Perfluoroalkyl አሲዶች በዲኤንኤ መበላሸት ምክንያት የስነምህዳር ስጋቶችን ሊያስከትሉ ይችላሉ።

በ Eco-Environment & Health በጆርናል ላይ በቅርቡ የታተመ አንድ ጥናት አንድ ግኝቱን ገልጿል፡- ፐርፍሎሮአልኪል አሲድ (PFAAs)፣ በጽናታቸው እና ሰፊ የአካባቢ መገኘት ምክንያት የሚታወቁት ፐርፍሎሮአልኪል አሲዶች የዲኤንኤ መበላሸትን የማፋጠን ችሎታ አላቸው። ይህ አዲስ ግንዛቤ ከPFAA ጋር የተያያዙ ሊሆኑ የሚችሉ የስነ-ምህዳር ስጋቶችን ያጎላል እና ጥብቅ ደንቦችን እና አጠቃላይ የአካባቢ ክትትልን አስፈላጊነት ላይ ያጎላል።
ጥናቱ እንደ ጄል ኤሌክትሮፊዮሬሲስ፣ አልትራቫዮሌት-የሚታይ ስፔክትሮስኮፒ፣ የአቶሚክ ኃይል ማይክሮስኮፒ እና density functional theory ስሌት የመሳሰሉ የላቀ ቴክኒኮችን በመጠቀም በተለያዩ ፒኤፍኤኤኤ እና ዲ ኤን ኤ መካከል ያለውን መስተጋብር መርምሯል። ተመራማሪዎቹ ፒኤፍኤኤዎች በቫን ደር ዋልስ ሃይሎች እና በሃይድሮጂን ትስስር አማካኝነት በዲ ኤን ኤ ውስጥ ከሚገኙት የ AT ቤዝ ጥንዶች ጋር እንደሚገናኙ ደርሰውበታል፣ ይህም ዲ ኤን ኤ ለኤንዛይም መበላሸት የበለጠ ተጋላጭ ያደርገዋል። ከፍተኛ ተጽዕኖ በአንጻራዊ ሁኔታ ዝቅተኛ የ PFAA ዎች, እስከ 0.02 mg/L ዝቅተኛ, ቀጥተኛ ያልሆነ የመጠን-ውጤት ግንኙነትን ያመለክታል.
"ይህ ጥናት በ PFAAs እና በዲ ኤን ኤ መካከል ስላለው የሞለኪውላር ደረጃ መስተጋብር አዲስ ግንዛቤን ይሰጣል" ሲሉ የጂንናን ዩኒቨርሲቲ የጥናቱ መሪ ደራሲ ፕሮፌሰር ሊ ዢያንግ ተናግረዋል። "የእነዚህ ንጥረ ነገሮች የዲኤንኤ ኢንዛይም መበላሸትን በማፋጠን ላይ ያላቸውን ጉልህ ተፅእኖ ለመጀመሪያ ጊዜ አሳይተናል፣ይህም እነዚህ የማያቋርጥ ብክለት የሚያስከትለውን ስነምህዳር ለመገንዘብ ትልቅ ጠቀሜታ ይኖረዋል።"
የጥናቱ ዓለም አቀፋዊ የስነምህዳር ስጋት ግምገማ እንደ ዩኤስ፣ ካናዳ እና ቻይና ባሉ አገሮች የ PFAA ብክለት በተስፋፋባቸው ከመካከለኛ እስከ ከፍተኛ ሞለኪውላር ኢኮሎጂካል ስጋቶችን አሳይቷል። ይህ ግኝት አጠቃላይ የአካባቢ ቁጥጥርን አስፈላጊነት እና የ PFAA ን አጠቃቀም እና አወጋገድን በተመለከተ ጥብቅ ደንቦችን መተግበር አስፈላጊ መሆኑን ያጎላል።
ሳይንቲስቶች እና ፖሊሲ አውጪዎች እንደ ፒኤፍኤኤኤዎች ያሉ “ለዘላለም ኬሚካሎች” ድብቅ ሥነ-ምህዳራዊ ተፅእኖዎችን እንዲገነዘቡ አሳስበዋል። በአካባቢያችን ያሉትን የሞለኪውሎች ውስብስብ አሠራር በመዘርጋት ሥነ-ምህዳሮችን ለመጠበቅ እና ለሁሉም ቀጣይነት ያለው የወደፊት ሕይወት ለማረጋገጥ እርምጃዎችን መውሰድ እንችላለን።