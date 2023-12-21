ተመራማሪዎች የመሬት ላይ ፋንጅድ እንቁራሪት አዳዲስ ዝርያዎችን አገኙ

ባዮሎጂስቶች በኢንዶኔዢያ ሱላዌሲ ደሴት ላይ ከዚህ ቀደም የማይታወቅ የእንቁራሪት ዝርያ በማግኘታቸው አስደናቂ የሆነ ግኝት አደረጉ። ይህ አዲስ የታወቀው እንቁራሪት የሊምኖኔክቴስ ጂነስ ሲሆን ሊምኖኔክቴስ ፊሎፎሊያ ይባላል። 3 ሴሜ (1.2 ኢንች) የሚያህል snout-vents ርዝመት ሲለካው በሚያስደንቅ ሁኔታ ትንሽ የጎልማሳ የሰውነት መጠን ምክንያት ከአቻዎቹ መካከል ጎልቶ ይታያል።
በታዋቂ ጥርሶቻቸው የሚታወቁት የእንቁራሪት እንቁራሪቶች የዲክሮግሎሲዳ ቤተሰብ አባላት ሲሆኑ ከ75 በላይ በይፋ የታወቁ ዝርያዎችን ያቀፈ ነው። እነዚህ ጥርሶች በሌሎቹ የእንቁራሪት ዝርያዎች ውስጥ ትልቅ ወይም የማይገኙ ናቸው። የተንጠለጠሉ እንቁራሪቶች ውሾቻቸውን ለግዛት እና ለትዳር ጓደኛ ውዝግብ ይጠቀማሉ እና በአንዳንድ አጋጣሚዎች እንደ ግዙፍ ሴንቲግሬድ እና ጠንካራ ቅርፊቶች ያሉ ሸርጣኖችን ለመያዝ።
የሊምኖኔክቴስ ዝርያዎች በተለያዩ ክልሎች ማለትም ህንድ፣ ቻይና፣ ኢንዶቺና እና የሰንዳ ሼልፍ መሬቶች፣ ቦርንዮ፣ ሱማትራ እና ጃቫን ጨምሮ ይገኛሉ። ትላልቅ የሊምኖኔክቴስ ዝርያዎች ፈጣን ወንዞችን ሲመርጡ ትናንሾቹ ግን ቤታቸውን በቅጠል ቆሻሻ ወይም በወንዝ ዳርቻዎች ውስጥ ይሠራሉ.
በሊምኖኔክቴስ ፊሎፎሊያ ጉዳይ ላይ የምርምር ቡድኑ ወንዶቹ የእንቁላልን ክላች የመንከባከብ ኃላፊነት እንዳለባቸው አረጋግጧል። ምንም እንኳን ይህ ባህሪ በእንቁራሪቶች ውስጥ ሙሉ በሙሉ ያልተለመደ ቢሆንም አሁንም እንደ ብርቅ ሆኖ ይቆጠራል. የሳይንስ ሊቃውንት የእነዚህ እንቁራሪቶች ያልተለመዱ የመራቢያ ባህሪያት በአንፃራዊነት ከትንሽ ክራንቻዎቻቸው ጋር ሊገናኙ እንደሚችሉ ይጠቁማሉ.
የፊልድ የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር ጄፍሪ ፍሬድሪክ "በሱላዌሲ ላይ የተለያዩ መኖሪያዎች መኖራቸው እጅግ አስደናቂ የሆነ የብዝሃ ሕይወት መጠን፣ እንደ አማዞን ያሉ ተቀናቃኝ ቦታዎች እንዲኖር ያስችላል" ብለዋል። አዲስ የተገኙት ዝርያዎች Limnonectes phyllofolia, የሱላዌሲ ብዝሃ ህይወትን ይጨምራሉ.
ዶ/ር ፍሬድሪክ በተጨማሪ እነዚህን ልዩ ሞቃታማ አካባቢዎች የመጠበቅን አስፈላጊነት በተለይም ከመኖሪያ አካባቢ መጥፋት የሚነሱትን የጥበቃ ጉዳዮች በማጤን አፅንዖት ሰጥተዋል። "በምድር ላይ የትም የማይገኙ እንደ እነዚህ እንቁራሪቶች ያሉ እንስሳትን መማር እነዚህን ጠቃሚ የስነ-ምህዳሮች ጥበቃ ለማድረግ ይረዳል" ሲል ተናግሯል.
የዚህ ጥናት ግኝቶች, አዲሱን የእንቁራሪት ዝርያን በመመዝገብ, በሳይንሳዊ መጽሔት PLoS ONE ውስጥ ታትመዋል. ይህ እጅግ አስደናቂ ግኝት በሱላዌሲ እና በሌሎች ተመሳሳይ የአለም አካባቢዎች የሚገኘውን አስደናቂ የብዝሀ ህይወት የመጠበቅን ቀጣይነት ያለው ፍለጋ እና አስፈላጊነት አጉልቶ ያሳያል።