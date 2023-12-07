የመድኃኒት ሜታቦሊዝምን በመተንበይ የኦፕቲብሪየም ግኝት ጥናት

ለመድኃኒት ፍለጋ የሶፍትዌር እና የኤአይአይ መፍትሄዎች ገንቢ የሆነው Optibrium በቅርቡ በ Xenobiotica መጽሔት ላይ እጅግ አስደናቂ ጥናት አሳትሟል። ጥናቱ ቀደም ባሉት የመድኃኒት ግኝቶች ውስጥ የሜታቦሊዝም እና የሜታቦላይትስ መንገዶች ትንበያን በእጅጉ የሚያሻሽል አዲስ ዘዴን አስተዋውቋል።
የመድሀኒት ሜታቦሊዝም ትክክለኛ ትንበያ ዘግይተው ደረጃ ላይ ያሉ እጩዎች ውድቀቶችን ለመከላከል እና ተቀባይነት ያላቸው መድሃኒቶችን ለማስወገድ ወሳኝ ነው. የሜታቦሊዝምን ዋና መንገዶች ገና በመነሻ ደረጃ በትክክል በመተንበይ ፣ የመድኃኒት ስኬት እድሉ በእጅጉ ሊሻሻል ይችላል።
ጥናቱ የሚጀምረው የኦፕቲብሪየም ፈጠራ የየትኛው ኢንዛይም TM ሞዴል እድገት እና ማረጋገጫን በመግለጽ ነው። ይህ ሞዴል የመድሃኒት እጩን የመቀየሪያ ዕድላቸው ያላቸውን የኢንዛይም ቤተሰቦች በተሳካ ሁኔታ ይተነብያል. በተጨማሪም፣ ኦፕቲብሪየም ይህን አዲስ ሞዴል ከዚህ ቀደም ከታተሙ ሞዴሎቻቸው ጋር ያዋህዳል፣ ለቁልፍ 450 እና 450ኛ ደረጃ መድሀኒት-መተጣጠፍ ኢንዛይሞች regioselectivity ሞዴሎችን ጨምሮ። እነዚህ ሞዴሎች የሜታቦሊዝም ቦታዎችን እና የሚያስከትሉትን ሜታቦላይቶች ለመተንበይ የኳንተም ሜካኒካል ማስመሰያዎች እና የማሽን መማሪያ ዘዴዎችን ይጠቀማሉ። ሌላው አስፈላጊ ሞዴል የትኛው ፒ XNUMX ሞዴል ለአንድ ውህድ ሜታቦሊዝም ተጠያቂ የሆኑትን የተወሰኑ ሳይቶክሮም ፒ XNUMX አይዞፎርሞችን ይተነብያል።
እነዚህን ጥምር የሞዴል ውጤቶች በመጠቀም፣ ኦፕቲብሪየም በጣም ሊከሰት የሚችለውን የሜታቦሊዝም መንገዶችን እና በሙከራ ሊታዩ የሚችሉትን ተዛማጅ ሜታቦላይቶች ለመወሰን አዲስ ዘዴን ያቀርባል። ጥናቱ እንደሚያሳየው ይህ ዘዴ የተዘገበው ሜታቦሊዝምን በመለየት ረገድ ከፍተኛ ስሜትን ያሳያል እና በ vivo metabolite መገለጫዎች ውስጥ ለመተንበይ አማራጭ ዘዴዎች ጋር ሲነፃፀር ከፍተኛ ትክክለኛነትን ይሰጣል። ይህ እድገት ተመራማሪዎች የተሻሻለ የሜታቦሊክ መረጋጋት እና የተሻሻሉ የደህንነት መገለጫዎች ያላቸውን ውህዶች እንዲለዩ ያስችላቸዋል፣ ይህም የኦፕቲብሪየም በቅርቡ የጀመረውን የስታርድሮፕ ሜታቦሊዝም ሞጁሉን ያጠናክራል።
የኦፕቲብሪየም ዋና ሳይንቲስት ዶክተር ማሪዮ ኦረን በጥናቱ ግኝቶች መደሰታቸውን ገልጸዋል። እሱ እንዳለው፣ “የእኛ የቅርብ ጊዜ ጥናት ስድስት ዓመታትን ያተኮረ ምርምርን ይወክላል፣ በዚህም ምክንያት ተጠቃሚዎች ለተለያዩ መድኃኒት መሰል ውህዶች የሜታቦሊክ መንገዶችን ለመተንበይ የሚያስችል ተግባራዊ ሞዴል አስገኝቷል። በጥንቃቄ በተሰበሰቡ የመረጃ ስብስቦች እና በፊርማችን ምላሽ ሰጪ-ተደራሽነት አቀራረብ፣ ለወሳኝ ደረጃ XNUMX እና ደረጃ II ኢንዛይም ቤተሰቦች ትክክለኛ አይዞፎርም-ተኮር የሪጂዮ ምርጫ ሞዴሎችን አዘጋጅተናል።
የዚህ ጥናት ህትመት በመድኃኒት ግኝት መስክ ጉልህ የሆነ ምዕራፍ የሚያመለክት ሲሆን ተመራማሪዎች የመድኃኒት ሜታቦሊዝምን ለመተንበይ ኃይለኛ መሣሪያ ይሰጣቸዋል። የኦፕቲብሪየም ግኝት ዘዴ የመድኃኒት ልማት ቅልጥፍናን እና የስኬት መጠኖችን ሊለውጡ የሚችሉ አዳዲስ ግንዛቤዎችን እና አዳዲስ መፍትሄዎችን ይሰጣል።
ስለ ኦፕቲብሪየም ወይም የStarDrop ሜታቦሊዝም ሞጁል ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ድህረ ገጻቸውን በ https://optibrium.com/project/metabolism-module/ መጎብኘት ይችላሉ [ኢሜል የተጠበቀ]ን ያነጋግሩ ወይም በ +44 1223 815900 ይደውሉ።