የሮያል ሶሳይቲ አሳታሚ የፎቶግራፍ ውድድር አሸናፊዎች ተገለጡ

በዙሪያችን ያሉትን አስደናቂ ውበት እና ሳይንሳዊ ክስተቶች በማሳየት የዘንድሮው የሮያል ሶሳይቲ አሳታሚ የፎቶግራፍ ውድድር አሸናፊዎች ይፋ ሆነዋል። የተፈጥሮ አለምን ድንቅ ነገሮች ለማስተላለፍ የፎቶግራፍ ሃይል ለማክበር ያለመው ውድድሩ አምስት ምድቦችን ማለትም አስትሮኖሚ፣ ባህሪ፣ ምድር ሳይንስ እና የአየር ንብረት፣ ኢኮሎጂ እና አካባቢ ሳይንስ እና ማይክሮ ኢሜጂንግ ቀርቧል።
የኢኮሎጂ ምድብ ከፍተኛውን ሽልማት እና አሸናፊ ሆና የወሰደችው ኢሪና ፔትሮቫ አደምትስኪ በአስደሳች ምስልዋ “የማርቲያን መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ” በሚል ርዕስ ነበር። ፎቶው ላምፕሮደርማ ስኪንቲላንስ የተባለ ረቂቅ ተሕዋስያን የያዘ በመጸው ቅጠል ላይ የተደበቀ በአጉሊ መነጽር የሚታይ ዓለምን ያሳያል። የፈንገስ እና ሌሎች ረቂቅ ተሕዋስያን የኤሌክትሪክ እንቅስቃሴን የሚያጠናው አዳምትዝኪ፣ ሳያውቅ በሱመርሴት፣ ዩናይትድ ኪንግደም የስላም ሻጋታ ናሙናዎችን ሲሰበስብ ትእይንቱን ያዘ። ተራ የሚመስለው ቅጠሉ በውስጥዋ ውስጥ አስደናቂ እና አስገራሚ አለምን አሳይቷል።
በካናዳ በዳይኖሰር ቁፋሮ ወቅት በሁለት የፕራይሪ ራትል እባቦች መካከል ከፍተኛ ግጭትን በመያዝ በባህሪው ምድብ አንደኛ ሆኖ የወጣውን ዶ/ር ግሪጎሪ ፉንስተን ሌሎች ታዋቂ አሸናፊዎች ይገኙበታል። የሚስተር ኢምራን ሱልጣን አስደናቂ ምስል “የአበባ ጨረቃ በደመናማ ምሽት” በሚል ርዕስ በሥነ ፈለክ ጥናት ዘርፍ ሯጭ ሆኖ እንዲያገለግል አስችሎታል፣ ይህም ከቺካጎ ዳርቻዎች በተወሰዱ ደመናዎች መካከል የጨረቃን የኤችዲአር ጥንቅር አሳይቷል።
በስነ-ምህዳር ምድብ፣ የዶ/ር ቶም ሽሌሲገር ምስል “የሌሊት ኮከብ” የተሰኘው ምስል የአሸናፊነት ቦታውን ገልጿል፣ ይህም ትንንሽ ዓሳዎች ከደመቀ ኮራል ሪፍ በላይ የሚዋኙበት ትምህርት ቤት ያሳያል። በተጨማሪም፣ የፕሮፌሰር ማይክል ሜሬዲት እሳታማ ጀንበር ስትጠልቅ በአንታርክቲካ ውስጥ የተነሳው ፎቶ “በበረዶው ደቡብ መቃጠል” በሚል ርዕስ በመሬት ሳይንስ ዘርፍ የሁለተኛውን ቦታ አስመዝግቧል።
እ.ኤ.አ. በ2015 የተጀመረው የሮያል ሶሳይቲ አሳታሚ የፎቶ ውድድር የአለም አንጋፋውን ሳይንሳዊ ጆርናል 350ኛ አመት ያከብራል። በዩናይትድ ኪንግደም የሚገኘው ሮያል ሶሳይቲ ከተለያዩ ዘርፎች የተውጣጡ ሳይንቲስቶችን ያቀፈ የተከበረ ህብረት ነው።
ስለ ውድድሩ ተጨማሪ አስገራሚ ምስሎች እና መረጃ ለማግኘት የሮያል ሶሳይቲውን ኦፊሴላዊ ድረ-ገጽ ይጎብኙ።