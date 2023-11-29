የሊቲየም ፕላዝማ ዳይናሚክስ በሌዘር-የተፈጠረው ብልሽት ስፔክትሮስኮፒ ላይ አዳዲስ ግንዛቤዎች

በሞስኮ፣ ሩሲያ ውስጥ በሚገኝ የምርምር ተቋም ውስጥ የሚገኙ ሳይንቲስቶች የሊቲየም ፕላዝማን በሌዘር-መበላሸት ስፔክትሮስኮፒ (LIBS) ውስጥ ያለውን ባህሪ በመረዳት ረገድ ከፍተኛ እድገት አሳይተዋል። የዚህ ፕላዝማ ተለዋዋጭነት አዲስ ግንዛቤን የሚሰጡ ግኝቶቻቸው በቅርብ ጊዜ በታዋቂው ጆርናል Spectrochimica Acta ክፍል B፡ አቶሚክ ስፔክትሮስኮፒ ታትመዋል።
LIBS ለቁስ ትንተና በስፋት ጥቅም ላይ የዋለ ቴክኒክ ነው፣ የቁሳቁስ ወለል በጨረር ምት (pulse) ማብራትን የሚያካትት፣ ይህም የቁሳቁስን ionization እና የፕላዝማ ጨረሮች ልቀትን ያስከትላል። ይህ ዘዴ በቶካማክ ሪአክተሮች ውስጥ የፕላዝማ ጥናትን ጨምሮ በተለያዩ መስኮች ተተግብሯል, እነዚህም መግነጢሳዊ መስኮችን በመጠቀም ፕላዝማን ለመዋሃድ ሙከራዎች ለመገደብ የሚረዱ መሳሪያዎች ናቸው.
ተመራማሪዎቹ የሊቲየም ፕላዝማ አፈጣጠርን፣ መስፋፋትን እና ጨረሮችን በትክክል ለመግለጽ 3DLINE ኮድን ጨምሮ የላቀ የማስመሰል ሶፍትዌርን በመጠቀም ዲቃላ ሞዴል ሰሩ። ከቀደምት ሞዴሎች በተለየ አዲሱ አቀራረብ ከሌዘር የልብ ምት ባህሪያት በስተቀር አነስተኛ ነፃ መለኪያዎችን ይፈልጋል። ሳይንቲስቶቹ በትልቅ የጅምላ-ሞኖክሮማተር መሳሪያ በመጠቀም በተደረጉ ተከታታይ የLIBS ሙከራዎች ሞዴላቸውን አረጋግጠዋል።
የሊቲየም ፕላዝማ የግልጽነት ሁኔታዎች በቀላሉ ሊጣሱ እንደሚችሉ መገለጡ በጥናቱ ላይ አንድ ጉልህ ግኝት ነው። በተለምዶ የ Li LIBS ፕላዝማዎች ከ97 nm (Li I) የመስመር ጨረር እስከ 671% ድረስ ይይዛሉ። ይሁን እንጂ ተመራማሪዎቹ እንደ 548 nm (Li II) እና 610 nm (Li I) መስመሮች ያሉ አንዳንድ መስመሮች በመምጠጥ ብዙም ያልተጎዱ ናቸው, በተለይም የሌዘር ጨረሩ በትክክል በ ላይ ላይ ያተኮረ ነው.
እነዚህ አዳዲስ ግንዛቤዎች በሊቲየም የተሸፈኑ ንጣፎችን ለሚያካትቱ ለወደፊት LIBS መተግበሪያዎች ተግባራዊ አንድምታ ሊኖራቸው ይችላል። የሊቲየም ፕላዝማን ባህሪ በትክክል በመረዳት ተመራማሪዎች እና መሐንዲሶች የባህሪ ሂደትን ማመቻቸት እና በተለያዩ የቴክኖሎጂ ጎራዎች ውስጥ የ LIBS አፈፃፀምን ማሳደግ ይችላሉ።
በየጥ:
1. በሌዘር-induced ብልሽት ስፔክትሮስኮፒ (LIBS) ምንድን ነው?
LIBS ፕላዝማ ለመፍጠር የቁስ ወለል በሌዘር pulse እንዲበራ ማድረግን የሚያካትት የቁሳቁስ ትንተና ዘዴ ሲሆን ይህም በስፔክትሮሜትር ሊተነተን የሚችል ጨረር ያስወጣል።
2. ቶካማክ ሬአክተር ምንድን ነው?
ቶካማክ ለኑክሌር ውህደት የሚያስፈልጉትን ሁኔታዎች ለማሳካት ፕላዝማን ለመገደብ መግነጢሳዊ መስኮችን የሚጠቀም መሳሪያ ነው።
3. ሳይንቲስቶች የሊቲየም ፕላዝማን እንዴት ያጠኑት?
ሳይንቲስቶቹ የሊቲየም ፕላዝማ አፈጣጠርን፣ መስፋፋትን እና ጨረሮችን ለማስመሰል 3DLINE ኮድን ያካተተ ድብልቅ ሞዴል ተጠቅመዋል። እንዲሁም የጅምላ-ሞኖክሮማተር መሳሪያን በመጠቀም የ LIBS ሙከራዎችን አድርገዋል።
4. የጥናቱ ቁልፍ ግኝቶች ምን ምን ነበሩ?
ጥናቱ እንደሚያመለክተው የሊቲየም ፕላዝማ ግልጽነት ሁኔታዎች በቀላሉ ሊጣሱ የሚችሉ ሲሆን የተለያዩ የእይታ መስመሮች የተለያየ የመጠጣት ደረጃን ያሳያሉ። የሌዘር ጨረሩ ወደ ላይኛው ላይ የበለጠ ትኩረት መስጠቱ የበለጠ ግልጽ የሆነ ፕላዝማ እንዲኖር አድርጓል።
5. እነዚህ ግኝቶች እንዴት ጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ?
ግኝቶቹ ተመራማሪዎች እና መሐንዲሶች LIBSን በመጠቀም በሊቲየም የተሸፈኑ ንጣፎችን ባህሪ እንዲያሻሽሉ ሊረዳቸው ይችላል ይህም በተለያዩ የሊቲየም ቁሳቁሶችን በሚያካትቱ አፕሊኬሽኖች ውስጥ የላቀ አፈጻጸምን ያመጣል።