አዲስ ጥናት እንደሚያመለክተው ዓለም አቀፍ ውቅያኖሶች ቀደም ሲል ከታሰበው የበለጠ ተጋላጭ ናቸው።

የትሪኒቲ ኮሌጅ ዱብሊን ተመራማሪዎችን ጨምሮ በአለም አቀፍ የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው የአለም ውቅያኖሶች ቀደም ሲል ከሚታየው የበለጠ ደካማ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ሊሆኑ ይችላሉ ። ኔቸር ጂኦሳይንስ በተባለው በታዋቂው ጆርናል ላይ የታተመው ጥናት እንደሚያመለክተው አሁን ያለው የኦክስጅን እጥረት መጠን በአለም በታሪክ ታይቶ የማይታወቅ የጅምላ መጥፋት ምክንያት ከሆኑት ጋር ተመሳሳይ ነው።
ጥናቱ ያተኮረው ከ 200 ሚሊዮን አመታት በፊት በተከሰተው ትልቅ ክስተት በTriassic-Jurassic የጅምላ መጥፋት ላይ ነው። ተመራማሪዎቹ በሰሜናዊ አየርላንድ እና በጀርመን ከሚገኙ ጥንታዊ የጭቃ ድንጋይ ክምችቶች የተገኙ ኬሚካላዊ መረጃዎችን በመመርመር ጥልቀት በሌላቸው የባህር አከባቢዎች ውስጥ ያለው የኦክስጅን እጥረት እና በዛን ጊዜ እየጨመረ በመጣው የመጥፋት ደረጃ መካከል ያለውን ግንኙነት መመስረት ችለዋል።
የሚገርመው ነገር፣ ቡድኑ በTriassic–Jurassic የጅምላ መጥፋት ወቅት ያለው ከፍተኛ የኦክስጅን እጥረት ከዛሬ ሁኔታዎች ጋር ሊወዳደር እንደሚችል ደርሰውበታል። ይህ ግኝት የሚያመለክተው ዲ-ኦክሲጅን በመጠኑ የተገደበ ቢሆንም እንኳ አሁንም ሰፊ የስነ-ምህዳር ውድቀት እና የመጥፋት ክስተቶችን ሊያመጣ ይችላል።
በሥላሴ የተፈጥሮ ሳይንስ ትምህርት ቤት ረዳት ፕሮፌሰር እና የጥናት ቡድን አባል የሆኑት ዶ/ር ሚቻ ሩል የአካባቢ ለውጦች በባህር ውስጥ ስነ-ምህዳር ላይ ያለውን ተፅእኖ መረዳት አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል። በአህጉራት ዳር አካባቢ የሚፈጠሩ ብጥብጦች እንኳን በአለም አቀፍ የባህር ውስጥ ስነ-ምህዳሮች ላይ አሉታዊ ተጽእኖ ሊያሳድሩ እንደሚችሉ እና ለመውደቅ ተጋላጭ እንደሚያደርጋቸው አብራርተዋል።
ይህ ጥናት የወቅቱን የስነ-ምህዳሮች መረጋጋት ለመገምገም ያለውን ጠቀሜታ በተለይም በአለም ሙቀት መጨመር እና ከአህጉራት በሚወጣው ንጥረ-ምግቦች ምክንያት የባህር ውስጥ ዲኦክሲጅን ከፍተኛ ጭማሪ እንዳለው ከሚያሳዩ ትንበያዎች አንጻር ሲታይ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡- ኦክሲጅን ምንድን ነው?
መ፡- ኦክሲጅን ማድረቅ የሚያመለክተው የኦክስጅንን መጠን መቀነስ በባህር አካባቢ ውስጥ ሲሆን ይህም በባህር ውስጥ ስነ-ምህዳሮች ላይ ጎጂ ውጤት ሊያስከትል እና ወደ ዝርያ መጥፋት ሊያመራ ይችላል።
ጥ፡- የትሪሲክ-ጁራሲክ የጅምላ መጥፋት ምን ነበር?
መ: ትራይሲክ-ጁራሲክ የጅምላ መጥፋት ከ 200 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ትልቅ ክስተት ሲሆን ይህም የአለም አቀፋዊ ሥነ-ምህዳር ውድቀት እና የበርካታ ዝርያዎች መጥፋት ምክንያት ነው።
ጥ: የጭቃ ድንጋይ ክምችቶች ምንድን ናቸው?
መ: የጭቃ ድንጋይ ክምችቶች በዋነኛነት በደቃቅ የጭቃ ቅንጣቶችን ያቀፉ ደለል አለቶች ናቸው። ስላለፉት የአካባቢ ሁኔታዎች ጠቃሚ መረጃ ሊሰጡ ይችላሉ.
ጥ፡ ይህ ጥናት ለሥነ-ምህዳር መረጋጋት ግንዛቤያችን እንዴት አስተዋጽኦ ያደርጋል?
መ፡ ይህ ጥናት እንደሚያሳየው የአካባቢያዊ ረብሻዎች እንኳን ለአለም አቀፍ የባህር ውስጥ ስነ-ምህዳሮች ብዙ መዘዝ ሊያስከትሉ ይችላሉ። ከአካባቢያዊ ለውጦች አንጻር የስነ-ምህዳር መረጋጋትን መገምገም አስፈላጊ መሆኑን ያጎላል.