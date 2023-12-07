ቅሪተ አካል የባህር ዔሊዎችን ፈልጎ ማግኘት ቀደም ሲል ስለ ቅድመ ታሪክ እፅዋት እምነት ፈተናዎች

በቅርብ ጊዜ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው ሁለት ትናንሽ ሞላላ ቅሪተ አካላት መጀመሪያ ላይ የቅድመ ታሪክ እፅዋት ናቸው ተብሎ የሚታመነው በእውነቱ የሕፃን የባህር ኤሊዎች ቅሪቶች ናቸው። ቅሪተ አካላቱ ከግማሽ ምዕተ ዓመት በፊት በኮሎምቢያ የተገኙት ለቅሪተ አካል እፅዋት ፍቅር ባላቸው ቄስ ፓድሬ ጉስታቮ ሁርታ ነው። መጀመሪያ ላይ ከዘመናዊው “horsetails” ጋር የተዛመደ የጠፋ ተክል የሆነውን የ sphenophyllum ዝርያን ይወክላሉ ተብሎ ይታሰብ ነበር።
ሆኖም በቦጎታ የሚገኘው የዩኒቨርሲዳድ ዴል ሮሳሪዮ ተመራማሪዎች ቅሪተ አካሎቹን በድጋሚ ሲመረመሩ አንድ አስገራሚ ግኝት ተገኘ። በእጽዋት ደም መላሾች ፋንታ ቡድኑ ስስ የሆነ የስፖንጊ የአጥንት ቲሹ ሽፋን በማግኘቱ ቅሪተ አካሉ ከእጽዋቱ የተገኘ ሊሆን እንደሚችል አስታወቀ። ሳይንቲስቶቹ ቅሪተ አካሉን በህይወት ካሉ የባህር ኤሊዎችና ሌሎች ቅሪተ አካላት ጋር ካነጻጸሩ በኋላ ሞላላ ቅሪተ አካላት የህፃናት የባህር ኤሊዎች ዛጎሎች ወይም ካራፓሴስ ናቸው ብለው ደምድመዋል።
በቅሪተ አካላት ላይ የተደረገ ተጨማሪ ትንታኔ ከደም ስር ይልቅ የአጥንት እድገትን እንዲሁም በቅርፊቱ ውስጥ የሚገኙት ነርቭስ እና ኮስታራል የተባሉ አጥንቶች በመካከላቸው በጣም የተበጣጠሱ መጋጠሚያዎች እንዳሉ ያሳያል። ተመራማሪዎቹ እነዚህ ዔሊዎች ዕድሜያቸው ከአንድ ዓመት በታች እንደነበሩ እና የፕሮቶስቴጂድ ዓይነት Desmatochelys padilai ዝርያ ሊሆኑ እንደሚችሉ ይገምታሉ።
ቅሪተ አካሎቹን እንደ ዕፅዋት አለመለየቱ አሁን እንደ ስህተት የታወቀ ሲሆን ቡድኑ በቀልድ መልክ ኤሊዎቹን “ቱርትዊግ” የሚል ቅጽል ስም ሰጥቶታል፣ በፖክሞን ገጸ ባህሪ ከፊል ኤሊ እና ከፊል-ተክል ነው። አዲሱ የቅሪተ አካላት ትርጓሜ ስለ ኤሊ እድገት የመጀመሪያ ደረጃዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና የጠፉ የባህር ኤሊዎችን ግንዛቤ ይጨምራል።
የአከርካሪ አጥንት ፓላኦንቶሎጂ ኤክስፐርት የሆኑት ዶ/ር ኒክ ፍሬዘር በጥናቱ የተገኘውን ውጤት አድንቀው ቅሪተ አካሎቹን የሚፈለፈሉ ኤሊዎች መሆናቸውን ከመረጃው ጋር የተጣጣመ እና ለዝርያዎች መለያ ጠቃሚ መረጃዎችን ይሰጣል ብለዋል። የጂኦሎጂ ባለሙያ እና የፓሊዮንቶሎጂ ባለሙያ የሆኑት ፕሮፌሰር አንዲ ጌል የዚህን ግኝት አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥተዋል, ይህም አንድ ሰው ማየት የሚፈልገውን ነገር እዚያ ባይሆንም እንኳ ማየት ያለውን አደጋ ጎላ አድርጎ ገልጿል.
ይህ ጥናት ቀደም ሲል ስለ ቅድመ ታሪክ እፅዋት ያላቸውን እምነት የሚፈታተን እና በሜሶዞይክ ዘመን ስለ ባህር ኤሊ ዝግመተ ለውጥ ያለንን እውቀት ያሰፋል። የቅሪተ አካላትን እንደገና መፈተሽ ጥንቃቄ የተሞላበት ትንተና አስፈላጊነት እና በሳይንሳዊ ምርምር ውስጥ ክፍት አእምሮን ለማስታወስ ያገለግላል.