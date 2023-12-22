አዲስ ማስረጃ የምእራብ አንታርክቲክ የበረዶ ሉህ በቅርቡ እንደሚፈርስ ይጠቁማል

ሳይንቲስቶች ከ120,000 ዓመታት በፊት ባለፈው ኢንተርግላሲያል ጊዜ ውስጥ የምዕራብ አንታርክቲክ አይስ ሉህ (WAIS) ውድቀትን ለማወቅ ኦክቶፐስ ዲኤንኤን በመጠቀም እጅግ አስደናቂ የሆነ ግኝት አድርገዋል። ይህ ወቅት በተለይ ዛሬ ካጋጠመው ጋር ተመሳሳይ የሆነ የአለም ሙቀት ስለነበረው በጣም ጠቃሚ ነው። በቅርብ ጊዜ በሳይንስ የታተመው ትንታኔ፣ ከ125,000 ዓመታት በፊት በገለልተኛነት የሚኖሩ የኦክቶፐስ ህዝቦች በነጻነት እርስበርስ ተዳምረው ከበረዶ ነጻ የሆነ ኮሪደር መኖሩን ያሳያል። እነዚህ ግኝቶች WAIS ቀደም ሲል ከተገመተው በላይ ለመፈራረስ በጣም የቀረበ ነው የሚል ስጋት ያሳድራሉ፣ ይህ ደግሞ የአለም ሙቀት መጨመር በ3.3 ዲግሪ ሴልሺየስ ውስጥ በተገለጸው ግብ ላይ ካልሆነ በረጅም ጊዜ ከ5 እስከ 1.5 ሜትር የሚደርስ የባህር ከፍታ ላይ ከፍተኛ ጭማሪ ሊያስከትል ይችላል የሚል ስጋት ይፈጥራል። የፓሪስ ስምምነት.
ጥናታቸውን ለማካሄድ የሳይንስ ሊቃውንት በቱርኬት ኦክቶፐስ የጄኔቲክ መረጃ ላይ አተኩረው ነበር. ዝርያው በግምት 12 ዓመታት የሚቆይ እና ከአራት ሚሊዮን ዓመታት በፊት የወጣው ዝርያ በመላው አንታርክቲካ አህጉር ውስጥ እንደሚገኝ አስተውለዋል. ኦክቶፐስ ትላልቅ እንቁላሎችን በባህር ወለል ላይ ይጥላል, ይህም መፈልፈሉን ለማረጋገጥ ከወላጆች ከፍተኛ ጥረት ይጠይቃል. ይህ ባህሪ ረጅም ርቀት የመጓዝ አቅማቸውን ይገድባል። በተጨማሪም ክብ ቅርጽ ያላቸው የባህር ሞገዶች በተወሰኑ ዘመናዊ መኖሪያዎች ውስጥ እንቅስቃሴያቸውን ይገድባሉ.
በ Weddell ፣ Amundsen እና Ross Seas ውስጥ ያለውን የቱርክ ኦክቶፐስ የዘረመል መገለጫዎችን በማነፃፀር የምርምር ቡድኑ ከመጨረሻው ኢንተርግላሲያል ጊዜ ጀምሮ ያለውን የዘረመል ግንኙነት አቋቋመ። ትንታኔው WAIS በታሪክ ውስጥ በሁለት የተለያዩ ነጥቦች ወድቋል፡ በመጀመሪያ ከ3 እስከ 3.5 ሚሊዮን ዓመታት በፊት በነበረው የፕሊዮሴኔ አጋማሽ ጊዜ፣ እና በመጨረሻው ኢንተርግላሲያል ጊዜ ውስጥ በግምት ከ129,000 እስከ 116,000 ዓመታት በፊት። በተለይም፣ የመጨረሻው የኢንተርግላሲያል ጊዜ ከቅድመ-ኢንዱስትሪያዊ ደረጃዎች ጋር ሲነጻጸር በግምት 1.5 ዲግሪ ከነበረው የአለም ሙቀት መጨመር ጋር ተገጣጠመ።
በአውስትራሊያ ከሚገኘው የጄምስ ኩክ ዩኒቨርሲቲ ዋና ጸሃፊ ሳሊ ላዉ “ይህ ጥናት የአለም ሙቀት አሁን ካለው ደረጃ ጋር ተመሳሳይ በሆነበት ወቅት WAIS መውደቁን የሚያሳዩ ተጨባጭ ማስረጃዎችን ያቀርባል። ከ1.2ዎቹ መገባደጃ ጀምሮ 1700 ዲግሪ ሴልሺየስ ደርሷል የተባለውን የአለም ሙቀት አሁን ያለውን መጨመር፣በዋነኛነት እንደ ቅሪተ አካል ነዳጆች ባሉ የሰው ልጆች ተግባራት ምክንያት እንደሆነ ደራሲዎቹ ገልጸዋል።
የአየር ንብረት ለውጥ ሊያስከትል የሚችለውን ውጤት ለመረዳት የዚህ ምርምር አንድምታ ወሳኝ ነው። የሙቀት መጨመርን ለመገደብ እና ተጨማሪ ውድቀትን ለመከላከል እርምጃ ካልተወሰደ, የምዕራብ አንታርክቲክ የበረዶ ንጣፍ በቅርብ ጊዜ ውስጥ አስከፊ የባህር ከፍታ መጨመር ሊያስከትል ይችላል.