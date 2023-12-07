የኒውዚላንድ ሰማይን ለማብራት ብርቅ የሜቴክ ሻወር

በጉጉት የሚጠበቀው የሜትሮ ሻወር ማክሰኞ ምሽት የኒውዚላንድን የምሽት ሰማያትን ለማስደሰት ተዘጋጅቷል። በኦታጎ ዩኒቨርሲቲ የጂኦሎጂ ባለሙያ የሆኑት ፕሮፌሰር ጀምስ ስኮት እንዳሉት ይህ ያልተለመደ ክስተት ከማንም የተለየ እንደሚሆን ተንብዮአል። ሻወር በ46 ከጁፒተር ጋር ከተገናኘ በኋላ ከፍተኛ መጠን ያለው ፍርስራሹን የለቀቀው ኮሜት 1972ፒ ከማለፉ ጋር የተያያዘ ነው።ይህ ፍርስራሽ አሁን የምድርን ምህዋር ያጠፋል፣ይህም ከአራት እስከ አምስት ሰአታት አካባቢ የሚታይ አስደናቂ ማሳያ ነው።
የምድር ምህዋር ከኮሜት እና ከአስትሮይድ ፍርስራሾች ጋር ሲቆራረጥ የሜትሮ ሻወር በየአመቱ የሚከሰት ቢሆንም አዳዲሶችን ማግኘት ብርቅ ነው። እንደ ሃሌይ ኮሜት ያሉ አንዳንድ የሜትሮ ሻወር ዝናብ በሺዎች ለሚቆጠሩ ዓመታት ተመዝግቧል። ነገር ግን፣ መጪው ሻወር ልዩ ነው ምክንያቱም የመጀመሪያው ቅርብ ከሆነው ምድር ነገር ዊርታነን ጋር የተያያዘ ነው።
ከዊርታነን የሜትሮ ሻወር ጋር መገጣጠም ጀሚኒድስ በመባል የሚታወቀው ሌላው አስደናቂ ክስተት ሲሆን ይህም በምሽት ሰማይ ላይ ከተለያየ አቅጣጫ የመጣ ይመስላል። የአየር ሁኔታ ሁኔታዎች ከፈቀዱ፣ ተመልካቾች በዚህ የሰማይ ትዕይንት ወቅት የተኩስ ኮከቦችን ለማየት መጠበቅ ይችላሉ። አተር የሚያህሉ ፍርስራሾች የሆኑት ሜትሮይድስ ወደ ምድር ከባቢ አየር ሲገቡ ይሞቃሉ እና ይተነትላሉ፣ ይህም በሜትሮ ዝናብ ወቅት በብዛት የሚታየውን የሚያብረቀርቅ መንገድ ይፈጥራል።
ፋየርቦል በመባል የሚታወቁት ትላልቅ ሜትሮሮዶች የተለየ እይታ ይፈጥራሉ። እነዚህ እስከ ብዙ ኪሎ ግራም የሚመዝኑ ፍርስራሾች ወደ ምድር ይጠጋሉ እና ጨለማ በረራ በሚባል ሂደት ውስጥ ሲገቡ ይስተዋላሉ። በኒው ዚላንድ ውስጥ ከ100 በላይ ካሜራዎችን ያቀፈ የዜጎች ሳይንስ አውታር ፋየርቦልስ Aotearoa የሜትሮ ሻወርን ምስል ይቀርፃል። የኔትወርኩ አላማ ወደ ሀገር ውስጥ ሊያርፉ የሚችሉ እና ለሳይንሳዊ ምርምር አስተዋፅዖ ያላቸውን የሚቲዮሬትስ ክትትል ማድረግ ነው።
የሜትሮር ሻወር በትክክል መተንበይ ባይቻልም፣ ፕሮፌሰር ስኮት በጠራራ ምሽቶች፣ ተመልካቾች ጀርባቸው ላይ ተኝተው ወደ ሰማይ እየተመለከቱ የተኩስ ኮከቦችን ማየት መቻል አለባቸው ሲሉ አረጋግጠዋል። ይህ ክስተት ለተመራማሪዎች ስለ ኮሜት እና አስትሮይድ ተፈጥሮ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል፣ በመጨረሻም በምድር ላይ ወደፊት ስለሚፈጠሩ ተጽእኖዎች ያለንን ግንዛቤ ይጨምራል። ይህንን የሰማይ ትዕይንት ሙሉ ለሙሉ ለመደሰት፣ ከከተማ ብርሃን መብራቶች ርቆ የሚገኝ ቦታ መፈለግ ይመከራል፣ ሰማዩ ጠቆር ባለ መጠን ማሳያው ይበልጥ ማራኪ ይሆናል።