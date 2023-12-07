ጋላክቲክ ንፋስ፡ ሁለንተናዊ ክስተት ተገለጠ

የሳይንስ ሊቃውንት በጋላክሲዎች እና በአካባቢያቸው መካከል ያለውን የቁስ ፍሰትን በተመለከተ እጅግ አስደናቂ የሆነ ግኝት አድርገዋል። ጋላክቲክ ንፋስ በመባል የሚታወቀው ይህ ክስተት በአካባቢው አጽናፈ ሰማይ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ታይቷል. ነገር ግን፣ በ CNRS ሳይንቲስት የሚመራ አለምአቀፍ የምርምር ቡድን፣ ከ7 ቢሊዮን አመታት በላይ የሆናቸው እና በኮከብ አፈጣጠር ላይ ንቁ ተሳትፎ ባላቸው ጋላክሲዎች ውስጥ ይህ ክስተት መከሰቱን የሚያሳዩ መረጃዎችን በቅርቡ አግኝቷል።
ቡድኑ ከእነዚህ ጋላክሲዎች መረጃን ለማንሳት እና ለመተንተን በአውሮፓ ደቡባዊ ኦብዘርቫቶሪ በጣም ትልቅ ቴሌስኮፕ ውስጥ የተካተተውን MUSE ተጠቅሟል። ከመቶ የሚበልጡ ጋላክሲዎችን ምስሎች በማዋሃድ የጋላክሲውን ነፋሳት ለረጅም ጊዜ በተጋለጡ ጊዜያት ለመመልከት እና ለማጥናት ችለዋል።
ጋላክቲክ ነፋሳት የግዙፍ ኮከቦች ፍንዳታ ውጤቶች ናቸው፣ ነገር ግን በስርጭት እና በዝቅተኛ እፍጋታቸው ምክንያት ብዙ ጊዜ በቀላሉ የማይታወቁ ናቸው። ቡድኑ የማግኒዚየም አተሞችን የልቀት ምልክቶችን በመተንተን እነዚህን ነፋሶች ለማወቅ ችሏል። ይህም የንፋሱን አወቃቀሩን እንዲገልጹ እና በጋላክሲው አይሮፕላን በሁለቱም በኩል ቀጥ ብለው ሲወጡ የቁስ ሾጣጣቸውን እንዲገልጹ አስችሏቸዋል።
ይህ ጥናት የዚህን ክስተት ገጽታ መቧጨር ብቻ ቢሆንም፣ ቡድኑ በእነዚህ ነፋሳት የተሸከሙትን ንጥረ ነገሮች መጠን እና ወደፊት የሚደርሱበትን መጠን ለመረዳት በጥልቀት ለመፈተሽ ተስፋ ያደርጋል።
በታኅሣሥ 6፣ 2023 ኔቸር በተሰኘው መጽሔት ላይ የታተመው ይህ አስደናቂ ጥናት የጋላክሲዎች ንፋሳት ዓለም አቀፋዊነትን የሚያመለክት ሲሆን በጋላክሲዎች ዝግመተ ለውጥ ውስጥ ያላቸውን አስፈላጊነት ብርሃን ያበራል።
የሳይንስ ሊቃውንት የጋላክቲክ ነፋሳትን ሚስጥሮች በመፍታት አጽናፈ ዓለማችንን የሚቀርጹትን ውስብስብ ሂደቶች ለመረዳት አንድ እርምጃ እየቀረበ ነው። ይህ ግኝት በጋላክሲዎች ውስጥ ስላለው የቁስ ፍሰት ያለንን ግንዛቤ ከማስፋት ባለፈ የሰማይ አካላትን በሩቅ ርቀት ላይ ያላቸውን ትስስር ያጎላል።