ተሳቢ እንስሳት ነበር። እንደ የአጎቷ ልጅ፣ ፕሌስዮሳር እና ዶልፊን በሚመስሉ ኢክቲዮሳርር ባሉ ሌሎች ተሳቢ እንስሳት ላይ ይመሰረ ነበር። ሌላው ቀርቶ ሌሎች ፕሊዮሳርዎችን በመመገብ በሰው በላሊዝም ውስጥ ተጠምዶ ሊሆን ይችላል።
የዚህ የፕሊዮሳር የራስ ቅል ግኝት የተካሄደው በደቡባዊ እንግሊዝ ውስጥ በጁራሲክ የባህር ዳርቻ ላይ በኪምሜሪጅ ቤይ አቅራቢያ ነው። ከቅሪቶቹ ደካማ ባህሪ የተነሳ ቁፋሮው ከባህር ዳርቻው በላይ ባለው ገመድ ላይ መከናወን ነበረበት። የራስ ቅሉን የማውጣቱ ሂደት በአዲስ አመት ቀን በቢቢሲ አንድ ላይ ከታዋቂው የተፈጥሮ ተመራማሪ ዴቪድ አተንቦሮ ጋር በልዩ ፕሮግራም ይቀርባል።
ይህ አስደናቂ ግኝት ስለ ጥንታዊው የባህር አለም እና በአንድ ወቅት በውቅያኖቻችን ውስጥ ይንሸራሸሩ ስለነበሩት አስደናቂ ፍጥረታት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጠናል። ከሚሊዮን አመታት በፊት የነበረውን አስደናቂ ልዩነት እና ምን ያህል ለማወቅ እንደሚቀረው ለማስታወስ ያገለግላል።