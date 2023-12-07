የባህር ወፎች፡ የኮራል ሪፍ መልሶ ማግኛን ለማሳደግ ያልተጠበቁ አጋሮች

በቅርብ ጊዜ በላንካስተር ዩኒቨርሲቲ የተደረገ ጥናት በባህር ወፎች እና በሐሩር ክልል ውስጥ በሚገኙ ኮራል ሪፎች መካከል ያለውን አስገራሚ ግንኙነት አረጋግጧል። የማያቋርጥ የአየር ሙቀት መጨመር እነዚህን ደካማ ስነ-ምህዳሮች ስጋት ላይ መውደቁን ቢቀጥልም፣ የባህር ወፎች ለመነቃቃት ቁልፉን ሊይዙ የሚችሉ ይመስላል።
ጥናቱ ያተኮረው አክሮፖራ በተባለው ወሳኝ የኮራል አይነት ላይ ሲሆን ይህም የዓሣን ቁጥር ለማስቀጠል እና አጠቃላይ የሪፍ እድገትን ለመጠበቅ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ተመራማሪዎቹ በባህር ወፎች በሚኖሩባቸው ደሴቶች አቅራቢያ የሚገኙት ኮራል ሪፎች የባህር ወፎች ከሌላቸው ሪፎች ጋር ሲነፃፀሩ ክስተቶችን ካጸዱ በኋላ በፍጥነት የማገገሚያ ጊዜዎች እንደሚያሳዩ ደርሰውበታል ።
እንዲያውም በሐሩር ክልል በሚገኙ ኮራል ሪፎች አካባቢ የባሕር ወፎች መኖራቸው የባሕር ወፎች ቅኝ ከሌላቸው ሪፎች በእጥፍ የሚበልጥ ዕድገት አስገኝቷል። ይህ በባህር ሙቀት መጨመር ምክንያት የሚከሰተውን የነጣው ክስተቶች ድግግሞሽ ከግምት ውስጥ በማስገባት ብዙ ጊዜ ወደ ኮራል ሞት ይመራዋል ወሳኝ መረጃ ነው።
በባህር ወፎች ቅኝ ግዛቶች አቅራቢያ የታየው የተፋጠነ ማገገም የአየር ንብረት ለውጥን በሚመለከት በኮራል ሪፎች መካከል ባለው ሕልውና እና መጥፋት መካከል ያለውን ልዩነት ሊያመለክት ይችላል። ከመቼውም ጊዜ በበለጠ በተደጋጋሚ በተከሰቱ የነጣይ ክስተቶች፣ የእነዚህ ሪፎች በፍጥነት ወደ ኋላ የመመለስ ችሎታ በጣም አስፈላጊ ነው።
ስለዚህ, የባህር ወፎች የኮራል ሪፎችን ለማገገም አስተዋፅኦ የሚያደርጉት እንዴት ነው? መልሱ የሚገኘው በንጥረ ነገር የበለፀገ ጓኖ ነው። በክፍት ውቅያኖስ ውስጥ ያሉ አሳዎችን የሚመገቡ የባህር ወፎች በናይትሮጅን እና ፎስፎረስ የበለፀገውን ጓኖን ትተው ወደ ደሴቶች ይመለሳሉ። ጓኖ ወደ ባህር ውስጥ ሲታጠብ ኮራልን እና ሌሎች የባህር ላይ ዝርያዎችን ያዳብራል, ለእድገት አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን ያቀርባል.
የላንካስተር ዩኒቨርሲቲ የባህር ውስጥ ስነ-ህይወት ኤክስፐርት የሆኑት ኬሲ ቤንክዊት የተባሉት መሪ ደራሲ “ውጤታችን በግልጽ እንደሚያሳየው ከባህር ወፍ የተገኙ ንጥረ ምግቦች ፈጣን የኮራል እድገትን እና በአክሮፖራ ኮራል ውስጥ ፈጣን የማገገም ፍጥነትን እየገፉ ነው።
የጥናት ቡድኑ ጥናቱን ለማረጋገጥ በጥናቱ ራቅ ባለ የህንድ ውቅያኖስ ደሴቶች ውስጥ በባህር ወፍ በሚበዛባቸው ደሴቶች አቅራቢያ የሚገኙትን ሪፎች በአይጦች ከተወረሩ ደሴቶች ጋር በማነፃፀር በባህር ወፎች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድሯል ። በተጨማሪም አክሮፖራ ኮራሎችን በደሴቶች መካከል በመትከል የሙከራ ዘዴን አካሂደዋል ይህም የባህር ወፍ በንጥረ ነገር ማበልጸግ እና የኮራል እድገትን መጨመር ያለውን ጠቀሜታ የበለጠ አረጋግጧል።
በተከታታይ የነጣው ክስተቶች መካከል ያለው አማካይ ጊዜ በከፍተኛ ሁኔታ እየቀነሰ በመምጣቱ በባህር ወፎች ቅኝ ግዛቶች አቅራቢያ የሚታዩት አጭር የማገገሚያ ጊዜዎች ወሳኝ ጠቀሜታ አላቸው። የማገገሚያ ጊዜዎች ትንሽ ቅነሳዎች እንኳን በአጭር ጊዜ ውስጥ የኮራል ሽፋንን ለመጠበቅ ይረዳሉ.
ይህ ጥናት የኮራልን የመቋቋም አቅም ለማጎልበት ተፈጥሯዊ መፍትሄን ብቻ ሳይሆን የስነ-ምህዳሮችን ትስስር እና የብዝሀ ህይወት ጥበቃ ጥረቶች ሰፊ ተፅእኖዎችን ያጎላል። በባህር ወፎች ውስጥ የሚገኙትን ያልተጠበቁ አጋሮች በመገንዘብ ፕላኔታችንን የሚያበለጽጉትን ኮራል ሪፎችን ለመጠበቅ እና ለማደስ የሚያስችል አቅም አለን።