ኒያንደርታሎች፡ የመጀመሪያው የጠዋት ሰዎች

የኒያንደርታልስ ዲኤንኤ በቅርብ ጊዜ የተደረገ ጥናት በእነዚህ ጥንታዊ ሆሚኒኖች እና በዘመናዊ ሰዎች መካከል ያለውን አስደናቂ ግንኙነት ገልጧል። ይህ ግኝት የጄኔቲክ ውርስ በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያችን እና በእንቅልፍ ስልታችን ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ ብርሃን ያበራል።
ባለፉት ጥቂት አሥርተ ዓመታት በኒያንደርታል ዲ ኤን ኤ ላይ የተደረገ ጥናት በእኛ ዝርያዎች መካከል ያለውን የጋራ ታሪክ ይፋ አድርጓል። በግምት ከ 700,000 ዓመታት በፊት ፣ የዘር ሀረጋችን ተለያይቷል ፣ ኒያንደርታሎች ወደ ዩራሺያ ሲሰደዱ ፣ የዘመናችን ሰዎች በዋነኝነት በአፍሪካ ውስጥ ቀርተዋል። ከ 400,000 ዓመታት በፊት የኒያንደርታል ህዝብ በሁለት ቡድን ተከፍሎ አንዱ ዛሬ የምናውቃቸው ኒያንደርታሎች ሲሆኑ ሁለተኛው ደግሞ ወደ ዴኒሶቫንስ ተለወጠ።
እነዚህ የሆሚኒ ቡድኖች እንደ አደን እና መሰብሰብ ባሉ ተግባራት ላይ በመሳተፍ በመቶ ሺዎች ለሚቆጠሩ ዓመታት አብረው ኖረዋል። በመጨረሻ፣ ከ40,000 ዓመታት በፊት ከቅሪተ አካላት ደብዛቸው ጠፉ፣ ይህም ከአፍሪካ ዘመናዊ የሰው ልጆች መስፋፋት ጋር ተያይዞ ነበር። ይሁን እንጂ የዲ ኤን ኤ ስብርባሪዎች በአብዛኛዎቹ ህይወት ያላቸው ሰዎች የጂን ገንዳ ውስጥ ይቀራሉ.
በጄኔቲክስ ባለሙያው ጆን ካፕራ እና በካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ሳን ፍራንሲስኮ ውስጥ በቡድናቸው የተካሄዱትን ጨምሮ በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከኒያንደርታልስ እና ዴኒሶቫንስ የተወረሱ አንዳንድ ጂኖች በሕይወት የመትረፍ ጥቅሞችን ይሰጣሉ። እነዚህ ጂኖች ቀደም ሲል በአፍሪካ ውስጥ የማይታዩ በሽታዎችን መከላከል ችለዋል.
በሚያስደንቅ ሁኔታ, ዶ / ር ካፕራ እና ባልደረቦቹ ከነዚህ ጥንታዊ ሆሚኒኖች እና ከእንቅልፍ ጋር በተያያዙ ባህሪያት መካከል በጂኖች መካከል ያለውን ግንኙነት አግኝተዋል. የበለጠ ለመመርመር, ከሰውነት ሰዓት ጋር የተያያዙ 246 ጂኖችን ተንትነዋል, ወይም ሰርካዲያን ሪትም, የተለያዩ የሰውነት ተግባራትን የሚቆጣጠረው እና በእንቅልፍ ሁኔታ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል.
ተመራማሪዎቹ በኒያንደርታል እና ዴኒሶቫን ዲ ኤን ኤ ከዘመናዊ ሰዎች ጋር ሲነፃፀሩ ከ1,000 በላይ ልዩ ሚውቴሽን ለይተዋል። ብዙዎቹ እነዚህ ሚውቴሽን በሰውነት ሰዓት አሠራር ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳደረባቸው ይመስላል። ለምሳሌ፣ አንዳንድ የሰውነት ሰዓት ፕሮቲኖች ከዘመናዊ ሰዎች ጋር ሲነፃፀሩ በኒያንደርታልስ እና ዴኒሶቫንስ ሴሎች ውስጥ እምብዛም አልነበሩም።
ጂኦግራፊ የነዚህን ጥንታዊ ሆሚኒዎች የእንቅልፍ ሁኔታ በመቅረጽ ረገድ ሚና ሳይጫወት አልቀረም። ኒያንደርታሎች እና ዴኒሶቫንስ ወደ ከፍተኛ ኬክሮስ ተሰደዱ፣ ይህም የቀናት ርዝማኔ ዓመቱን በሙሉ ይለዋወጣል። በመቶ ሺዎች ለሚቆጠሩ ዓመታት የእነርሱ ሰርካዲያን ሰዓታቸው ከእነዚህ ተለዋዋጭ የአካባቢ ሁኔታዎች ጋር ተጣጥሞ ሊሆን ይችላል።
በአጠቃላይ ይህ ጥናት ስለ ጥንታዊ ዘመዶቻችን ህይወት አስደናቂ እይታን ይሰጣል እናም የጄኔቲክ ውርስ በእንቅልፍ ሁኔታችን ላይ ያለውን ተጽእኖ ያጎላል. ኒያንደርታሎች በእርግጥም የመጀመሪያዎቹ የጠዋት ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ይህም በዛሬው ቀደምት መነሳት ላይ ዘላቂ አሻራ ትቶ ነበር።