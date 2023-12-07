አዲስ ጥናት በ Quark-Gluon Plasma ውስጥ በጄት ኢነርጂ ኪሳራ ውስጥ ያለውን ልዩነት ያሳያል

በLarge Hadron Collider ውስጥ በሳይንቲስቶች የተደረገ የቅርብ ጊዜ ጥናት በሃይል ኳርኮች፣ ግሉኖኖች እና quark-gluon ፕላዝማ (QGP) መካከል ስላለው ውስብስብ መስተጋብር ብርሃን ፈንጥቋል። ግኝቶቹ እንደሚጠቁሙት የተለያዩ ንዑስ መዋቅር ያላቸው ጄቶች QGPን ሲያቋርጡ የተለያዩ የኃይል ብክነት ደረጃዎች ያጋጥሟቸዋል።
በATLAS ሙከራ የተሰበሰበውን የግጭት መረጃ በመጠቀም ተመራማሪዎቹ በQGP ውስጥ ጠባብ እና ሰፊ መዋቅር ያላቸው ጄቶች ያላቸውን የኃይል ኪሳራ ለመለካት ችለዋል። ውጤቶቹ ሰፋ ያለ የመክፈቻ ማዕዘኖች ያላቸው ጄቶች ከጠባብ ጄቶች ጋር ሲነፃፀሩ የበለጠ ሃይል እንደሚያጡ የሚጠቁመውን ዲኮሄረንስ መላምት የሚያረጋግጡ ወሳኝ መረጃዎችን ይሰጣሉ።
ይህንን ትንታኔ ለመፈጸም ሳይንቲስቶቹ በኤቲኤልኤስ ማወቂያ ውስጥ ከተለያዩ ንዑስ ዳሳሾች የተገኘውን መረጃ አጣምሮ የያዘ ስልተ-ቀመር ተጠቅመዋል፣ ይህም በከባድ-አዮን ግጭቶች ውስጥ ስለ ጄትስ ውስጣዊ መዋቅር ትክክለኛ ግንዛቤ እንዲኖር ያስችላል። ጥናቱ እንደሚያመለክተው የጄት የመክፈቻ አንግል በ QGP ውስጥ ያለውን የኃይል ብክነት መጠን ለመወሰን ትልቅ ሚና ይጫወታል።
በተጨማሪም፣ ጥናቱ እንደሚያሳየው QGP በጄት ውስጥ የሚያልፈውን ጠንካራ ንኡስ መዋቅር አያስተካክለውም፣ ይልቁንም ሰፋ ያሉ ንዑሳን መዋቅሮች ያላቸውን አውሮፕላኖች ማፈን ነው። ይህ የግኝቶቹ ገጽታ በጄት የመጀመሪያ ከባድ መሰንጠቅ የወሳኙን አንግል አስፈላጊነት አጉልቶ ያሳያል።
የጥናቱ ውጤት የኳርክ-ግሉን ፕላዝማ ባህሪያትን እና ባህሪን ለመረዳት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ያበረክታል። ሳይንቲስቶች ከቢግ ባንግ በኋላ ከነበሩት ጋር ተመሳሳይ የሆኑ ከባድ ሁኔታዎችን እንደገና በመፍጠር ስለ ጽንፈ ዓለም የመጀመሪያ ደረጃዎች ጥልቅ ግንዛቤ ሊያገኙ ይችላሉ። የዚህ ጥናት ግኝቶች በኒውክሌር ፊዚክስ መስክ ተጨማሪ እድገቶችን እና አጽናፈ ዓለማችንን የሚቆጣጠሩትን መሰረታዊ ሀይሎችን ለመረዳት ይረዳል።