ሰሜናዊው ብርሃኖች፡ ብርቅዬ እና ማራኪ እይታ

የሰሜኑ መብራቶች፣ እንዲሁም አውሮራ ቦሪያሊስ በመባልም የሚታወቁት፣ የማታ ሰማያችንን የሚማርክ እና የማይታወቅ ክስተት ነው። ይህንን ትዕይንት ለማየት ዕድለኛ ለሆኑት በማስታወሻቸው ላይ የማይሽር አሻራ ጥሎ ያለፈ ልምድ ነው። የሰሜናዊውን መብራቶች የማየት እድሉ ብዙውን ጊዜ በብስጭት ያበቃል, ለኒው ኢንግላንድ ክፍሎች ልዩ እድል አለ.
የሰሜኑ መብራቶች እንዲታዩ የሚያደርገው ምንድን ነው? በቅርቡ፣ በፀሀይ ግርዶሽ የተነሳ ሶስት የተለያዩ “የኮሮናል ጅምላ ማስወጣት” በፀሀይ ገጽ ላይ አስከትሏል፣ ይህም ያልተለመደ “ሃሎ CME” ፈጠረ። እነዚህ ማስወጣቶች በሴኮንድ 2,000 ማይል አካባቢ በሚገርም ፍጥነት የተከሰሱ ቅንጣቶችን ከፀሀይ መባረርን ያካትታሉ። በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ የተከሰተው በጣም የቅርብ ጊዜ ማስወጣት የመጣው በቀጥታ ወደ ምድር ትይዩ ከሆነ የፀሐይ ቦታ ነው። ሳይንቲስቶች እነዚህ ቅንጣቶች ወደ ፕላኔታችን ሲደርሱ “ከባድ የጂኦማግኔቲክ አውሎ ነፋስ” ሊፈጠር እንደሚችል ይተነብያሉ።
የአውሮራል ክስተትን ክብደት አስቀድሞ ለመተንበይ ፈታኝ ቢሆንም፣ በርካታ የማስወገጃዎች መከሰት “ሰው በላ CME” ሊኖር እንደሚችል ይጠቁማል። ይህ ክስተት ትልቅ ማዕበልን በመዋጥ እና ከትናንሾቹ ጋር በማዋሃድ የበለጠ ጉልህ የሆነ ክስተት የመፍጠር እድልን ይጨምራል። እንዲህ ዓይነቱ ውጤት G3 ወይም G4 ክፍል ጂኦማግኔቲክ አውሎ ነፋስ ሊያስከትል ይችላል - በጣም ከተለመዱት G1 ወይም G2 ክስተቶች ጋር ሲነጻጸር ያልተለመደ ክስተት. G3 ወይም G4 አውሎ ነፋስ መካከለኛ ኬክሮስ አካባቢዎች፣ ኒው ኢንግላንድን ጨምሮ የሰሜናዊውን መብራቶች ለማየት ጥሩውን እድል ይሰጣል።
በኒው ኢንግላንድ ውስጥ የሰሜኑን መብራቶች መቼ ለማየት መጠበቅ እንችላለን? የአውሎ ነፋሱ ከፍተኛው አርብ ጠዋት ወደ ምድር እንደሚደርስ ይገመታል፣ ይህም ለሊት ሀሙስ ምሽት ጥሩውን የእይታ ጊዜ ያደርገዋል። ይሁን እንጂ የሰሜኑ መብራቶችን የመመስከር እድሉ ለአብዛኞቹ ግለሰቦች ዝቅተኛ ነው. እድሎችዎን ለመጨመር ባለሙያዎች ከአርቴፊሻል ብርሃን ምንጮች ርቀው እንዲፈልጉ ይመክራሉ, የሰሜናዊውን አድማስ ያልተደናቀፈ እይታን ያረጋግጡ, እና ትንበያዎች ላይ እንደተዘመኑ ይቆዩ.
በየጥ:
ጥ: የሰሜኑ መብራቶች መንስኤው ምንድን ነው?
መ፡ የሰሜኑ መብራቶች የሚከሰቱት ከፀሀይ በተሞሉ ቅንጣቶች ሲሆን ይህም ከምድር ከባቢ አየር ጋር መስተጋብር ይፈጥራል እና አስደናቂ የብርሃን ማሳያዎችን ይፈጥራል።
ጥ: የሰሜኑን መብራቶች ለማየት የተሻለው ጊዜ መቼ ነው?
መ፡ የሰሜኑ መብራቶች በብዛት የሚታዩት እንደ ጂኦማግኔቲክ አውሎ ነፋሶች ባሉ ከፍተኛ የፀሀይ እንቅስቃሴ ወቅት ነው። በጣም ጥሩው ጊዜ እንደ አካባቢዎ እና እንደ ልዩ ሁኔታዎች ይለያያል.
ጥ: የሰሜን መብራቶችን ለማየት ልዩ መሣሪያ ያስፈልገኛል?
መ: የተሻሉ ምስሎችን ወይም ቪዲዮዎችን በፕሮፌሽናል ካሜራ መሳሪያዎች ማንሳት ቢቻልም, እርቃናማው ዓይን አሁንም የሰሜናዊውን መብራቶች ውበት ሊመሰክር ይችላል.