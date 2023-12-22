ኦክቶፐስ ዲ ኤን ኤ ያለፈው የአንታርክቲክ የበረዶ ንጣፍ መደርመስ ፍንጭ ይሰጣል

የአውስትራሊያ እና የኒውዚላንድ ሳይንቲስቶች አዲስ ጥናት እንደሚያመለክተው ከ120,000 ዓመታት በፊት የአንታርክቲክ የበረዶ ንጣፍ ወድቋል። ጥናቱ ያተኮረው በደቡብ ውቅያኖስ ውስጥ በሚገኘው የቱርኬት ኦክቶፐስ የዘረመል ትስስር ላይ ሲሆን ይህም ከመጨረሻው የግላሲያል ጊዜ ጋር ያለውን ግንኙነት ገልጿል፣ ይህም በሞቃታማ የአየር ጠባይ፣ ከፍ ያለ የባህር ከፍታ እና አነስተኛ የበረዶ ንጣፍ ተለይቶ ይታወቃል።
በሳይንስ ጆርናል ላይ የታተመው ግኝቶቹ የዌስት አንታርክቲክ አይስ ሉህ (WAIS) በዚያ ጊዜ ውስጥ ወድቆ ስለመሆኑ ቀጣይ ክርክር አስተዋጽኦ አድርጓል። የአውስትራሊያ ጄምስ ኩክ ዩኒቨርሲቲ የጥናት መሪ Jan Strugnell "ይህ የዘረመል ግንኙነት የሚቻለው በመጨረሻው ኢንተርግላሻል ወቅት የ WAIS ሙሉ ውድቀት ከተከሰተ ብቻ ነው" ሲሉ አብራርተዋል።
ተመራማሪዎቹ በበረዶው ላይ የተከፈተ ክፍት ቦታ ኦክቶፐስ ዛሬ ዌዴል፣አሙንድሰን እና ሮስ ባህር ላይ እንዲጓዙ አስችሏቸዋል፣ይህም በህዝቡ መካከል የጄኔቲክ ቁሶች እንዲለዋወጡ አድርጓል። "በቅርብ ጊዜ የአለም ሙቀት ከዛሬ ጋር በሚመሳሰልበት ጊዜ WAIS እንዴት እንደተዋቀረ መረዳታችን የወደፊቱን የአለም የባህር ከፍታ ትንበያዎችን ለማሻሻል ይረዳናል" ሲል ስትሩግኔል አክሏል።
የመጨረሻው የኢንተርግላሲያል ወቅት በአለምአቀፍ አማካኝ የሙቀት መጠን ከ0.5-1.5 ዲግሪ ሴልሺየስ ይሞቃል ከቅድመ-ኢንዱስትሪያል ደረጃዎች ጋር ሲነፃፀር፣ የባህር ከፍታ ከዛሬ ጋር ሲነጻጸር ከ5-10 ሜትር ከፍ ብሏል። ነገር ግን፣ የ WAIS ጠቀሜታ አሁን ባለው የአለም አቀፍ የባህር ከፍታ መጨመር ላይ ባለው አስተዋፅኦ ላይ ነው። የበረዶው ንጣፍ ሙሉ በሙሉ መፍረስ የአለምን የባህር ከፍታ ከ3 እስከ 5 ሜትር ከፍ ሊያደርግ ይችላል።
ይህ ጥናት ስለ ወቅታዊ እና የወደፊቱ የአየር ንብረት ለውጥ ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ ያለፉ የአየር ሁኔታ ሁኔታዎችን ማጥናት አስፈላጊነት ላይ ብርሃን ይፈጥራል። በኦክቶፐስ ውስጥ የጄኔቲክ ግንኙነትን በመመርመር ሳይንቲስቶች ቀደም ባሉት ጊዜያት በተመሳሳይ የሙቀት ሁኔታዎች ውስጥ የበረዶ ንጣፎችን እንዴት እንደሚያሳዩ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ያገኛሉ። እንዲህ ዓይነቱ እውቀት ስለወደፊቱ የባህር ከፍታ መጨመር የበለጠ ትክክለኛ ትንበያዎችን ያሳውቃል እና ተጽእኖውን ለመቀነስ ይረዳናል.